Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – aktualizacja, publikacja i zasady Pzp

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych to jeden z podstawowych dokumentów organizujących zakupy w sektorze publicznym. Dla wielu jednostek to nie tylko formalność, ale realne narzędzie planowania, które wpływa na przejrzystość działań, komunikację z rynkiem i zgodność z Prawem zamówień publicznych. Jeśli chcesz wiedzieć, kto musi sporządzić plan postępowań, co powinien on zawierać, gdzie należy go opublikować i kiedy konieczna jest aktualizacja planu postępowań, poniżej znajdziesz praktyczne i uporządkowane wyjaśnienie najważniejszych zasad.

Czym jest plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań to zestawienie postępowań, które zamawiający zamierza przeprowadzić w danym roku finansowym. Dokument ten ma pokazać rynek, jakie zakupy są przewidywane, w jakim przybliżonym terminie mogą zostać wszczęte oraz jaki będzie ich ogólny charakter. Dzięki temu wykonawcy wcześniej przygotowują się do udziału w postępowaniach, a sam zamawiający porządkuje własny harmonogram działań.

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W praktyce plan postępowań o udzielenie zamówień pełni jednocześnie funkcję informacyjną i organizacyjną. Z jednej strony zwiększa przejrzystość wydatkowania środków publicznych, z drugiej pomaga wewnętrznie zarządzać potrzebami zakupowymi jednostki. To ważne zwłaszcza tam, gdzie w ciągu roku prowadzonych jest wiele postępowań w różnych kategoriach.

Warto przy tym pamiętać, że plan nie obejmuje wszystkich możliwych wydatków. Dotyczy on tylko tych zamówień publicznych, dla których konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że nie trzeba ujmować w nim zamówień o wartości poniżej 130 000 zł ani tych, które korzystają z wyłączeń przewidzianych w przepisach.

Podstawa prawna i znaczenie planu w systemie Pzp

Zasady dotyczące przygotowania planu postępowań wynikają z przepisów Pzp, które nakładają na określone grupy zamawiających obowiązek sporządzenia i opublikowania tego dokumentu. Plan powinien zostać przygotowany nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Jest to kluczowy termin, od którego rozpoczyna się praktyczna organizacja zakupów na dany rok finansowy.

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Znaczenie planu zamówień publicznych wykracza poza samą formalność. To właśnie ten dokument sygnalizuje wykonawcom przyszłe potrzeby zakupowe administracji i innych jednostek publicznych. Im lepiej został przygotowany, tym większa szansa na sprawne wszczęcie postępowań, poprawne oszacowanie zainteresowania rynku i ograniczenie późniejszych zmian organizacyjnych.

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Dobrze sporządzony plan postępowań wspiera również zasadę jawności i uczciwej konkurencji. Wykonawcy zyskują wcześniejszą wiedzę o planowanych zamówieniach, a zamawiający buduje bardziej przewidywalne otoczenie zakupowe. Z perspektywy praktycznej plan ułatwia też kontrolę wydatków i porównanie działań faktycznie podejmowanych z założeniami przyjętymi na początku roku.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia i publikacji planu postępowań

Obowiązek przygotowania i publikacji planu postępowań dotyczy zamawiających publicznych oraz ich związków, czyli przede wszystkim jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W tej grupie mieszczą się między innymi organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Do katalogu podmiotów objętych obowiązkiem zalicza się również Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. To ważne rozróżnienie, ponieważ nie każdy podmiot działający na rynku zamówień publicznych ma taki sam zakres obowiązków planistycznych. W praktyce warto więc każdorazowo potwierdzić status jednostki i jej rolę jako zamawiającego publicznego.

Choć katalog podmiotów zobowiązanych do publikacji planu jest zamknięty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby plan postępowań publikowały również podmioty, które nie mają takiego obowiązku ustawowego. Taka decyzja może zwiększyć transparentność działania i ułatwić komunikację z wykonawcami. Dla rynku jest to często sygnał, że zamawiający prowadzi uporządkowaną politykę zakupową.

