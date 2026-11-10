REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Zamówienia publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – aktualizacja, publikacja i zasady Pzp

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – aktualizacja, publikacja i zasady Pzp

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2026, 11:19
oprac. Adam Kuchta
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – aktualizacja, publikacja i zasady Pzp
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – aktualizacja, publikacja i zasady Pzp
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych to jeden z podstawowych dokumentów organizujących zakupy w sektorze publicznym. Dla wielu jednostek to nie tylko formalność, ale realne narzędzie planowania, które wpływa na przejrzystość działań, komunikację z rynkiem i zgodność z Prawem zamówień publicznych. Jeśli chcesz wiedzieć, kto musi sporządzić plan postępowań, co powinien on zawierać, gdzie należy go opublikować i kiedy konieczna jest aktualizacja planu postępowań, poniżej znajdziesz praktyczne i uporządkowane wyjaśnienie najważniejszych zasad.

Czym jest plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań to zestawienie postępowań, które zamawiający zamierza przeprowadzić w danym roku finansowym. Dokument ten ma pokazać rynek, jakie zakupy są przewidywane, w jakim przybliżonym terminie mogą zostać wszczęte oraz jaki będzie ich ogólny charakter. Dzięki temu wykonawcy wcześniej przygotowują się do udziału w postępowaniach, a sam zamawiający porządkuje własny harmonogram działań.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce plan postępowań o udzielenie zamówień pełni jednocześnie funkcję informacyjną i organizacyjną. Z jednej strony zwiększa przejrzystość wydatkowania środków publicznych, z drugiej pomaga wewnętrznie zarządzać potrzebami zakupowymi jednostki. To ważne zwłaszcza tam, gdzie w ciągu roku prowadzonych jest wiele postępowań w różnych kategoriach.

Warto przy tym pamiętać, że plan nie obejmuje wszystkich możliwych wydatków. Dotyczy on tylko tych zamówień publicznych, dla których konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że nie trzeba ujmować w nim zamówień o wartości poniżej 130 000 zł ani tych, które korzystają z wyłączeń przewidzianych w przepisach.

Podstawa prawna i znaczenie planu w systemie Pzp

Zasady dotyczące przygotowania planu postępowań wynikają z przepisów Pzp, które nakładają na określone grupy zamawiających obowiązek sporządzenia i opublikowania tego dokumentu. Plan powinien zostać przygotowany nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Jest to kluczowy termin, od którego rozpoczyna się praktyczna organizacja zakupów na dany rok finansowy.

REKLAMA

Znaczenie planu zamówień publicznych wykracza poza samą formalność. To właśnie ten dokument sygnalizuje wykonawcom przyszłe potrzeby zakupowe administracji i innych jednostek publicznych. Im lepiej został przygotowany, tym większa szansa na sprawne wszczęcie postępowań, poprawne oszacowanie zainteresowania rynku i ograniczenie późniejszych zmian organizacyjnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dobrze sporządzony plan postępowań wspiera również zasadę jawności i uczciwej konkurencji. Wykonawcy zyskują wcześniejszą wiedzę o planowanych zamówieniach, a zamawiający buduje bardziej przewidywalne otoczenie zakupowe. Z perspektywy praktycznej plan ułatwia też kontrolę wydatków i porównanie działań faktycznie podejmowanych z założeniami przyjętymi na początku roku.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia i publikacji planu postępowań

Obowiązek przygotowania i publikacji planu postępowań dotyczy zamawiających publicznych oraz ich związków, czyli przede wszystkim jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W tej grupie mieszczą się między innymi organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Do katalogu podmiotów objętych obowiązkiem zalicza się również Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. To ważne rozróżnienie, ponieważ nie każdy podmiot działający na rynku zamówień publicznych ma taki sam zakres obowiązków planistycznych. W praktyce warto więc każdorazowo potwierdzić status jednostki i jej rolę jako zamawiającego publicznego.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Choć katalog podmiotów zobowiązanych do publikacji planu jest zamknięty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby plan postępowań publikowały również podmioty, które nie mają takiego obowiązku ustawowego. Taka decyzja może zwiększyć transparentność działania i ułatwić komunikację z wykonawcami. Dla rynku jest to często sygnał, że zamawiający prowadzi uporządkowaną politykę zakupową.

