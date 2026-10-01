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Fizyczna rezerwa finansowa firmy poza bankiem: ile trzymać i gdzie, żeby to miało sens

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01 października 2026, 16:17
Jarosław Maj
Jarosław Maj
Dyrektor Operacyjny YourSafeBox.eu
pieniądze, działalność gospodarcza
Fizyczna rezerwa finansowa firmy poza bankiem: ile trzymać i gdzie, żeby to miało sens
Shutterstock

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W mojej pracy regularnie rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, gdzie i jak trzymają to, co dla firmy najważniejsze. Zauważam pewien schemat. Firma ma rachunek bankowy, ma na nim płynność na bieżące zobowiązania, ma zaufanego doradcę po drugiej stronie infolinii - i na tym sprawa się kończy. Płynność uznaje się za rozwiązaną, bo pieniądze „są”. Tymczasem płynność to nie stan konta. To pytanie, czy w danej chwili masz do tych pieniędzy dostęp. Dwie różne rzeczy, które tylko w spokojnych czasach wyglądają identycznie.

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Blokada rachunku firmowego: realne ryzyko, nie teoria

Bankowy rachunek firmowy można zablokować bez ostrzeżenia. Mechanizm wynika wprost z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz z Prawa bankowego, a skala nie maleje: w 2025 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał 1170 takich blokad, na łączną kwotę ponad 266 milionów złotych - o 11 procent więcej blokad i 15 procent więcej zabezpieczonych środków niż rok wcześniej. Firma nie dostaje przy tym uprzedzenia. Pierwszym sygnałem bywa brak dostępu do środków, dokładnie w dniu, w którym trzeba zapłacić wynagrodzenia, ratę leasingu i fakturę od dostawcy. Nie oceniam tu, czy taki mechanizm ma sens - z punktu widzenia państwa ma, i rozumiem dlaczego. Zauważam tylko, że firma może stracić dostęp do własnych pieniędzy z przyczyn niezwiązanych z jej własnym działaniem, i dowie się o tym dopiero wtedy, gdy będzie już za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić.

Znam kilka historii firm, którym się to przydarzyło. Za każdym razem powtarza się ten sam element - nikt nie planował dnia, w którym straci dostęp. Planowano wzrost, negocjacje z kontrahentami, może nowy kredyt obrotowy. Nikt nie planował poniedziałku, w którym księgowa przynosi listę płac do zapłaty, a rachunek nie odpowiada.

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Rezerwa gotówkowa poza bankiem - pytanie, które słyszę coraz częściej

Właśnie dlatego coraz częściej słyszę to samo pytanie, zadawane niemal identycznymi słowami: czy w takim razie trzymać rezerwę operacyjną - powiedzmy, na miesiąc kosztów bieżących - w gotówce albo w innym fizycznym, płynnym aktywie, poza bankiem? To dobre pytanie. Odpowiedź prowadzi jednak w miejsce, którego mało kto się spodziewa, kiedy je zadaje.

Limit 15 000 zł i gotówka powyżej 10 000 euro: dlaczego rezerwa nie zastąpi rachunku

Taka rezerwa w praktyce nie zadziała tak, jak się zakłada. Przepisy o obrocie gospodarczym nakazują rozliczenie każdej transakcji między przedsiębiorcami powyżej 15 000 złotych za pośrednictwem rachunku płatniczego. Zapłacić gotówką ponad ten próg oczywiście można - fizycznie nic w tym nie przeszkadza - tylko że ta część wydatku przestaje być kosztem podatkowym. Gotówka w sejfie nie zastąpi więc rachunku przy niczym, co przekracza kilkanaście tysięcy złotych za pojedynczą płatność. A miesięczne koszty operacyjne przeciętnej firmy prawie zawsze przekraczają tę kwotę już przy jednej większej fakturze od dostawcy czy podwykonawcy.

Jest w tym jeszcze jeden zwrot, bardziej ironiczny. Przedsiębiorca, który przyjmuje lub dokonuje płatności za towary w gotówce o wartości co najmniej równowartości 10 000 euro - także w kilku powiązanych operacjach - w tym zakresie sam staje się instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Rezerwa pomyślana jako ucieczka przed systemem, użyta w praktyce, wciąga więc firmę z powrotem w ten sam system, tylko od innej strony. Nie jest to argument przeciwko posiadaniu rezerwy - jest to argument przeciwko myśleniu o niej jako o duplikacie rachunku bankowego, gotowym do wydania na cokolwiek, kiedy przyjdzie taka potrzeba.

