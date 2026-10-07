Fundacja rodzinna: skuteczne narzędzie czy iluzja bezpieczeństwa właściciela firmy? Fundacja na pokolenia, przepisy na kilka lat?

Wokół fundacji rodzinnych powstało w Polsce wiele oczekiwań. Dla jednych są symbolem dojrzałego właścicielstwa, dla innych niemal synonimem dobrze zaplanowanej sukcesji. I właśnie tutaj zaczyna się niebezpieczne uproszczenie. Fundacja rodzinna nie jest sukcesją, ale jednym z narzędzi, które mogą wspierać proces sukcesyjny, pod warunkiem, że odpowiada na rzeczywiste potrzeby konkretnej rodziny biznesowej. Może uporządkować własność, ograniczyć ryzyko rozdrobnienia majątku, określić zasady świadczeń oraz stworzyć ramy zarządzania aktywami po śmierci fundatora. Nie odpowie jednak na kluczowe pytania związane ze zmianą pokoleniową: kto ma przejąć odpowiedzialność za firmę, czy kolejne pokolenie rzeczywiście tego chce i jest do tego przygotowane, jak powinna zmienić się rola nestora, czy rodzina potrafi wspólnie podejmować decyzje oraz czy przedsiębiorstwo w ogóle powinno pozostać w rękach następnej generacji. A jeżeli właściciel i jego rodzina nie rozstrzygnęli tych kwestii, utworzenie fundacji ich nie rozwiąże, jedynie nada im nowy kontekst prawny i organizacyjny. Fundacja rodzinna pozwala chronić majątek przed podziałem, lecz nie zastąpi rozmowy między bliskimi. Wskazanie beneficjentów nie czyni z nich automatycznie odpowiedzialnych właścicieli, a zachowanie ciągłości własności nie oznacza jeszcze, że kolejne pokolenia będą potrafiły rozwijać firmę i rodzinne dziedzictwo.

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Statut może regulować decyzje, ale nie stworzy zdolności do ich podejmowania

Statut fundacji rodzinnnej może szczegółowo określać beneficjentów, kompetencje organów, zasady współpracy, sposób podejmowania decyzji czy reguły zmiany samego statutu. Nie zastąpi jednak dojrzałości relacji rodzinnych ani umiejętności wspólnego działania.



Jeżeli rodzeństwo nie potrafi dziś prowadzić trudnych rozmów, formalne regulacje nie poprawią jakości komunikacji. Samo wskazanie sukcesora jako przyszłego lidera również nie zbuduje doświadczenia ani kompetencji potrzebnych do pełnienia tej roli. Jeżeli natomiast rodzina nie wypracowała wspólnego rozumienia celu, któremu ma służyć majątek, fundacja może utrwalić istniejące rozbieżności zamiast je ograniczać.



Nierozwiązane konflikty i niewypowiedziane oczekiwania mogą wówczas ujawnić się w innych obszarach. Spór o udziały może zostać zastąpiony konfliktem dotyczącym świadczeń, składu organów, kierunków inwestowania, dostępu do informacji czy zasad korzystania z majątku. Statut może więc uporządkować sposób funkcjonowania fundacji, ale nie zastąpi porozumienia między jej członkami. Wspólna struktura może wręcz utrwalić konflikt, jeżeli rodzina wniesie do niej problemy, których wcześniej nie rozwiązała.



Fundacja rozwiązuje problem podzielności własności, nie tworzy jednak automatycznie wspólnoty właścicielskiej. Przeciwnie, skupienie majątku w jednej strukturze sprawia, że zdolność do wspólnego podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności staje się jeszcze ważniejsza. Kolejne pokolenie nie musi już dzielić przedsiębiorstwa, ale powinno nauczyć się wspólnie zarządzać majątkiem i brać za niego odpowiedzialność w perspektywie kolejnych dekad. Dlatego nie każda rodzina posiadająca majątek wystarczający do utworzenia fundacji ma jednocześnie dojrzałość potrzebną do wielopokoleniowego współwłaścicielstwa.