Jakie zamówienia należy ująć w planie postępowań

W planie postępowań należy ujmować wyłącznie te zamówienia, które zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym i dla których konieczne będzie odrębne postępowanie. Plan powinien więc odzwierciedlać realny zamiar wszczęcia postępowań, a nie jedynie luźne rozważania czy ogólne potrzeby organizacyjne. Dokument ma być użyteczny dla rynku, dlatego jego treść powinna być możliwie konkretna.

Nie ma natomiast obowiązku wpisywania do planu zamówień o wartości niższej niż 130 000 zł ani postępowań wyłączonych spod stosowania przepisów Pzp. Tego rodzaju zakupy są realizowane w oparciu o procedury wewnętrzne zamawiającego. To ważne, bo jednym z najczęstszych błędów jest nadmierne rozbudowywanie planu o pozycje, które nie muszą się w nim znaleźć.

W praktyce warto przyjąć prostą zasadę: do planu trafiają postępowania, które mają zostać formalnie uruchomione w reżimie zamówień publicznych. Dzięki temu plan pozostaje czytelny i funkcjonalny. Im bardziej jest spójny z rzeczywistą strategią zakupową jednostki, tym mniejsze ryzyko późniejszych nieścisłości i konieczności częstych korekt.

Najważniejsze elementy planu postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań ma określoną strukturę i powinien zawierać co najmniej podstawowe informacje o każdym przewidywanym postępowaniu. Minimalny zakres danych został ukształtowany tak, aby wykonawcy mogli zidentyfikować charakter przyszłego zamówienia oraz orientacyjny moment jego uruchomienia. Jednocześnie zamawiający może rozszerzyć plan o informacje dodatkowe, jeśli uzna to za zasadne.

Do najważniejszych składników planu należą informacje o przedmiocie zamówienia, rodzaju zamówienia, przewidywanym trybie lub procedurze, orientacyjnej wartości zamówienia oraz przewidywanym terminie wszczęcia postępowania. To właśnie te elementy tworzą podstawowy obraz planowanych działań zamawiającego. W praktyce ich jakość wpływa bezpośrednio na użyteczność planu.

Warto pamiętać, że przepisy wskazują ten zakres jako minimum. Oznacza to, że plan może zawierać także informacje dodatkowe, na przykład wzmiankę o planowanych konsultacjach rynkowych albo o aspektach społecznych lub środowiskowych przewidywanych w zamówieniu. Rozszerzenie planu o takie dane może zwiększyć jego wartość informacyjną dla wykonawców.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób na tyle klarowny, aby potencjalny wykonawca mógł ocenić, czy mieści się on w zakresie jego działalności. Nie chodzi jeszcze o pełny opis techniczny, ale o czytelne wskazanie, czego dotyczyć będzie przyszłe postępowanie. Dobrze sformułowana nazwa postępowania znacząco ułatwia identyfikację szans zakupowych przez rynek.

Zbyt ogólne nazewnictwo może ograniczyć praktyczną użyteczność planu. Jeżeli wykonawca nie jest w stanie rozpoznać, czego dotyczy przyszłe zamówienie, plan przestaje spełniać swoją funkcję informacyjną. Dlatego warto formułować nazwy pozycji w sposób jednoznaczny i możliwie precyzyjny.

Opis przedmiotu zamówienia w planie nie zastępuje dokumentacji postępowania, ale powinien dawać wystarczający kontekst. To szczególnie istotne w przypadku zamówień powtarzalnych lub szeroko rozumianych usług, gdzie sama branża nie zawsze wystarcza do zrozumienia faktycznego zakresu zakupu.

Rodzaj zamówienia

Każde zamówienie należy przyporządkować do jednej z podstawowych kategorii: roboty budowlane, dostawy albo usługi. Taki podział ma znaczenie nie tylko porządkowe, lecz także praktyczne, ponieważ wpływa na dalsze planowanie postępowania. W przypadku zamówień mieszanych należy prawidłowo ustalić dominujący charakter zamówienia.

