Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.

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Integracja nie zawsze oznacza połączenie

To jeden z częstszych paradoksów występujących w procesach post-merger integration.



Biznes koncentruje się na rezultacie. Jeżeli na końcu procesu dwa odrębne przedsiębiorstwa działają jak jedna organizacja, menedżerowie naturalnie uznają, że doszło do ich połączenia.



Prawo spółek oferuje do tego celu różne instrumenty. Wybór między połączeniem a podziałem zależy nie od samej nazwy procesu, lecz od zamierzonego efektu strukturalnego i zakresu działalności, która ma zostać zintegrowana.



W analizowanym przypadku z poszczególnych spółek wydzielano segmenty działalności i przenoszono je do podmiotów prowadzących analogiczną działalność w strukturze nabywcy. Działalność transportowa trafiała do jednej spółki, spedycyjna do innej, a funkcje pomocnicze - do wyspecjalizowanych podmiotów grupowych. Formalny podział służył więc biznesowej integracji.



Formalnie następował więc podział. Ekonomicznie dochodziło natomiast do integracji.

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Rozdzielić, żeby połączyć

Istotą tego rodzaju projektów nie jest bowiem liczba podmiotów prawnych, lecz sposób zorganizowania działalności.



Jeżeli po transakcji każda ze spółek zachowuje własną historyczną strukturę, potencjał synergii często pozostaje niewykorzystany. Integracja wymaga natomiast skupienia podobnych funkcji w jednym miejscu, uproszczenia procesów zarządczych oraz wyeliminowania organizacyjnych barier.



W takich sytuacjach podział spółek może okazać się skuteczniejszym instrumentem niż klasyczne połączenie. Paradoks polega więc na tym, że aby połączyć dwa biznesy, czasem trzeba je najpierw odpowiednio podzielić.

Współczesne prawne instrumenty reorganizacyjne

Polskie prawo spółek oferuje szeroki katalog narzędzi reorganizacyjnych, wykorzystywanych zarówno w integracji po transakcjach M&A, jak i w reorganizacjach wewnątrzgrupowych, sukcesyjnych oraz inwestycyjnych.



Najbardziej klasycznym instrumentem pozostaje połączenie spółek. W jego wyniku cały majątek spółki przejmowanej przechodzi na spółkę przejmującą albo nowo zawiązaną, co zasadniczo prowadzi do pełnej integracji organizacyjnej.



Nie zawsze jednak pełna konsolidacja jest pożądana. Jeżeli celem inwestora jest zintegrowanie tylko wybranych linii biznesowych przy zachowaniu odrębności pozostałej działalności, właściwszym rozwiązaniem może być podział.



Kodeks spółek handlowych przewiduje pięć sposobów podziału spółki. Trzy z nich - podział przez przejęcie, podział przez zawiązanie nowych spółek oraz podział przez przejęcie i zawiązanie nowych spółek - wiążą się z rozwiązaniem spółki dzielonej. Dwa pozostałe, czyli podział przez wydzielenie oraz podział przez wyodrębnienie, pozwalają na reorganizację majątku bez rozwiązywania tej spółki.



Na szczególną uwagę zasługuje podział przez wyodrębnienie, wprowadzony niedawno do Kodeksu spółek handlowych. W przeciwieństwie do podziału przez wydzielenie udziały lub akcje w spółce przejmującej albo nowo zawiązanej obejmuje sama spółka dzielona, a nie jej wspólnicy. Instrument ten poszerzył możliwości reorganizacji w grupach kapitałowych, ale jego zastosowanie wymaga każdorazowo uwzględnienia ryzyk interpretacyjnych oraz kwestii pracowniczych, regulacyjnych i podatkowych.



Coraz większe znaczenie mają także podziały transgraniczne, czyli reorganizacje obejmujące spółki działające w różnych państwach Unii Europejskiej. Nie są one odrębnym, szóstym sposobem podziału, lecz jego transgranicznym wymiarem - stosowanym, gdy w reorganizacji uczestniczą spółki z różnych państw Unii Europejskiej. Taka operacja wiąże się z dodatkowymi wymogami proceduralnymi, w szczególności w zakresie ochrony wspólników, wierzycieli i pracowników.

Sukcesja jako przewaga podziału

Jednym z najważniejszych powodów, dla których podziały są tak często wykorzystywane w projektach integracyjnych po transakcjach M&A, jest mechanizm sukcesji uniwersalnej częściowej.