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Właśnie to będzie jednym z tematów tegorocznego Sympozjum 4 GENERATIONS, które odbędzie się 12 października 2026 roku w Warszawie. W debacie oksfordzkiej „Fundacja rodzinna. Fundament wielopokoleniowego właścicielstwa czy iluzja bezpieczeństwa?” zderzą się dwie perspektywy: fundacji jako narzędzia porządkującego własność i tworzącego ramy dla kolejnych pokoleń oraz fundacji jako struktury, która może dawać poczucie bezpieczeństwa bez rzeczywistego przygotowania rodziny do wspólnego właścicielstwa. Ten spór dobrze pokazuje, że o jakości sukcesji nie przesądza sama konstrukcja prawna, lecz sposób, w jaki rodzina potrafi z niej korzystać.

Fundacja może wychować rentierów zamiast właścicieli

Jednym z najbardziej ryzykownych uproszczeń jest też utożsamianie statusu beneficjenta z przygotowaniem do roli przyszłego właściciela. Prawo do świadczeń nie oznacza jeszcze znajomości przedsiębiorstwa ani gotowości do uczestniczenia w decyzjach dotyczących wspólnego majątku.



Przygotowanie sukcesora powinno obejmować stopniowe budowanie wiedzy o firmie, majątku i ryzyku, a także rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji. Niezbędne są dostęp do informacji, realne doświadczenie i rosnący zakres wpływu, dzięki którym kolejne pokolenie może uczyć się odpowiedzialności, zanim przejmie ją w pełnym wymiarze.



Jeżeli tego procesu zabraknie, fundacja może stworzyć pokolenie osób korzystających z szerokich uprawnień ekonomicznych, które jednocześnie nie rozwinęły świadomości właścicielskiej ani poczucia odpowiedzialności za wspólny majątek. A beneficjent, który nie został przygotowany do roli właściciela, pozostaje przede wszystkim odbiorcą korzyści, zamiast stać się odpowiedzialnym sukcesorem.



Polityka świadczeń nie powinna zatem sprowadzać się wyłącznie do określenia, komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługują wypłaty. Warto, aby była częścią szerszej koncepcji odpowiedzialnego właścicielstwa i odpowiadała na pytanie, jakie postawy oraz role rodzina chce kształtować w kolejnych pokoleniach. To zasadnicza różnica pomiędzy dziedziczeniem korzyści a dziedziczeniem odpowiedzialności. Wielopokoleniowość nie powstaje wtedy, gdy kolejne pokolenie otrzymuje dostęp do rodzinnego majątku. Powstaje wtedy, gdy potrafi wziąć za ten majątek odpowiedzialność.

Trwałość własności nie oznacza trwałości przedsiębiorstwa

W debacie o fundacjach rodzinnych łatwo pomylić zachowanie własności z zachowaniem zdolności firmy do tworzenia wartości. Tymczasem przedsiębiorstwo może pozostać w rękach rodziny i jednocześnie stopniowo tracić konkurencyjność.



Stabilna struktura właścicielska nie gwarantuje zdolności do pozyskania kapitału, zmiany modelu biznesowego, przeprowadzenia głębokiej transformacji czy podjęcia ryzyka koniecznego do dalszego rozwoju. Dlatego zasada, zgodnie z którą firma za wszelką cenę powinna pozostać w rodzinie, nie powinna być traktowana jako wartość absolutna.



Czasem odpowiedzialne właścicielstwo oznacza sprzedaż przedsiębiorstwa, a nie jego zachowanie bez względu na okoliczności. Sukcesja firmy operacyjnej i sukcesja rodzinnego kapitału nie muszą oznaczać tego samego. Jeżeli w rodzinie nie ma osoby zdolnej lub gotowej kontynuować biznes, odpowiedzialnym rozwiązaniem może być sprzedaż przedsiębiorstwa i dalsze wspólne zarządzanie uzyskanym kapitałem.



Dziedzictwem nie musi być konkretny zakład czy spółka. Może nim być przedsiębiorczość, kapitał i zdolność kolejnych pokoleń do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

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Sukcesja to proces, a nie wydarzenie

W tym miejscu warto rozprawić się z jeszcze jednym uproszczeniem. Zachowanie przez fundatora wpływu na firmę lub majątek po utworzeniu fundacji nie musi oznaczać, że fundacja nie realizuje celu sukcesyjnego. Sukcesja jest procesem, a nie pojedynczą czynnością prawną.



Własność, wiedza, władza i odpowiedzialność nie muszą i w praktyce, nie są przekazywane równocześnie. Fundacja może więc zabezpieczyć własność wcześniej, podczas gdy sukcesja zarządcza, przygotowanie sukcesorów i stopniowa zmiana roli nestora trwają jeszcze przez kolejne lata.