Jakie zamówienia należy ująć w planie postępowań

W planie postępowań należy ujmować wyłącznie te zamówienia, które zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym i dla których konieczne będzie odrębne postępowanie. Plan powinien więc odzwierciedlać realny zamiar wszczęcia postępowań, a nie jedynie luźne rozważania czy ogólne potrzeby organizacyjne. Dokument ma być użyteczny dla rynku, dlatego jego treść powinna być możliwie konkretna.

Nie ma natomiast obowiązku wpisywania do planu zamówień o wartości niższej niż 130 000 zł ani postępowań wyłączonych spod stosowania przepisów Pzp. Tego rodzaju zakupy są realizowane w oparciu o procedury wewnętrzne zamawiającego. To ważne, bo jednym z najczęstszych błędów jest nadmierne rozbudowywanie planu o pozycje, które nie muszą się w nim znaleźć.

W praktyce warto przyjąć prostą zasadę: do planu trafiają postępowania, które mają zostać formalnie uruchomione w reżimie zamówień publicznych. Dzięki temu plan pozostaje czytelny i funkcjonalny. Im bardziej jest spójny z rzeczywistą strategią zakupową jednostki, tym mniejsze ryzyko późniejszych nieścisłości i konieczności częstych korekt.

Najważniejsze elementy planu postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań ma określoną strukturę i powinien zawierać co najmniej podstawowe informacje o każdym przewidywanym postępowaniu. Minimalny zakres danych został ukształtowany tak, aby wykonawcy mogli zidentyfikować charakter przyszłego zamówienia oraz orientacyjny moment jego uruchomienia. Jednocześnie zamawiający może rozszerzyć plan o informacje dodatkowe, jeśli uzna to za zasadne.

Do najważniejszych składników planu należą informacje o przedmiocie zamówienia, rodzaju zamówienia, przewidywanym trybie lub procedurze, orientacyjnej wartości zamówienia oraz przewidywanym terminie wszczęcia postępowania. To właśnie te elementy tworzą podstawowy obraz planowanych działań zamawiającego. W praktyce ich jakość wpływa bezpośrednio na użyteczność planu.

Warto pamiętać, że przepisy wskazują ten zakres jako minimum. Oznacza to, że plan może zawierać także informacje dodatkowe, na przykład wzmiankę o planowanych konsultacjach rynkowych albo o aspektach społecznych lub środowiskowych przewidywanych w zamówieniu. Rozszerzenie planu o takie dane może zwiększyć jego wartość informacyjną dla wykonawców.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób na tyle klarowny, aby potencjalny wykonawca mógł ocenić, czy mieści się on w zakresie jego działalności. Nie chodzi jeszcze o pełny opis techniczny, ale o czytelne wskazanie, czego dotyczyć będzie przyszłe postępowanie. Dobrze sformułowana nazwa postępowania znacząco ułatwia identyfikację szans zakupowych przez rynek.

Zbyt ogólne nazewnictwo może ograniczyć praktyczną użyteczność planu. Jeżeli wykonawca nie jest w stanie rozpoznać, czego dotyczy przyszłe zamówienie, plan przestaje spełniać swoją funkcję informacyjną. Dlatego warto formułować nazwy pozycji w sposób jednoznaczny i możliwie precyzyjny.

Opis przedmiotu zamówienia w planie nie zastępuje dokumentacji postępowania, ale powinien dawać wystarczający kontekst. To szczególnie istotne w przypadku zamówień powtarzalnych lub szeroko rozumianych usług, gdzie sama branża nie zawsze wystarcza do zrozumienia faktycznego zakresu zakupu.

