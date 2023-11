Teraz emerytury z ZUS bez podatku i druga emerytura dla wdowców – to już pewne, bo nowy lub stary rząd je wprowadzi

Wciąż nie ma pewności co do drugiej waloryzacji emerytur, emerytur stażowych i innych zapowiadanych korzystanych zmian dla seniorów. Pewne jest jednak, że emerytury będą zwolnione z podatku a wdowy i wdowcy dostaną dodatkową emeryturę po śmierci małżonka zdecydowanie korzystniejszą od obecnie przysługującej renty rodzinnej.

Nie ma bowiem znaczenia czy uda się sformułować i uzyskać wotum zaufania w Sejmie kolejnemu rządowi Mateusza Morawieckiego, czy ostatecznie nowy rząd wyłoni koalicja partii, która dostanie misję tworzenia rządu w drugiej kolejności.

Emerytury 2024 zwolnione z podatku

Na pewno większa grupa emerytów niż obecnie nie będzie płacić podatku (PIT) od emerytury. Jak liczna to będzie grupa i które emerytury z podatku zostaną zwolnione, to się dopiero okaże, bo koncepcje są trzy.

Pierwsza to zapowiadana przez ugrupowania wchodzące w skład koalicji, która utworzy rząd po ewentualnym niepowodzeniu stworzenia nowego rządu przez Mateusza Morawieckiego podwyższona do 60 000 zł kwota wolna.

Dwie inne to zadeklarowane przez premiera ewentualnego przyszłego nowego rządu PiS zwolnienie emerytur z podatku:

albo do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

albo do wysokości 6 tys. zł miesięcznie.

Emerytura bez podatku 2024: jaka i dla kogo

Najmniej korzystne dla emerytów jest wprowadzenie specjalnego zwolnienia z PIT dla dochodu z emeryt w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co ono oznacza?

Od stycznia do czerwca włącznie wolna od PIT byłaby emerytura w wysokości do 4 242 zł, a następnie od lipca do grudnia 2024 r. włącznie emerytura w wysokości 4 300 zł. Daje to zwolnienie w skali roku wynoszące ^ razy 4 242 plus 6 razy 4 300, razem 51 252 złote (25 452 + 25 800) złotych.

Rozwiązanie partii koalicyjnych nie dotyczy wyłącznie emerytów i nie ma charakteru nowego zwolnienia źródła dochodów, a jedynie zmian w tabeli podatkowej – występująca tam kwota wolna w wysokości aktualnie 30 000 zł ma być podwojona i wynosić 60 000 zł.

Oznacza to, że emerytury – podobnie jak dochody z pracy, działalności gospodarczej czy umów cywilnych w wysokości średnio miesięcznie 5 tys. zł będą zwolnione z podatku.

Najdalej idzie inny wariant gwarantowany przez starego-nowego premiera rządu po uzyskaniu wotum zaufania w Sejmie – zwolnienie z PIT emerytur w wysokości do 6 tys. zł. Tu podobnie jak w przypadku przypisania tego zwolnienia do najniższego wynagrodzenia za pracę, zwolnienie emerytur w podatku miałoby charakter nowego zwolnienia dotyczącego źródła przychodów i obejmowało wyłącznie emerytury.

Jak łatwo policzyć, rocznie wolne od PIT byłyby dochody z emerytur do wysokości 72 000 zł.

Dodatkowa emerytura dla wdowy lub wdowca – nowe świadczenie z ZUS 2024

Dodatkowa emerytura dla wdowy lub wdowca, to nowe świadczenie z ZUS obiecane przez ewentualny rząd koalicyjny.

Założenia zapisane są w projekcie ustawy, który jeszcze do Sejmu poprzedniej kadencji złożyła opozycja i który prawdopodobnie będzie procedowany przez Sejm.

Zasada zawarta w obywatelskim projekcie ustawy jest prosta – wdowa lub wdowiec otrzymywać będzie nowe świadczenie, które zostanie obliczone z uwzględnieniem jednego pełnego świadczenia dotychczasowego oraz 50 proc. świadczenia drugiego.

Tak zsumowane świadczenia dadzą nową emeryturę dla wdowy lub wdowca, z jednym tylko ograniczeniem – nie może być ona wyższa od trzykrotności przeciętnej emerytury.

Aktualnie przeciętna emerytura wynosi 2 545 złotych, co oznacza że obecnie maksymalne nowe świadczenie dla wdowy lub wdowca wyniosłoby 7 635 złotych. Po waloryzacji emerytur, która nastąpi od 1 marca 2024 r. z pewnością przeciętna emerytura wzrośnie, podniesie się tym samy maksymalna wysokość emerytury wdowy i wdowca, zbliżając się według aktualnych prognoz do granic 8,3-8,5 tys. zł.

Mateusz Morawiecki zadeklarował w poniedziałek 20 listopada, że jeśli stworzy rząd i ten uzyska wotum zaufania w Sejmie, to wdowią rentę z ZUS także wprowadzi.

Dodatkowo nowy rząd miałby wdrożyć Kartę Seniora, wzorowaną na aktualnie obowiązującej Karcie Dużej Rodziny. Obiecany jest też dodatkowy roczny – płatny urlop dla rodziców małych dzieci.