Co więcej, wniesienie przedsiębiorstwa do fundacji jeszcze przed zakończeniem sukcesji zarządczej może zabezpieczyć firmę przed konsekwencjami zdarzeń losowych dotyczących fundatora. Zachowanie przez niego określonego wpływu nie powinno więc samo w sobie świadczyć o instrumentalnym wykorzystaniu fundacji. Znacznie ważniejsze jest to, czy istnieje realny plan stopniowego przekazywania odpowiedzialności i czy jest on konsekwentnie realizowany.

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Fundacja na pokolenia, przepisy na kilka lat?

Do tej układanki dochodzi obecnie kolejny element, jakim jest zmienność otoczenia prawnego. Rządowy projekt nowelizacji przepisów dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnych zakłada kilka istotnych zmian.



Obejmują one między innymi podwyższenie CIT od świadczeń wypłacanych przez fundację z 15 do 19 proc., rozszerzenie katalogu tzw. ukrytych zysków, objęcie fundacji określonymi regulacjami dotyczącymi zagranicznych jednostek kontrolowanych i exit tax, zmianę zasad dotyczących zagranicznych podmiotów transparentnych podatkowo, ograniczenie preferencji związanych z częścią modeli najmu nieruchomości oraz wprowadzenie dwuletniej karencji przy sprzedaży majątku wniesionego do fundacji. Projekt przewiduje także rozwiązania korzystne, w tym rozszerzenie zwolnienia z PIT na kolejne osoby z kręgu rodziny fundatora. Jednak nie wszystkie te propozycje powinny być oceniane jednakowo.



Obecna dyskusja jest jednak czymś więcej niż debatą o wysokości podatku. To pierwszy poważny test dojrzałości młodej instytucji fundacji rodzinnej, ale także test przewidywalności państwa. Rodziny biznesowe mają za pomocą tego instrumentu projektować własność w perspektywie kilkudziesięciu lat i kolejnych pokoleń. Trudno robić to odpowiedzialnie bez elementarnego zaufania do stabilności reguł gry.



Według danych przywoływanych w uzasadnieniu zmian skala korzyści podatkowych związanych z fundacjami rodzinnymi miała wynieść około 3 mld zł w 2025 roku. Rodzi to ważne pytanie: czy wszystkie projektowane rozwiązania rzeczywiście odpowiadają na konkretne nadużycia, czy część z nich jest już systemowym ograniczeniem atrakcyjności rozwiązania, które okazało się kosztowniejsze dla budżetu, niż pierwotnie zakładano?



To rozróżnienie jest fundamentalne. Nadużycia należy eliminować. Ale regulacja skierowana przeciwko nadużyciu nie powinna niepotrzebnie osłabiać rodzin, które wykorzystują fundację dokładnie zgodnie z jej sukcesyjnym przeznaczeniem. Tym bardziej, że system podatkowy posiada już klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, pozwalającą reagować na konstrukcje tworzone przede wszystkim w celu uzyskania nieuzasadnionej korzyści podatkowej.

Nie każda zmiana podatkowa uderza w sukcesję

Rozszerzenie katalogu ukrytych zysków dotyczy między innymi pożyczek udzielanych przez fundację podmiotom powiązanym z fundatorem lub beneficjentem, a także sytuacji, w których należności wobec takich podmiotów zostają umorzone, przedawnione lub odpisane jako nieściągalne. Celem tych regulacji jest ograniczenie możliwości transferowania wartości ekonomicznej z fundacji poza standardowym mechanizmem opodatkowania świadczeń.

W tym przypadku kierunek zmian można uznać za stosunkowo precyzyjny. Jeżeli wieloletnia pożyczka faktycznie zastępuje świadczenie na rzecz beneficjenta albo powiązanego z nim podmiotu, ustawodawca ma podstawy do ograniczenia takiego mechanizmu. Z perspektywy sukcesji nie jest to zmiana, która podważa sens fundacji rodzinnej jako narzędzia długoterminowego zarządzania majątkiem.

