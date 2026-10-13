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Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Finanse i inwestycje » Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens

Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens

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13 października 2026, 14:40
Value Finance
Value Finance
Zewnętrzny dział finansów dla firm - księgowość, CFO, controlling, podatki i automatyzacja danych
dofinansowanie firmy
Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens
Shutterstock

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Dofinansowanie może pomóc firmie przyspieszyć rozwój, sfinansować inwestycję albo wejść na rynek, na który wcześniej nie było jej stać. Może też jednak stworzyć złudzenie, że przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na wydatek, na który w rzeczywistości nie jest jeszcze gotowe. Samo pozyskanie pieniędzy nie oznacza bowiem, że projekt jest opłacalny. Z perspektywy finansowej ważniejsze od pytania „ile możemy dostać?” jest pytanie: co wydarzy się z firmą, jeśli te pieniądze rzeczywiście dostaniemy i zaczniemy je wydawać?

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Dofinansowanie nie zastępuje dobrego biznesu

Właściciel firmy, który widzi możliwość uzyskania kilkuset tysięcy czy kilku milionów złotych wsparcia, może naturalnie zacząć od kalkulacji dostępnej kwoty. Tymczasem kolejność powinna być odwrotna. Najpierw trzeba określić cel biznesowy, a dopiero później sprawdzić, czy i w jaki sposób można go sfinansować.

- Dofinansowanie powinno być narzędziem realizacji strategii, a nie strategią samą w sobie. Jeżeli firma zaczyna od pytania, na co może dostać pieniądze, zamiast od pytania, czego potrzebuje, łatwo wpaść w pułapkę inwestowania tylko dlatego, że pojawiło się zewnętrzne finansowanie – mówi Adam Zagała, CFO i współzałożyciel Value Finance.

To szczególnie istotne w przypadku inwestycji, które wiążą się z późniejszymi kosztami. Zakup technologii, rozbudowa zespołu czy uruchomienie nowej linii biznesowej może być częściowo finansowane z programu zewnętrznego, ale firma nadal będzie musiała utrzymać projekt po zakończeniu finansowania.

Dlatego przed złożeniem wniosku warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy zdecydowalibyśmy się na tę inwestycję również wtedy, gdybyśmy musieli sfinansować ją w całości własnymi środkami?

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, warto zastanowić się, dlaczego.

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Największe ryzyko pojawia się po otrzymaniu pieniędzy

Pozyskanie finansowania jest dopiero początkiem. Prawdziwym testem jest moment, w którym firma musi przełożyć środki na konkretny projekt, a następnie osiągnąć zakładane efekty.

Problem może pojawić się wtedy, gdy założenia dotyczące wzrostu sprzedaży, kosztów czy terminów realizacji okażą się zbyt optymistyczne.

- W modelu finansowym nie powinniśmy patrzeć wyłącznie na scenariusz, w którym wszystko idzie zgodnie z planem. Trzeba sprawdzić co stanie się z płynnością, jeżeli projekt opóźni się o sześć miesięcy, koszty wzrosną o 20 proc., a przychody będą niższe od zakładanych – tłumaczy Adam Zagała.

To właśnie tutaj pojawia się perspektywa CFO. Dofinansowanie może zmniejszyć koszt inwestycji, ale nie musi zmniejszyć wszystkich ryzyk związanych z jej realizacją. Firma może nadal potrzebować pieniędzy na wkład własny, finansowanie bieżącej działalności, zatrudnienie pracowników czy utrzymanie projektu do momentu osiągnięcia pierwszych przychodów.

W efekcie przedsiębiorstwo może znaleźć się w sytuacji, w której ma finansowanie na konkretną inwestycję, ale jednocześnie zaczyna brakować mu gotówki na codzienne funkcjonowanie.

Księgowość musi wiedzieć, co finansuje firma

W przypadku dofinansowania znaczenie ma nie tylko sama wysokość otrzymanych środków, ale również sposób ich wykorzystania i rozliczenia. Z perspektywy księgowości od początku musi być jasne, jakie wydatki dotyczą projektu, jak należy je dokumentować i w jaki sposób powinny zostać ujęte w księgach.

- Dofinansowanie bardzo często oznacza dodatkowe obowiązki związane z dokumentacją i rozliczaniem kosztów. Dlatego już na etapie planowania projektu warto wiedzieć, jakie wydatki będą ponoszone, kiedy powstaną i czy rzeczywiście wpisują się w założenia finansowania. Nie powinno się zostawiać tych kwestii na moment, kiedy pieniądze już wpłyną na konto – mówi Małgorzata Mazur, współzałożycielka Value Finance.