W przeciwieństwie do klasycznych transakcji typu asset deal, w których składniki majątku, umowy i prawa są przenoszone indywidualnie, podział umożliwia transfer wyodrębnionego segmentu działalności z mocy prawa, w granicach określonych w planie podziału. Mechanizm sukcesji uniwersalnej częściowej nie zwalnia jednak z precyzyjnego przypisania składników majątku, praw i obowiązków.



W praktyce oznacza to możliwość przeniesienia wyodrębnionej części działalności bez zawierania odrębnych umów dla każdego składnika majątku i przeprowadzania czynności typowych dla tradycyjnego transferu aktywów.



Podział bywa więc rozwiązaniem pośrednim między klasycznym połączeniem spółek a transakcją asset deal: pozwala osiągnąć efekt restrukturyzacyjny zbliżony do transferu przedsiębiorstwa, wykorzystując sukcesję uniwersalną częściową.



Z perspektywy integracji po przejęciu ma to istotne znaczenie praktyczne. Umożliwia bowiem przeniesienie całych linii biznesowych wraz z funkcjami operacyjnymi, personelem i relacjami gospodarczymi.



Dzięki temu podział może być precyzyjnym narzędziem reorganizacji grupy kapitałowej, zwłaszcza gdy celem jest integracja wybranej części działalności, a nie całego przedsiębiorstwa.



Połączenie prowadzi co do zasady do pełnej integracji majątku i działalności spółki przejmowanej, natomiast podział pozwala objąć reorganizacją tylko te obszary biznesu, które mają zostać włączone do struktury nabywcy.



Takie podejście pozwala łączyć wybrane funkcje, zespoły lub linie biznesowe, przy zachowaniu odrębności pozostałej działalności.

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Perspektywa biznesowa i perspektywa prawna

Jedną z ciekawszych obserwacji płynących z projektów post-merger integration jest różnica pomiędzy językiem biznesu a językiem prawa spółek.



Menedżerowie opisują cel. Chcą połączyć organizacje, zintegrować procesy, osiągnąć synergie i stworzyć jeden sprawnie działający biznes.



Prawnicy opisują narzędzia prowadzące do osiągnięcia tego celu. Mówią o połączeniu, wydzieleniu, wyodrębnieniu, sukcesji uniwersalnej częściowej czy reorganizacji grupy.



Klient może zatem mówić o połączeniu przedsiębiorstw, podczas gdy dokumentacja korporacyjna przewiduje podział przez wydzielenie lub podział przez wyodrębnienie. Nie ma w tym sprzeczności: biznes opisuje zamierzony efekt, a prawo - instrument prowadzący do jego osiągnięcia.



Prawnik będzie mówił o podziale przez wydzielenie. Menedżer powie, że doszło do połączenia organizacji. Obaj będą mieli rację.

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Wnioski

Współczesne projekty M&A coraz rzadziej kończą się wraz z podpisaniem umowy sprzedaży udziałów lub akcji. Prawdziwa wartość transakcji powstaje dopiero na etapie integracji przedsiębiorstw.



Dlatego wybór właściwego instrumentu reorganizacyjnego staje się jedną z kluczowych decyzji podejmowanych po zamknięciu transakcji. Nie zawsze będzie nim połączenie. Czasami znacznie skuteczniejszy okazuje się podział, wydzielenie lub wyodrębnienie określonych części działalności.



Połączenie i podział nie są bowiem przeciwieństwami, a mogą być alternatywnymi metodami osiągnięcia tego samego celu biznesowego, jakim jest integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A.



Paradoksalnie jednym z najskuteczniejszych sposobów na połączenie dwóch biznesów może być ich wcześniejsze, odpowiednio zaprojektowane rozdzielenie.



Rozwój nowych form podziału, w szczególności podziału przez wyodrębnienie, oraz reorganizacji transgranicznych potwierdza rosnące znaczenie elastycznych instrumentów reorganizacyjnych w procesach integracyjnych, restrukturyzacyjnych i w funkcjonowaniu nowoczesnych grup kapitałowych.



Autor: Mateusz Baran, Radca prawny, Partner Kancelarii prawnej CRIDO, autor wielu publikacji w tematyce reorganizacji spółek, w tym praktycznego komentarza do podziału spółek