Rodzaj zamówienia

Każde zamówienie należy przyporządkować do jednej z podstawowych kategorii: roboty budowlane, dostawy albo usługi. Taki podział ma znaczenie nie tylko porządkowe, lecz także praktyczne, ponieważ wpływa na dalsze planowanie postępowania. W przypadku zamówień mieszanych należy prawidłowo ustalić dominujący charakter zamówienia.

Prawidłowe przypisanie rodzaju zamówienia zwiększa przejrzystość planu i ułatwia wykonawcom wyszukiwanie interesujących ich pozycji. To również ważne wewnętrznie dla samego zamawiającego, ponieważ porządkuje zakupy według podstawowych obszarów działalności. W opublikowanym formularzu zamówienia są zwykle prezentowane według określonej kolejności.

Najczęściej najpierw ujmuje się roboty budowlane, następnie dostawy, a na końcu usługi. Taki układ pomaga zachować spójność publikacji. Dla osób odpowiedzialnych za plan zamówień oznacza to potrzebę wcześniejszego pogrupowania wszystkich zamierzeń zakupowych.

Przewidywany tryb lub procedura

Plan postępowań powinien zawierać również wskazanie przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia. W zależności od wartości zamówienia formularz rozróżnia zamówienia poniżej progów unijnych oraz zamówienia równe progom unijnym lub je przekraczające. To ważne z punktu widzenia wykonawców, bo pozwala już na etapie planu zorientować się, jakiego rodzaju postępowania można się spodziewać.

Dla zamówień poniżej progów unijnych przewidziane są między innymi różne warianty trybu podstawowego, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki i umowa ramowa. Z kolei dla postępowań powyżej progów stosuje się szerszy zestaw rozwiązań, obejmujący także przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny czy dynamiczny system zakupów.

Wskazanie trybu w planie ma charakter przewidywany, a więc może ulec zmianie, jeśli zmienią się okoliczności. Nie zwalnia to jednak zamawiającego z obowiązku dochowania należytej staranności już na etapie planowania. Im lepiej oszacowane są potrzeby i warunki udzielenia zamówienia, tym mniejsze ryzyko późniejszych korekt.

Orientacyjna wartość zamówienia

Jednym z ważniejszych elementów planu jest orientacyjna wartość zamówienia. Należy podkreślić, że nie jest ona tożsama z formalną szacunkową wartością zamówienia ustalaną na potrzeby wszczęcia konkretnego postępowania. To raczej wartość przybliżona, ustalana na moment sporządzania planu.

Orientacyjna wartość zamówienia może później różnić się od wartości obliczonej już bezpośrednio przed wszczęciem postępowania. Wynika to z naturalnych zmian rynkowych, doprecyzowania potrzeb lub korekt zakresu zamówienia. W planie wskazuje się ją bez podatku od towarów i usług.

Jeżeli w ramach planowanego zamówienia brane są pod uwagę dodatkowe opcje lub rozszerzenia, można uwzględnić je w planie, a szczegóły doprecyzować w polu z informacjami dodatkowymi. To praktyczne rozwiązanie, które poprawia przejrzystość planowanych działań i ogranicza ryzyko nieporozumień po stronie rynku.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Plan powinien wskazywać także przewidywany termin wszczęcia postępowania. Informacja ta może zostać podana w ujęciu miesięcznym albo kwartalnym, co daje zamawiającym pewną elastyczność. Najważniejsze jest jednak to, by termin był realny i oparty na faktycznych możliwościach organizacyjnych jednostki.

Dla wykonawców to jeden z najbardziej użytecznych elementów planu postępowań. Pozwala on odpowiednio wcześniej zaplanować zasoby, przygotowanie dokumentów, analizę rynku czy współpracę z podwykonawcami. Z kolei dla zamawiającego taki harmonogram wspiera lepsze zarządzanie wewnętrzne i koordynację między komórkami organizacyjnymi.

Jeśli w ciągu roku przewidywany termin ulegnie zmianie, a dane w planie przestaną odpowiadać rzeczywistości, może pojawić się konieczność aktualizacji dokumentu. Dlatego terminy warto ustalać rozważnie, bez nadmiernego optymizmu. Plan powinien wspierać rzetelną komunikację, a nie tworzyć pozory gotowości do szybkiego wszczynania postępowań.