Prawidłowe przypisanie rodzaju zamówienia zwiększa przejrzystość planu i ułatwia wykonawcom wyszukiwanie interesujących ich pozycji. To również ważne wewnętrznie dla samego zamawiającego, ponieważ porządkuje zakupy według podstawowych obszarów działalności. W opublikowanym formularzu zamówienia są zwykle prezentowane według określonej kolejności.

Najczęściej najpierw ujmuje się roboty budowlane, następnie dostawy, a na końcu usługi. Taki układ pomaga zachować spójność publikacji. Dla osób odpowiedzialnych za plan zamówień oznacza to potrzebę wcześniejszego pogrupowania wszystkich zamierzeń zakupowych.

Przewidywany tryb lub procedura

Plan postępowań powinien zawierać również wskazanie przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia. W zależności od wartości zamówienia formularz rozróżnia zamówienia poniżej progów unijnych oraz zamówienia równe progom unijnym lub je przekraczające. To ważne z punktu widzenia wykonawców, bo pozwala już na etapie planu zorientować się, jakiego rodzaju postępowania można się spodziewać.

Dla zamówień poniżej progów unijnych przewidziane są między innymi różne warianty trybu podstawowego, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki i umowa ramowa. Z kolei dla postępowań powyżej progów stosuje się szerszy zestaw rozwiązań, obejmujący także przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny czy dynamiczny system zakupów.

Wskazanie trybu w planie ma charakter przewidywany, a więc może ulec zmianie, jeśli zmienią się okoliczności. Nie zwalnia to jednak zamawiającego z obowiązku dochowania należytej staranności już na etapie planowania. Im lepiej oszacowane są potrzeby i warunki udzielenia zamówienia, tym mniejsze ryzyko późniejszych korekt.

Orientacyjna wartość zamówienia

Jednym z ważniejszych elementów planu jest orientacyjna wartość zamówienia. Należy podkreślić, że nie jest ona tożsama z formalną szacunkową wartością zamówienia ustalaną na potrzeby wszczęcia konkretnego postępowania. To raczej wartość przybliżona, ustalana na moment sporządzania planu.

Orientacyjna wartość zamówienia może później różnić się od wartości obliczonej już bezpośrednio przed wszczęciem postępowania. Wynika to z naturalnych zmian rynkowych, doprecyzowania potrzeb lub korekt zakresu zamówienia. W planie wskazuje się ją bez podatku od towarów i usług.

Jeżeli w ramach planowanego zamówienia brane są pod uwagę dodatkowe opcje lub rozszerzenia, można uwzględnić je w planie, a szczegóły doprecyzować w polu z informacjami dodatkowymi. To praktyczne rozwiązanie, które poprawia przejrzystość planowanych działań i ogranicza ryzyko nieporozumień po stronie rynku.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Plan powinien wskazywać także przewidywany termin wszczęcia postępowania. Informacja ta może zostać podana w ujęciu miesięcznym albo kwartalnym, co daje zamawiającym pewną elastyczność. Najważniejsze jest jednak to, by termin był realny i oparty na faktycznych możliwościach organizacyjnych jednostki.

Dla wykonawców to jeden z najbardziej użytecznych elementów planu postępowań. Pozwala on odpowiednio wcześniej zaplanować zasoby, przygotowanie dokumentów, analizę rynku czy współpracę z podwykonawcami. Z kolei dla zamawiającego taki harmonogram wspiera lepsze zarządzanie wewnętrzne i koordynację między komórkami organizacyjnymi.

Jeśli w ciągu roku przewidywany termin ulegnie zmianie, a dane w planie przestaną odpowiadać rzeczywistości, może pojawić się konieczność aktualizacji dokumentu. Dlatego terminy warto ustalać rozważnie, bez nadmiernego optymizmu. Plan powinien wspierać rzetelną komunikację, a nie tworzyć pozory gotowości do szybkiego wszczynania postępowań.