Podobnie można ocenić część zmian dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych, exit tax oraz zagranicznych podmiotów transparentnych podatkowo. Ich zasadniczym celem jest uszczelnienie mechanizmów, które pozwalały fundacji korzystać ze zwolnienia w sytuacjach pozostających w niewielkim związku z jej funkcją sukcesyjną. (Przy czym nie sposób nie zauważyć, że skutek tych zmian jest taki, że w preferencyjnej sytuacji będą inwestycje przez zagraniczne spółki osobowe w stosunku do inwestycji z wykorzystaniem analogicznych polskich podmiotów).

To istotne rozróżnienie, ponieważ krytyka części projektowanych regulacji nie powinna prowadzić do wniosku, że każda próba ograniczenia podatkowych korzyści fundacji jest jednocześnie ograniczeniem jej sukcesyjnego zastosowania.

Problem zaczyna się tam, gdzie zamiast precyzyjnie eliminować nadużycie, regulacja zmienia warunki funkcjonowania wszystkich fundacji – również tych, które realizują autentyczny, wielopokoleniowy cel sukcesyjny.

Czy sprzedaż firmy oznacza brak sukcesji?

Najlepszym przykładem jest proponowana dwuletnia karencja stosowania preferencji podatkowej przy sprzedaży aktywów. Zgodnie z projektem preferencyjne zasady opodatkowania nie miałyby zastosowania do dochodów ze sprzedaży majątku wniesionego do fundacji, jeżeli zbycie nastąpiłoby przed upływem określonego okresu.



Uzasadnieniem jest chęć ograniczenia przypadków, w których majątek trafia do fundacji przede wszystkim po to, aby następnie został szybko sprzedany z korzyścią podatkową. Taki problem może rzeczywiście występować, ale zastosowana konstrukcja nie rozróżnia odpowiednio nadużycia od prawidłowej strategii sukcesyjnej.



Rodzina może przecież dojść do wniosku, że żadne z dzieci nie chce albo nie powinno prowadzić firmy operacyjnej. W takim przypadku sprzedaż przedsiębiorstwa inwestorowi, a następnie ulokowanie uzyskanego kapitału w fundacji może być całkowicie racjonalnym wariantem sukcesji. Firma zmienia właściciela, ale majątek rodzinny nadal pozostaje zarządzany w sposób długoterminowy i służy kolejnym generacjom.



W tym kontekście dwuletnia karencja może uderzać nie tylko w agresywne konstrukcje podatkowe, lecz także w rzeczywiste modele sukcesyjne.



Sprzedaż firmy nie musi przecież oznaczać końca dziedzictwa. Czasem właśnie sprzedaż przedsiębiorstwa jest najbardziej odpowiedzialną decyzją właścicielską. Rodzina może przestać być rodziną prowadzącą biznes operacyjny, ale nadal pozostać rodziną przedsiębiorczą, wspólnie zarządzającą kapitałem i budującą go dla kolejnych pokoleń.

Nieruchomości: walka z działalnością operacyjną czy ograniczenie inwestowania?

Podobne wątpliwości dotyczą planowanych zmian w zakresie nieruchomości. Intencją ustawodawcy jest ograniczenie preferencji w sytuacjach, w których wynajem zaczyna przypominać działalność hotelową lub operacyjną. Sam ten kierunek można uzasadnić.



Problem polega na tym, że proponowane rozwiązania mogą objąć także struktury, w których fundacja jest właścicielem nieruchomości, natomiast ich profesjonalne zarządzanie powierza zewnętrznemu podmiotowi.



W takiej sytuacji działalność operacyjna jest wykonywana poza fundacją i tam podlega opodatkowaniu, podczas gdy sama fundacja pozostaje właścicielem aktywa. Ograniczenie preferencji również w takim modelu może więc komplikować inwestowanie w nieruchomości bez wyraźnego związku z eliminowaniem nadużyć.



Pozytywnie należy natomiast ocenić rozwiązania umożliwiające w określonych przypadkach neutralne podatkowo wycofanie nieruchomości z fundacji. Można je traktować jako próbę ochrony właścicieli, którzy podejmowali decyzje inwestycyjne w oparciu o wcześniejsze reguły.

Jeśli cztery punkty procentowe zmieniają sens fundacji, to jaki był jej rzeczywisty cel?

Szczególne emocje budzi planowane podwyższenie CIT od świadczeń z fundacji z 15 do 19 proc. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to zmiana istotna, ponieważ wpływa na koszt dystrybucji majątku do beneficjentów.