Jak sporządzić plan postępowań w praktyce

Sporządzenie planu postępowań powinno rozpocząć się od zebrania wszystkich przewidywanych potrzeb zakupowych na dany rok finansowy. Dobrą praktyką jest zaangażowanie komórek merytorycznych, działu finansowego i osób odpowiadających za zamówienia publiczne, tak aby plan od początku był spójny z budżetem i realnymi zadaniami jednostki. Bez takiej koordynacji łatwo o pominięcia lub nieścisłości.

Następnie należy oddzielić zakupy, które będą wymagały odrębnego postępowania, od tych realizowanych poza planem na podstawie procedur wewnętrznych. Kolejny krok to przypisanie każdej pozycji właściwego rodzaju zamówienia, przewidywanego trybu, orientacyjnej wartości i terminu wszczęcia. Już na tym etapie warto rozważyć, czy potrzebne będą dodatkowe informacje zwiększające czytelność planu.

Po opracowaniu treści planu zamawiający powinien zweryfikować spójność wszystkich danych. Szczególne znaczenie ma zgodność z przyjętym budżetem lub planem finansowym, bo to od momentu ich przyjęcia biegnie termin na sporządzenie planu. Dobrze przygotowany dokument to nie tylko zgodność z przepisami, ale też mniej pracy przy późniejszych korektach.

Termin sporządzenia planu postępowań

Plan postępowań należy sporządzić nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. To jedna z najważniejszych zasad, o której zamawiający muszą pamiętać na początku każdego roku finansowego. Termin ten nie biegnie od początku roku kalendarzowego, ale od dnia przyjęcia odpowiednich dokumentów finansowych.

W praktyce oznacza to konieczność szybkiego przełożenia decyzji budżetowych na działania zakupowe. Im wcześniej jednostka rozpocznie wewnętrzne przygotowania, tym łatwiej dochować obowiązku ustawowego. Czekanie z pracą nad planem do ostatnich dni niemal zawsze zwiększa ryzyko błędów i pośpiechu przy publikacji.

Warto również zadbać o udokumentowanie daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego. To punkt odniesienia przy ocenie terminowości sporządzenia planu. Jasne procedury wewnętrzne pomagają uniknąć sporów interpretacyjnych i porządkują obowiązki między komórkami organizacyjnymi.

Gdzie opublikować plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlega publikacji w dwóch miejscach. Po pierwsze, należy zamieścić go w Biuletynie Zamówień Publicznych. Po drugie, plan trzeba opublikować również na stronie internetowej zamawiającego. Dopiero łączne spełnienie tych dwóch warunków oznacza prawidłowe wykonanie obowiązku publikacyjnego.

Publikacja w BZP odbywa się za pośrednictwem platformy e-zamówienia, gdzie zamawiający korzysta z odpowiedniego formularza. Formularz jest zgodny ze wzorem planu i prowadzi użytkownika przez poszczególne pola. Dzięki temu publikacja planu zamówień publicznych ma ujednoliconą strukturę i jest czytelna dla rynku.

Po przygotowaniu planu w systemie zamawiający może również pobrać go w formacie elektronicznym, na przykład jako plik PDF, CSV lub XML. Tak przygotowany plik można następnie wykorzystać do publikacji na własnej stronie internetowej. To wygodne rozwiązanie organizacyjne, które ułatwia zachowanie spójności obu publikacji.

Jak wygląda publikacja planu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publikacja planu w BZP rozpoczyna się od utworzenia planu dla konkretnego roku. Dla jednego roku można utworzyć tylko jeden plan, co oznacza, że wszystkie planowane postępowania powinny zostać ujęte w jednym zbiorczym dokumencie. W praktyce warto wcześniej dobrze uporządkować pozycje, aby uniknąć późniejszych licznych korekt.