Wypłata wynagrodzeń gotówką: dlaczego rezerwa nie zadziała z automatu

Nawet tam, gdzie limit 15 000 zł nie obowiązuje, bo płatność nie idzie do innego przedsiębiorcy, tylko do pracownika, rezerwa i tak nie zadziała z automatu. Wypłata wynagrodzenia z zasady trafia na rachunek płatniczy pracownika. Do ręki, gotówką, można wypłacić tylko wtedy, gdy sam pracownik wcześniej o to wystąpił - pisemnie albo elektronicznie. W większości firm, z którymi rozmawiam, takiego wniosku nie złożył nikt, bo nigdy nie było potrzeby. Rezerwa w sejfie na wypadek zablokowanego rachunku zakłada więc po cichu, że w dniu kryzysu uda się błyskawicznie zebrać zgody od całego zespołu - a to rzadko wygląda tak łatwo, jak się wydaje na etapie planowania.

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96 godzin: do czego naprawdę służy fizyczna rezerwa firmy

Rezerwa fizyczna ma inną funkcję. Węższą, ale bardziej realną. W przypadku blokady rachunku na żądanie GIIF pierwszy formalny próg czasowy wynosi do 96 godzin. Fizyczna rezerwa nie musi więc pokrywać miesiąca. Musi pokryć most - czas, w którym firma jeszcze płaci najpilniejsze, najmniejsze zobowiązania z ręki, zanim zdąży uruchomić coś w pełni legalnego po drugiej stronie tego mostu.

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Druga relacja bankowa: dlaczego trzeba ją mieć zanim przyjdzie kryzys

A po drugiej stronie mostu jest zwykle to samo, co na początku - rachunek bankowy, tylko inny. Niezależny od tego, który akurat nie działa. Wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, ma jeden bank, jedną relację, jednego opiekuna klienta, i to wystarczyło im przez lata, więc nie widzieli powodu, żeby to zmieniać. Problem w tym, że drugiej relacji nie da się otworzyć w kryzysie. Bank, który dopiero poznaje firmę, sam zastosuje wobec niej środki bezpieczeństwa finansowego - weryfikację, pytania o źródło pochodzenia środków, czas. Dokładnie to, czego w tamtym momencie nie ma. Druga relacja bankowa musi więc istnieć wcześniej, utrzymywana na bieżąco, nawet jeśli większość czasu stoi nieużywana. To nie jest wygodne. To jest po prostu tańsze niż konsekwencje jej braku.

Kto wie o rezerwie i jak jest ubezpieczona: ryzyka, o których mówi się na końcu

Sama fizyczna rezerwa zawodzi też z innego powodu, jeśli ktoś traktuje ją zbyt dosłownie. Gotówka w biurowym sejfie wie o niej każdy, kto ma dostęp do pomieszczenia - księgowa, pracownik ochrony, ekipa sprzątająca, która wchodzi do biura wieczorem, kiedy nikogo już nie ma. Im więcej osób wie, że rezerwa istnieje i gdzie leży, tym mniej jest ona rezerwą, a bardziej wspólną wiedzą, którą trudno kontrolować. Skrytka w banku rozwiązuje tę kwestię tylko częściowo - wciąż jest częścią infrastruktury bankowej, z jej godzinami otwarcia i procedurami, czyli z tym samym pojedynczym punktem zależności, przed którym rezerwa miała chronić.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której przedsiębiorcy myślą później, niż powinni - dopiero kiedy fizyczna rezerwa już istnieje. Gotówka i inne płynne aktywa fizyczne mają zupełnie inny profil ryzyka niż zapis na koncie. Nie da się ich zablokować postanowieniem, ale da się je ukraść, zgubić w pożarze, zalać. Standardowe polisy majątkowe firm limitują wysokość ubezpieczonej gotówki do kwot, które zaskakują właścicieli dopiero przy szkodzie - zwykle daleko poniżej sumy, jaką faktycznie ktoś trzyma w sejfie „na wszelki wypadek”. Rezerwa, która ma chronić przed jednym ryzykiem, potrafi więc po drodze wygenerować drugie, jeśli nikt nie sprawdził, jak faktycznie jest zabezpieczona fizycznie.

Rezerwa jako architektura, nie jeden punkt zaufania

Nie mam gotowej recepty na to, ile powinna wynosić rezerwa finansowa konkretnej firmy ani z ilu elementów powinna się składać. Zależy to od struktury zobowiązań, rytmu płatności, tolerancji na przestój. Jest natomiast pytanie, które warto sobie zadać, zanim zada je za nas sytuacja: czy płynność mojej firmy to jeden punkt zaufania, który - jak każdy pojedynczy punkt - może pewnego dnia po prostu przestać działać, czy architektura złożona z kilku niezależnych od siebie elementów.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

Jarosław Maj, Dyrektor Operacyjny YourSafeBox.eu

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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