Ważne jest również oddzielenie pieniędzy otrzymanych w ramach projektu od bieżącego obrazu finansowego firmy. Sam wpływ środków na rachunek nie oznacza bowiem, że przedsiębiorstwo stało się bogatsze o tę kwotę i może swobodnie ją przeznaczyć na dowolny cel.

Z punktu widzenia księgowości trzeba patrzeć na cały cykl projektu: od poniesienia wydatku, przez jego prawidłowe udokumentowanie i ujęcie w księgach, aż po rozliczenie środków. Im wcześniej firma ustali te zasady, tym mniejsze ryzyko, że później pojawią się problemy z dokumentacją albo kwalifikowaniem kosztów – dodaje Małgorzata Mazur.

To ważna różnica między „otrzymaniem pieniędzy” a rzeczywistym finansowaniem inwestycji. Środki mogą być dostępne na konkretny cel, w określonym czasie i pod określonymi warunkami.

Zysk na papierze nie zawsze oznacza gotówkę

To jeden z podstawowych problemów, które warto uwzględnić przy planowaniu większych inwestycji. Firma może wykazywać dobre wyniki, a mimo to mieć napiętą płynność. W przypadku projektów finansowanych zewnętrznie dochodzą do tego terminy ponoszenia wydatków, rozliczania kolejnych etapów i otrzymywania środków.

Dlatego przy każdym większym projekcie warto przygotować nie tylko budżet inwestycji, ale również prognozę przepływów pieniężnych.

- Jeżeli projekt wymaga najpierw poniesienia kosztów, a dopiero później ich rozliczenia, trzeba dokładnie wiedzieć czym firma sfinansuje okres pomiędzy wydatkiem a wpływem pieniędzy. To może być nawet ważniejsze niż sama wysokość przyznanego dofinansowania – ocenia Adam Zagała.

W praktyce oznacza to konieczność spojrzenia na inwestycję nie tylko przez pryzmat jej całkowitego kosztu, ale także momentu, w którym pieniądze będą wypływać i wracać do firmy.

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Kiedy dofinansowanie rzeczywiście jest szansą?

Dobrze wykorzystane finansowanie zewnętrzne może przyspieszyć rozwój firmy, pozwolić wdrożyć rozwiązanie, którego przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie sfinansować samodzielnie, zwiększyć moce produkcyjne, zautomatyzować procesy czy wejść na nowy rynek.

Warunek jest jeden: projekt musi mieć sens również z biznesowego punktu widzenia.

Przed rozpoczęciem inwestycji warto więc policzyć kilka podstawowych scenariuszy. Co się stanie, jeśli sprzedaż będzie niższa od zakładanej? Ile miesięcy firma będzie potrzebowała, żeby inwestycja zaczęła przynosić efekty? Jak zmieni się koszt utrzymania działalności? Czy przedsiębiorstwo będzie miało wystarczającą poduszkę finansową?

- Dobre finansowanie powinno zwiększać możliwości firmy, a nie tylko jej koszty i skalę działalności. Jeżeli po zakończeniu projektu przedsiębiorstwo będzie musiało utrzymywać rozwiązanie, które nie generuje wystarczającej wartości, to nawet bardzo atrakcyjne dofinansowanie może okazać się drogim pieniądzem – podkreśla Adam Zagała.

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Zanim firma sięgnie po pieniądze, powinna policzyć swoją gotowość

Największą wartością dofinansowania nie jest sama kwota, którą firma otrzyma, tylko możliwość zrealizowania projektu, który poprawi jej pozycję biznesową.

Dlatego przed podjęciem decyzji warto przeanalizować trzy kwestie: czy inwestycja jest potrzebna, czy firma jest gotowa ją przeprowadzić i czy będzie w stanie utrzymać jej efekty po zakończeniu finansowania. Dopiero wtedy można odpowiedzieć na pytanie, czy konkretne dofinansowanie jest szansą, czy ryzykiem. Nie chodzi o to, żeby pozyskać jak najwięcej pieniędzy, tylko by każda złotówka - niezależnie od tego, czy pochodzi ze sprzedaży, kredytu czy programu wsparcia - pracowała na konkretny cel biznesowy i była elementem przemyślanego planu.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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