Formularz planu składa się z części dotyczącej zamawiającego oraz części obejmującej planowane postępowania. Pozycje dzielone są na zamówienia poniżej progów unijnych oraz zamówienia równe progom unijnym lub wyższe. Taki układ odzwierciedla strukturę przepisów i ułatwia właściwe zaklasyfikowanie każdego planowanego zakupu.

Po uzupełnieniu danych zamawiający zatwierdza publikację w BZP. Następnie warto sprawdzić, czy wszystkie pozycje wyświetlają się poprawnie i czy opublikowana wersja odpowiada planowi zamieszczonemu na stronie internetowej. Spójność obu kanałów publikacji ma duże znaczenie praktyczne i wizerunkowe.

Aktualizacja planu postępowań – kiedy jest obowiązkowa

Aktualizacja planu postępowań jest obowiązkowa wtedy, gdy informacje zawarte w planie przestają być zgodne z rzeczywistością. Plan nie jest dokumentem raz na zawsze zamkniętym, lecz narzędziem, które ma zachować aktualność przez cały rok. Jeżeli więc zmieniają się dane dotyczące konkretnych postępowań, zamawiający powinien odpowiednio zareagować.

Obowiązkowa aktualizacja może dotyczyć na przykład zmiany informacji o postępowaniu albo usunięcia danej pozycji z planu. Usunięcie oznacza wykreślenie zamówienia, którego zamawiający ostatecznie nie zamierza już przeprowadzić w danym kształcie lub czasie. Brak aktualizacji w takiej sytuacji prowadziłby do publikowania informacji niezgodnych z prawdą.

Co istotne, technicznie możliwe jest również dodanie nowych postępowań do planu, ale nie zostało to wskazane jako bezwzględny obowiązek. W praktyce to decyzja fakultatywna zamawiającego. Mimo to wiele jednostek decyduje się na taką aktualizację z uwagi na transparentność i porządek informacyjny.

Jak przeprowadzić aktualizację planu krok po kroku

Aktualizacja planu w systemie odbywa się przez wybranie odpowiedniej opcji aktualizacji dla już opublikowanego dokumentu. Zamawiający może wtedy edytować poszczególne pozycje, usuwać je lub dodawać nowe. Po zakończeniu zmian publikowana jest kolejna wersja planu, która zastępuje wersję wcześniejszą w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Po wykonaniu zmian w BZP należy pamiętać o równoległej aktualizacji planu na stronie internetowej zamawiającego. To bardzo ważne, ponieważ obowiązek aktualności dotyczy obu miejsc publikacji. Rozbieżność pomiędzy BZP a stroną internetową może wprowadzać wykonawców w błąd i osłabiać przejrzystość działania jednostki.

Dobrą praktyką jest prowadzenie wewnętrznego rejestru zmian, który wskazuje, kiedy i dlaczego plan został skorygowany. Taki rejestr nie zastępuje publikacji, ale ułatwia zarządzanie dokumentacją i współpracę między osobami zaangażowanymi w proces zakupowy. Jest też pomocny, gdy zachodzi potrzeba odtworzenia przyczyn określonych decyzji.

Najczęstsze błędy przy sporządzaniu i publikacji planu

Jednym z najczęstszych problemów jest mylenie orientacyjnej wartości zamówienia z wartością szacunkową ustalaną później dla konkretnego postępowania. To dwa różne pojęcia, a ich niewłaściwe stosowanie może prowadzić do nieporozumień przy planowaniu i komunikacji z rynkiem. W planie chodzi o wartość przybliżoną, nie o końcowe ustalenie kalkulacyjne.

Inny częsty błąd to zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia lub wpisywanie pozycji, które nie wymagają odrębnego postępowania. Zdarza się też pomijanie obowiązku równoległej publikacji na stronie internetowej zamawiającego. Sama publikacja w BZP nie wyczerpuje wszystkich obowiązków wynikających z zasad planowania.