Jak sporządzić plan postępowań w praktyce

Sporządzenie planu postępowań powinno rozpocząć się od zebrania wszystkich przewidywanych potrzeb zakupowych na dany rok finansowy. Dobrą praktyką jest zaangażowanie komórek merytorycznych, działu finansowego i osób odpowiadających za zamówienia publiczne, tak aby plan od początku był spójny z budżetem i realnymi zadaniami jednostki. Bez takiej koordynacji łatwo o pominięcia lub nieścisłości.

Następnie należy oddzielić zakupy, które będą wymagały odrębnego postępowania, od tych realizowanych poza planem na podstawie procedur wewnętrznych. Kolejny krok to przypisanie każdej pozycji właściwego rodzaju zamówienia, przewidywanego trybu, orientacyjnej wartości i terminu wszczęcia. Już na tym etapie warto rozważyć, czy potrzebne będą dodatkowe informacje zwiększające czytelność planu.

Po opracowaniu treści planu zamawiający powinien zweryfikować spójność wszystkich danych. Szczególne znaczenie ma zgodność z przyjętym budżetem lub planem finansowym, bo to od momentu ich przyjęcia biegnie termin na sporządzenie planu. Dobrze przygotowany dokument to nie tylko zgodność z przepisami, ale też mniej pracy przy późniejszych korektach.

Termin sporządzenia planu postępowań

Plan postępowań należy sporządzić nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. To jedna z najważniejszych zasad, o której zamawiający muszą pamiętać na początku każdego roku finansowego. Termin ten nie biegnie od początku roku kalendarzowego, ale od dnia przyjęcia odpowiednich dokumentów finansowych.

W praktyce oznacza to konieczność szybkiego przełożenia decyzji budżetowych na działania zakupowe. Im wcześniej jednostka rozpocznie wewnętrzne przygotowania, tym łatwiej dochować obowiązku ustawowego. Czekanie z pracą nad planem do ostatnich dni niemal zawsze zwiększa ryzyko błędów i pośpiechu przy publikacji.

Warto również zadbać o udokumentowanie daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego. To punkt odniesienia przy ocenie terminowości sporządzenia planu. Jasne procedury wewnętrzne pomagają uniknąć sporów interpretacyjnych i porządkują obowiązki między komórkami organizacyjnymi.

Gdzie opublikować plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlega publikacji w dwóch miejscach. Po pierwsze, należy zamieścić go w Biuletynie Zamówień Publicznych. Po drugie, plan trzeba opublikować również na stronie internetowej zamawiającego. Dopiero łączne spełnienie tych dwóch warunków oznacza prawidłowe wykonanie obowiązku publikacyjnego.

Publikacja w BZP odbywa się za pośrednictwem platformy e-zamówienia, gdzie zamawiający korzysta z odpowiedniego formularza. Formularz jest zgodny ze wzorem planu i prowadzi użytkownika przez poszczególne pola. Dzięki temu publikacja planu zamówień publicznych ma ujednoliconą strukturę i jest czytelna dla rynku.

Po przygotowaniu planu w systemie zamawiający może również pobrać go w formacie elektronicznym, na przykład jako plik PDF, CSV lub XML. Tak przygotowany plik można następnie wykorzystać do publikacji na własnej stronie internetowej. To wygodne rozwiązanie organizacyjne, które ułatwia zachowanie spójności obu publikacji.

Jak wygląda publikacja planu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publikacja planu w BZP rozpoczyna się od utworzenia planu dla konkretnego roku. Dla jednego roku można utworzyć tylko jeden plan, co oznacza, że wszystkie planowane postępowania powinny zostać ujęte w jednym zbiorczym dokumencie. W praktyce warto wcześniej dobrze uporządkować pozycje, aby uniknąć późniejszych licznych korekt.

Formularz planu składa się z części dotyczącej zamawiającego oraz części obejmującej planowane postępowania. Pozycje dzielone są na zamówienia poniżej progów unijnych oraz zamówienia równe progom unijnym lub wyższe. Taki układ odzwierciedla strukturę przepisów i ułatwia właściwe zaklasyfikowanie każdego planowanego zakupu.