Trudno jednak uznać ją za instrument skierowany wyłącznie przeciwko nadużyciom. Podwyższona stawka dotknęłaby zarówno fundację utworzoną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, jak i strukturę realizującą rzeczywisty, wielopokoleniowy plan sukcesyjny.



Z drugiej strony zmiana ta prowadzi do ważnego pytania o fundament decyzji właścicielskiej. Jeżeli cztery punkty procentowe różnicy w opodatkowaniu przesądzają o tym, czy fundacja ma sens, warto sprawdzić, czy jej zasadniczym celem rzeczywiście była ochrona majątku przed rozdrobnieniem.



Nie oznacza to jednak, że aspekt podatkowy należy bagatelizować. Jedną z realnych ekonomicznych przewag fundacji jest możliwość odroczenia opodatkowania części dochodów inwestycyjnych do momentu ich faktycznej dystrybucji do beneficjentów. Dzięki temu większa część rodzinnego kapitału może pozostawać w strukturze i pracować dalej. W perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat różnica wynikająca z reinwestowania nieopodatkowanego na bieżąco kapitału może mieć istotne znaczenie dla budowania siły majątkowej rodziny.



Odpowiedzialny właściciel powinien zatem uwzględniać efektywność podatkową. Ryzykowne jest natomiast budowanie wielopokoleniowej struktury właścicielskiej w przekonaniu, że obecne preferencje będą obowiązywały przez kolejne dwadzieścia czy trzydzieści lat.



Fundacja powinna być zaprojektowana na pokolenia. Żaden odpowiedzialny właściciel nie powinien jednak zakładać, że system podatkowy również został zaprojektowany na pokolenia.

Nie każda zmiana jest ograniczeniem

Projekt zawiera również rozwiązania, które mogą zwiększyć praktyczną użyteczność fundacji rodzinnej. Rozszerzenie zwolnienia z PIT na kolejne osoby z kręgu rodziny fundatora może ułatwić tworzenie struktur obejmujących rodzeństwo oraz kolejne gałęzie rodziny.



Obecne regulacje w niektórych konfiguracjach utrudniają budowanie wspólnej fundacji przez kilka linii rodzinnych, dlatego tę zmianę można oceniać pozytywnie z punktu widzenia sukcesyjnego zastosowania fundacji.



Całościowy bilans pozostaje jednak bardziej złożony. Część regulacji precyzyjnie ogranicza konkretne mechanizmy podatkowe, część pozostaje neutralna wobec procesu sukcesji, natomiast inne mogą oddziaływać również na legalne i uzasadnione modele przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami. Z perspektywy sukcesyjnego potencjału fundacji trudno więc uznać projektowane zmiany za jednoznacznie korzystne.

Prawdziwy test: po co właściwie rodzina zakłada fundację?

Planowane zmiany są zatem nie tylko testem dla ustawodawcy. Są również testem dla samych rodzin biznesowych. Jeżeli głównym powodem utworzenia fundacji było uporządkowanie własności, ograniczenie ryzyka jej rozdrobnienia i stworzenie długoterminowego modelu zarządzania majątkiem, zmiana części reguł podatkowych może wpłynąć na sposób funkcjonowania struktury, ale nie musi pozbawiać jej strategicznego sensu.



Jeżeli natomiast fundamentem całej konstrukcji była przede wszystkim przewaga podatkowa, zmiana przepisów może całkowicie zmienić jej ocenę.



Kluczowe jest więc nie tyle, czy fundacja nadal będzie opłacalna, lecz czy została utworzona jako element przemyślanej strategii właścicielskiej, czy strategię tę dopisano później do atrakcyjnej konstrukcji podatkowej.

Fundacja już istnieje. Co teraz?

Dla rodzin, które fundację już utworzyły, obecna dyskusja nie powinna być powodem do panicznych zmian, ale jest bardzo dobrym momentem na jej ponowny przegląd – i to nie tylko podatkowy.



Pierwsza warstwa jest prawno-podatkowa: warto przeanalizować strukturę inwestycji, nieruchomości, umowy pożyczek z fundatorami, beneficjentami i podmiotami powiązanymi, zagraniczne struktury oraz planowane transakcje.



Druga jest właścicielska: czy organy fundacji mają właściwie rozłożone kompetencje, kto rzeczywiście podejmuje decyzje, jak działa polityka świadczeń, kto kontroluje zarządzających i czy statut pozostawia wystarczającą zdolność adaptacji do zmian, których dzisiaj jeszcze nie potrafimy przewidzieć.