W praktyce problemy powoduje również brak bieżącej aktualizacji planu. Jeżeli postępowanie zostaje wykreślone, przesunięte albo istotnie zmienione, a plan pozostaje bez korekty, dokument przestaje spełniać swoją rolę. Dlatego warto cyklicznie przeglądać plan i porównywać go z rzeczywistym stanem przygotowań zakupowych.

Wyłączenie jawności planu postępowań

Co do zasady plan postępowań jest dokumentem jawnym, publikowanym publicznie w BZP i na stronie internetowej zamawiającego. Istnieją jednak sytuacje, w których informacji o planie nie zamieszcza się. Dotyczy to przypadków, gdy wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.

W praktyce chodzi o takie zamówienia, które wiążą się z ochroną wartości szczególnie wrażliwych, takich jak suwerenność, niepodległość, nienaruszalność terytorium, obronność państwa czy jego pozycja międzynarodowa. To wyjątek od zasady jawności, dlatego powinien być stosowany rozważnie. Każda taka sytuacja wymaga realnej potrzeby ochrony określonych informacji.

Z punktu widzenia codziennej praktyki zamawiających oznacza to konieczność ostrożnej oceny, czy konkretne postępowanie rzeczywiście kwalifikuje się do wyłączenia jawności. Wyjątek ten nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Tam, gdzie nie ma podstaw do ograniczenia dostępu do informacji, plan powinien zostać opublikowany zgodnie z zasadami ogólnymi.

Dobre praktyki przy zarządzaniu planem postępowań

Aby plan postępowań był rzeczywiście użyteczny, warto traktować go jako dokument roboczy do zarządzania zakupami, a nie wyłącznie jako obowiązek publikacyjny. Dobrą praktyką jest regularne porównywanie planu z harmonogramem pracy komórek merytorycznych i stanem przygotowania dokumentacji przetargowej. Dzięki temu łatwiej wychwycić moment, w którym potrzebna będzie aktualizacja.

Pomocne jest także stosowanie jednolitych zasad opisu przedmiotu zamówienia i sposobu szacowania orientacyjnych wartości. Uporządkowany model pracy skraca czas potrzebny na przygotowanie planu i zmniejsza ryzyko błędów formalnych. Korzystają na tym zarówno pracownicy jednostki, jak i wykonawcy analizujący rynek zamówień publicznych.

Warto również zadbać o przejrzysty obieg informacji wewnątrz organizacji. Jeżeli osoby odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie zakupów odpowiednio wcześnie zgłaszają zmiany, plan może pozostać dokumentem aktualnym i wiarygodnym. To szczególnie ważne w jednostkach prowadzących wiele zróżnicowanych postępowań w ciągu roku.

Praktyczna lista kontrolna dla zamawiającego

Przygotowując plan postępowań, dobrze jest korzystać z prostego schematu kontroli. Taka lista ułatwia sprawdzenie, czy wszystkie obowiązki zostały wykonane prawidłowo i w terminie. Pozwala też ograniczyć ryzyko przeoczeń przy publikacji i późniejszej aktualizacji.

  • sprawdź, czy jednostka należy do grona podmiotów zobowiązanych do publikacji planu,
  • ustal, które zamówienia wymagają odrębnego postępowania,
  • przypisz każdej pozycji rodzaj zamówienia i przewidywany tryb,
  • określ orientacyjną wartość bez VAT,
  • wskaż przewidywany termin wszczęcia postępowania,
  • opublikuj plan w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • zamieść ten sam plan na stronie internetowej zamawiającego,
  • monitoruj zgodność planu z rzeczywistym przebiegiem działań zakupowych,
  • aktualizuj plan, gdy informacje przestaną być aktualne.

Podsumowanie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych to dokument o dużym znaczeniu praktycznym. Umożliwia uporządkowanie zakupów, zwiększa przejrzystość działań zamawiającego i ułatwia wykonawcom śledzenie rynku zamówień publicznych. Aby spełniał swoją funkcję, musi być sporządzony terminowo, poprawnie opublikowany i na bieżąco aktualizowany.