Po uzupełnieniu danych zamawiający zatwierdza publikację w BZP. Następnie warto sprawdzić, czy wszystkie pozycje wyświetlają się poprawnie i czy opublikowana wersja odpowiada planowi zamieszczonemu na stronie internetowej. Spójność obu kanałów publikacji ma duże znaczenie praktyczne i wizerunkowe.

Aktualizacja planu postępowań – kiedy jest obowiązkowa

Aktualizacja planu postępowań jest obowiązkowa wtedy, gdy informacje zawarte w planie przestają być zgodne z rzeczywistością. Plan nie jest dokumentem raz na zawsze zamkniętym, lecz narzędziem, które ma zachować aktualność przez cały rok. Jeżeli więc zmieniają się dane dotyczące konkretnych postępowań, zamawiający powinien odpowiednio zareagować.

Obowiązkowa aktualizacja może dotyczyć na przykład zmiany informacji o postępowaniu albo usunięcia danej pozycji z planu. Usunięcie oznacza wykreślenie zamówienia, którego zamawiający ostatecznie nie zamierza już przeprowadzić w danym kształcie lub czasie. Brak aktualizacji w takiej sytuacji prowadziłby do publikowania informacji niezgodnych z prawdą.

Co istotne, technicznie możliwe jest również dodanie nowych postępowań do planu, ale nie zostało to wskazane jako bezwzględny obowiązek. W praktyce to decyzja fakultatywna zamawiającego. Mimo to wiele jednostek decyduje się na taką aktualizację z uwagi na transparentność i porządek informacyjny.

Jak przeprowadzić aktualizację planu krok po kroku

Aktualizacja planu w systemie odbywa się przez wybranie odpowiedniej opcji aktualizacji dla już opublikowanego dokumentu. Zamawiający może wtedy edytować poszczególne pozycje, usuwać je lub dodawać nowe. Po zakończeniu zmian publikowana jest kolejna wersja planu, która zastępuje wersję wcześniejszą w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Po wykonaniu zmian w BZP należy pamiętać o równoległej aktualizacji planu na stronie internetowej zamawiającego. To bardzo ważne, ponieważ obowiązek aktualności dotyczy obu miejsc publikacji. Rozbieżność pomiędzy BZP a stroną internetową może wprowadzać wykonawców w błąd i osłabiać przejrzystość działania jednostki.

Dobrą praktyką jest prowadzenie wewnętrznego rejestru zmian, który wskazuje, kiedy i dlaczego plan został skorygowany. Taki rejestr nie zastępuje publikacji, ale ułatwia zarządzanie dokumentacją i współpracę między osobami zaangażowanymi w proces zakupowy. Jest też pomocny, gdy zachodzi potrzeba odtworzenia przyczyn określonych decyzji.

Najczęstsze błędy przy sporządzaniu i publikacji planu

Jednym z najczęstszych problemów jest mylenie orientacyjnej wartości zamówienia z wartością szacunkową ustalaną później dla konkretnego postępowania. To dwa różne pojęcia, a ich niewłaściwe stosowanie może prowadzić do nieporozumień przy planowaniu i komunikacji z rynkiem. W planie chodzi o wartość przybliżoną, nie o końcowe ustalenie kalkulacyjne.

Inny częsty błąd to zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia lub wpisywanie pozycji, które nie wymagają odrębnego postępowania. Zdarza się też pomijanie obowiązku równoległej publikacji na stronie internetowej zamawiającego. Sama publikacja w BZP nie wyczerpuje wszystkich obowiązków wynikających z zasad planowania.

W praktyce problemy powoduje również brak bieżącej aktualizacji planu. Jeżeli postępowanie zostaje wykreślone, przesunięte albo istotnie zmienione, a plan pozostaje bez korekty, dokument przestaje spełniać swoją rolę. Dlatego warto cyklicznie przeglądać plan i porównywać go z rzeczywistym stanem przygotowań zakupowych.

Wyłączenie jawności planu postępowań

Co do zasady plan postępowań jest dokumentem jawnym, publikowanym publicznie w BZP i na stronie internetowej zamawiającego. Istnieją jednak sytuacje, w których informacji o planie nie zamieszcza się. Dotyczy to przypadków, gdy wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.