Trzecia – i często najtrudniejsza – jest rodzinna. Czy beneficjenci rozumieją, po co fundacja została utworzona? Czy kolejne pokolenie zna zasady? Czy wie, czego rodzina będzie od niego oczekiwała? Czy zostało przygotowane do roli właścicielskiej? I wreszcie: czy rodzina potrafi wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czemu ten majątek ma służyć za dwadzieścia czy trzydzieści lat?



Dopiero odpowiedzi na wszystkie trzy grupy pytań pokazują rzeczywistą kondycję fundacji rodzinnej.

Najpierw sukcesja, później fundacja

Decyzja o utworzeniu fundacji nie może być pierwszym etapem procesu sukcesyjnego, ale powinna wynikać z wcześniejszych rozmów i ustaleń dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa oraz rodziny właścicielskiej.



Najpierw trzeba rozstrzygnąć, kto ma przejąć odpowiedzialność i w jakiej roli, czy kolejne pokolenie ma prowadzić firmę operacyjnie, czy wykonywać przede wszystkim funkcję właścicielską, jak ma wyglądać pozycja nestora po przekazaniu odpowiedzialności, w jaki sposób przygotować sukcesorów oraz jak rodzina będzie podejmowała decyzje i rozwiązywała konflikty.



Dopiero później należy wybrać konstrukcję prawną, która najlepiej wesprze ustalony model. W części rodzin będzie nią fundacja rodzinna. W innych właściwsze mogą okazać się odmienne rozwiązania właścicielskie, korporacyjne, spadkowe lub umowne.



Fundacja nie powinna projektować strategii właścicielskiej rodziny. To strategia właścicielska rodziny powinna odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebna jest jej fundacja.

Fundacja nie zastąpi profesjonalizacji rodziny właścicielskiej

Polskie firmy rodzinne coraz częściej profesjonalizują sam biznes. Tworzą profesjonalne zarządy, rady nadzorcze, controlling, strategie rozwoju i systemy raportowania. Znacznie rzadziej równie konsekwentnie profesjonalizowana jest rodzina właścicielska, choć to właśnie od jej przygotowania zależy zdolność do wielopokoleniowego właścicielstwa.



Profesjonalizacja rodziny oznacza przygotowanie jej członków do rozumienia praw i obowiązków właściciela, finansów, strategii oraz ryzyka. Obejmuje także ustalenie zasad współpracy, polityki świadczeń, ról poszczególnych osób, sposobu rozwiązywania sporów oraz warunków wejścia kolejnego pokolenia do struktur właścicielskich.



Fundacja może być jednym z elementów tego systemu, ale nie powinna być całym systemem.



Dobrze zaprojektowana fundacja rodzinna może wspierać sukcesję. Źle rozumiana może stworzyć bardzo przekonujące wrażenie, że sukcesja została już przeprowadzona. To właśnie druga sytuacja jest najbardziej niebezpieczna.



Rodzina może posiadać statut, organy, beneficjentów, uporządkowany majątek i efektywną strukturę podatkową, a jednocześnie nadal nie mieć przygotowanego sukcesora, wspólnej wizji przyszłości, zasad współpracy ani zdolności do podejmowania trudnych decyzji.



Wówczas fundacja staje się strukturą, która porządkuje własność, ale nie rozwiązuje problemu sukcesji. Może zabezpieczyć majątek i stworzyć ramy jego dalszego funkcjonowania, jednak nie przygotuje następnego pokolenia do odpowiedzialności, nie zbuduje zaufania między członkami rodziny i nie podejmie za nich decyzji dotyczącej tego, czym ma być ich wspólna przyszłość.



I być może właśnie tutaj znajduje się najważniejsza odpowiedź na pytanie postawione w tytule. Fundacja rodzinna nie jest ani gwarancją bezpieczeństwa, ani jego iluzją. Jest narzędziem. O tym, czym stanie się w konkretnej rodzinie, przesądzi nie sam statut, lecz jakość strategii właścicielskiej, dojrzałość rodziny i jej zdolność do ponoszenia wspólnej odpowiedzialności przez kolejne pokolenia.



Dr Adrianna Lewandowska

Mec. Grzegorz Sprawka