Najważniejsze zasady są proste: plan należy przygotować w ciągu 30 dni od przyjęcia budżetu lub planu finansowego, opublikować go w BZP i na stronie internetowej oraz dbać o jego aktualność przez cały rok. Kluczowe znaczenie mają również poprawne elementy planu, takie jak przedmiot zamówienia, rodzaj, przewidywany tryb, orientacyjna wartość i termin wszczęcia postępowania.

Autor tekstu:

Mikołaj Grelewicz - CEO w firmie Mimira

Wsparcie AI w ofertowaniu w przetargach

Powiązane
Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium – okres związania ofertą w zamówieniach publicznych
Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium – okres związania ofertą w zamówieniach publicznych
Rażąco niska cena oferty w zamówieniach publicznych – jak ją ocenić, wyjaśnić i badać także przy umowie ramowej
Rażąco niska cena oferty w zamówieniach publicznych – jak ją ocenić, wyjaśnić i badać także przy umowie ramowej
Data Act w praktyce: czym jest akt w sprawie danych, kogo dotyczy i jak wpływa na zamówienia publiczne
Data Act w praktyce: czym jest akt w sprawie danych, kogo dotyczy i jak wpływa na zamówienia publiczne
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – aktualizacja, publikacja i zasady Pzp
10 lis 2026

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych to jeden z podstawowych dokumentów organizujących zakupy w sektorze publicznym. Dla wielu jednostek to nie tylko formalność, ale realne narzędzie planowania, które wpływa na przejrzystość działań, komunikację z rynkiem i zgodność z Prawem zamówień publicznych. Jeśli chcesz wiedzieć, kto musi sporządzić plan postępowań, co powinien on zawierać, gdzie należy go opublikować i kiedy konieczna jest aktualizacja planu postępowań, poniżej znajdziesz praktyczne i uporządkowane wyjaśnienie najważniejszych zasad.
Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium – okres związania ofertą w zamówieniach publicznych
10 lis 2026

Przedłużenie terminu związania ofertą, wadium oraz okres związania ofertą to jedne z najważniejszych kwestii praktycznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. To właśnie na styku tych trzech elementów najczęściej pojawiają się błędy skutkujące odrzuceniem oferty albo utratą realnej szansy na uzyskanie zamówienia. W aktualnych przepisach wykonawca musi bardzo uważnie pilnować nie tylko samego terminu związania ofertą, lecz także tego, czy wadium obejmuje cały wymagany okres i czy zostało skutecznie przedłużone.
90% firm nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. 4 punkty, które warto sprawdzić w umowie
09 lis 2026

Z szacunków opartych na danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że co najmniej 9 na 10 odbiorców biznesowych w Polsce nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. Tymczasem zbliżający się koniec roku to dobry moment, aby sprawdzić warunki firmowych kontraktów na kolejny okres. Szczególnej uwagi wymagają data zakończenia umowy, termin jej wypowiedzenia i zasady automatycznego przedłużenia. Przeoczenie tych zapisów może ograniczyć przedsiębiorcy możliwość wyboru innej oferty w dogodnym terminie.
Kawa z INFORLEX: JPK CIT i nowe obowiązki raportowania. Jak zmieni się praca księgowych i biur rachunkowych w 2027 roku?
09 lis 2026

Nowe obowiązki związane z JPK CIT, postępująca automatyzacja księgowości i coraz większa rola technologii zmieniają sposób pracy księgowych oraz biur rachunkowych. Jak przygotować się do nowych wymagań, usprawnić codzienne procesy i wykorzystać cyfryzację do rozwoju usług księgowych? O tym będzie mowa 19 listopada 2026 r. o godz. 9:00 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX. JPK CIT – nowe obowiązki dla księgowych i biur rachunkowych.