W praktyce chodzi o takie zamówienia, które wiążą się z ochroną wartości szczególnie wrażliwych, takich jak suwerenność, niepodległość, nienaruszalność terytorium, obronność państwa czy jego pozycja międzynarodowa. To wyjątek od zasady jawności, dlatego powinien być stosowany rozważnie. Każda taka sytuacja wymaga realnej potrzeby ochrony określonych informacji.

Z punktu widzenia codziennej praktyki zamawiających oznacza to konieczność ostrożnej oceny, czy konkretne postępowanie rzeczywiście kwalifikuje się do wyłączenia jawności. Wyjątek ten nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Tam, gdzie nie ma podstaw do ograniczenia dostępu do informacji, plan powinien zostać opublikowany zgodnie z zasadami ogólnymi.

Dobre praktyki przy zarządzaniu planem postępowań

Aby plan postępowań był rzeczywiście użyteczny, warto traktować go jako dokument roboczy do zarządzania zakupami, a nie wyłącznie jako obowiązek publikacyjny. Dobrą praktyką jest regularne porównywanie planu z harmonogramem pracy komórek merytorycznych i stanem przygotowania dokumentacji przetargowej. Dzięki temu łatwiej wychwycić moment, w którym potrzebna będzie aktualizacja.

Pomocne jest także stosowanie jednolitych zasad opisu przedmiotu zamówienia i sposobu szacowania orientacyjnych wartości. Uporządkowany model pracy skraca czas potrzebny na przygotowanie planu i zmniejsza ryzyko błędów formalnych. Korzystają na tym zarówno pracownicy jednostki, jak i wykonawcy analizujący rynek zamówień publicznych.

Warto również zadbać o przejrzysty obieg informacji wewnątrz organizacji. Jeżeli osoby odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie zakupów odpowiednio wcześnie zgłaszają zmiany, plan może pozostać dokumentem aktualnym i wiarygodnym. To szczególnie ważne w jednostkach prowadzących wiele zróżnicowanych postępowań w ciągu roku.

Praktyczna lista kontrolna dla zamawiającego

Przygotowując plan postępowań, dobrze jest korzystać z prostego schematu kontroli. Taka lista ułatwia sprawdzenie, czy wszystkie obowiązki zostały wykonane prawidłowo i w terminie. Pozwala też ograniczyć ryzyko przeoczeń przy publikacji i późniejszej aktualizacji.

sprawdź , czy jednostka należy do grona podmiotów zobowiązanych do publikacji planu,

ustal , które zamówienia wymagają odrębnego postępowania,

przypisz każdej pozycji rodzaj zamówienia i przewidywany tryb,

określ orientacyjną wartość bez VAT,

wskaż przewidywany termin wszczęcia postępowania,

opublikuj plan w Biuletynie Zamówień Publicznych,

zamieść ten sam plan na stronie internetowej zamawiającego,

monitoruj zgodność planu z rzeczywistym przebiegiem działań zakupowych,

aktualizuj plan, gdy informacje przestaną być aktualne.

Podsumowanie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych to dokument o dużym znaczeniu praktycznym. Umożliwia uporządkowanie zakupów, zwiększa przejrzystość działań zamawiającego i ułatwia wykonawcom śledzenie rynku zamówień publicznych. Aby spełniał swoją funkcję, musi być sporządzony terminowo, poprawnie opublikowany i na bieżąco aktualizowany.

Najważniejsze zasady są proste: plan należy przygotować w ciągu 30 dni od przyjęcia budżetu lub planu finansowego, opublikować go w BZP i na stronie internetowej oraz dbać o jego aktualność przez cały rok. Kluczowe znaczenie mają również poprawne elementy planu, takie jak przedmiot zamówienia, rodzaj, przewidywany tryb, orientacyjna wartość i termin wszczęcia postępowania.

Autor tekstu:

Mikołaj Grelewicz - CEO w firmie Mimira

Wsparcie AI w ofertowaniu w przetargach