REKLAMA

Od 2027 r. znika ulga podatkowa wprowadzoną w Polskim Ładzie. Do końca 2026 r. trzeba ponieść wydatki (do 1 mln zł), by móc je odliczyć
09 lis 2026

Od 1 stycznia 2027 r. może zniknąć tzw. ulga na ekspansję, która obowiązuje w obu podatkach dochodowych (PIT i CIT). Nowelizacja zmieniająca przepisy przeszła już przez Sejm i Senat i czeka już tylko na podpis Prezydenta Nawrockiego i publikację w Dzienniku Ustaw. Na dotychczasowych zasadach będzie można rozliczyć wyłącznie koszty poniesione do końca 2026 r. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki m.in. na udział w targach, promocję i certyfikację produktów. Limit odliczenia wynosi 1 mln zł rocznie. Przy 19-procentowej stawce podatku oznacza to do 190 tys. zł niższego podatku za dany rok. Wydatki trzeba sfinansować z bieżących środków lub finansowania zewnętrznego. Korzyść podatkowa pojawi się dopiero w rozliczeniu rocznym. Dla części przedsiębiorców oczekujących na płatności może to być niełatwe zadanie. W III kw. 2026 r. odroczony termin płatności miało aż 62,7 proc. faktur wystawianych przez MŚP.
Marsz Niepodległości 11 listopada. Marcin Kierwiński i Donald Tusk reagują na plotki
09 lis 2026

Czy tegoroczny Marsz Niepodległości zostanie zakazany lub rozwiązany? Szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz premier Donald Tusk jednoznacznie ucięli pojawiające się w sieci spekulacje na temat planowanego zablokowania warszawskiej manifestacji. Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, gdzie w wyniku ataku napastnika na Rynku Głównym zginęło sześć osób, polskie służby i policja zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Minister spraw wewnętrznych ujawnił kulisy przygotowań do zabezpieczenia zgromadzeń i zaapelował do Polaków o szczególną czujność na ulicach stolicy.
Zarząd spółki (także jednoosobowy) powinien dokumentować swoje decyzje nie tylko protokołem. To może ochronić członków zarządu przed odpowiedzialnością
09 lis 2026

Dokumentowanie decyzji zarządu to nie tylko formalność korporacyjna. To również sposób zabezpieczenia interesów spółki i samych członków zarządu. W razie sporu, kontroli, problemów finansowych czy postępowania sądowego dokumentacja może mieć istotne znaczenie dla wykazania, że decyzje podejmowano świadomie, po analizie dostępnych informacji i z uwzględnieniem interesu spółki. Dotyczy to zarówno zarządów wieloosobowych, jak i tych, w których wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba.
Jednorazowa amortyzacja: trzy sposoby rozliczenia środków trwałych
09 lis 2026

Maszyna, samochód ciężarowy czy komputer mogą trafić do kosztów już w roku, w którym zostaną wprowadzone do ewidencji. Trzeba jednak wiedzieć, z której z trzech dostępnych ścieżek się korzysta, bo każda ma inne warunki, inny katalog środków trwałych i własne pułapki.

REKLAMA

Nowe formy zapłaty podatku w eUrząd Skarbowy od 5 listopada. Kiedy Skarbówka zaksięguje płatność?
09 lis 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 9 listopada 2026 r., że od 5 listopada w w eUrzędzie Skarbowym zostały udostępnione nowe formy płatności . Należność z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) można już zapłacić nie tylko kartą, BLIKIEM lub przelewem elektronicznym, lecz także przez Google Pay albo Apple Pay. Te nowe metody płatności są dostępne w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej eUS. Za płatność kartą, Google Pay lub Apple Pay nie ma w tym przypadku opłaty transakcyjnej.
Obniżenie limitu dla ryczałtu od 2027 roku. Ministerstwo Finansów mówi o skutkach zmian
09 lis 2026

Obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro stało się faktem. Ministerstwo Finansów w oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską odsłoniło karty, podając dokładne statystyki oraz prognozowane skutki finansowe tej drastycznej reformy. Zmiany wejdą w życie bez żadnych okresów przejściowych, co oznacza, że o losie przedsiębiorców w 2027 roku przesądzą obroty generowane przez nich w całym roku 2026. Rząd bezlitośnie ucina podatkowy przywilej dla najlepiej zarabiających.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA