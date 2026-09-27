Darowizna między małżonkami tej samej płci. Skarbówka: kiedy przysługuje zwolnienie z podatku?

Dyrektor KIS uznał, że samo zawarcie za granicą małżeństwa z osobą tej samej płci nie daje prawa do zwolnienia z podatku od darowizn dla najbliższej rodziny. Interpretację wydano 22 września 2026 r., dwa dni przed interpretacją ogólną ministra finansów, która zrównuje w podatkach małżonków z transkrybowanym aktem małżeństwa z pozostałymi małżeństwami. Wnioskodawca transkrypcję już miał.

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O co pytało małżeństwo

Wnioskodawca jest polskim obywatelem i rezydentem podatkowym. W 2023 r. zawarł w Portugalii małżeństwo z mężczyzną, także obywatelem polskim. We wniosku, złożonym 22 czerwca 2026 r., zapowiadał transkrypcję portugalskiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. W piśmie uzupełniającym z września poinformował, że transkrypcja już nastąpiła, a on sam ma odpis zupełny aktu wydany przez polskiego kierownika urzędu stanu cywilnego.

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Pytanie dotyczyło przyszłych darowizn i spadków między małżonkami. Podatnik chciał potwierdzić, że jego mąż jest małżonkiem w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc należy do tzw. grupy zerowej. Gdyby warunki zwolnienia nie zostały spełnione, nabycie miałoby być opodatkowane według zasad dla I grupy podatkowej (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy).

Rozbudowane uzasadnienie wniosku opierało się na jednej tezie: o statusie małżonka decyduje obiektywne istnienie ważnie zawartego małżeństwa, a nie wpis do polskiego rejestru. Transkrypcja ma według wnioskodawcy charakter wyłącznie deklaratoryjny i techniczny. Podatnik powoływał się na wyrok TSUE z 25 listopada 2025 r. (C-713/23), na wyroki NSA wydane po tym orzeczeniu, na zasadę ciągłości stanu cywilnego oraz na wyroki ETPC w sprawach przeciwko Polsce: Przybyszewska i inni (12 grudnia 2023 r.) oraz Formela i inni (19 września 2024 r.). W obu sprawach ETPC stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji z powodu braku prawnego uznania i ochrony związków. Brak dostępu do preferencji podatkowych należał do wskazywanych przez skarżących konsekwencji tej sytuacji.

Dlaczego fiskus się nie zgodził

Dyrektor KIS uznał stanowisko za nieprawidłowe (interpretacja z 22 września 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.141.2026.1.KK). Przypomniał, że polskie prawo zna wyłącznie małżeństwo kobiety i mężczyzny (art. 1 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Odróżnił zawarcie małżeństwa według prawa polskiego od obowiązku uznania małżeństwa zawartego w innym państwie UE.

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Organ zacytował trzy punkty wyroku TSUE. Wynika z nich, że to państwo członkowskie ustanawia procedury uznania takich małżeństw, a transkrypcja jest jednym ze sposobów. Jeżeli państwo wybierze transkrypcję, musi ją stosować jednakowo do par jednopłciowych i różnopłciowych. Na tej podstawie KIS zarzucił wnioskodawcy, że „podważa istotność transkrypcji”, i uznał, że z samego faktu zawarcia małżeństwa za granicą nie można wywieść prawa do zwolnienia z art. 4a ustawy o podatków od spadków idarowizn. Uzasadnienie wprost odnotowuje, że transkrypcja została dokonana. Nie wyjaśnia jednak, jakie ma ona znaczenie dla statusu podatnika. Nie odpowiada też na pytanie ewentualne o I grupę podatkową.

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Dwa dni później: interpretacja ogólna

24 września 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki wydał interpretację ogólną nr DTS6.8022.6.2026 (Dz.Urz. MFiG poz. 88). Weszła w życie tego samego dnia. Jej tezy są jednoznaczne:

wpisanie do polskiego rejestru zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, zawartego w innym państwie UE, jest podstawą traktowania ich w prawie podatkowym tak jak małżonków w rozumieniu kodeksu rodzinnego,

dotyczy to całego prawa podatkowego: procedury, obowiązków (np. odpowiedzialności majątkiem wspólnym), a także ulg i zwolnień, w tym wprost art. 4a oraz art. 14 i 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

małżonek z transkrybowanym aktem wchodzi w relacje powinowactwa, więc np. teściowie trafiają do I grupy podatkowej,

transkrypcja jest czynnością materialno-techniczną i deklaratoryjną, dlatego skutki podatkowe liczy się co do zasady od dnia zawarcia małżeństwa, z zastrzeżeniem indywidualnych okoliczności sprawy.

Interpretacja ogólna dotyczy małżeństw zawartych legalnie przez obywateli UE w innym państwie członkowskim. Nie przesądza sytuacji związków zawartych w państwach trzecich.

Zgodna interpretacja czy sprzeczna?

Oba dokumenty łączy jedno: żaden nie przyjmuje tezy, że zagraniczne małżeństwo działa w polskim prawie podatkowym samo z siebie, bez uznania. Minister pisze, że stosowanie przepisów podatkowych o małżeństwie do związków zawartych za granicą jest uwarunkowane „w pierwszej kolejności ich uznaniem”. Transkrypcję traktuje jako potwierdzenie, że klauzula porządku publicznego nie stoi temu na przeszkodzie. W tym zakresie KIS i MF mówią to samo. Interpretacja ogólna nie potwierdza prawa do zwolnienia bez transkrypcji.

Rozbieżność dotyczy sytuacji, w której transkrypcja już nastąpiła, a taki był stan faktyczny po uzupełnieniu wniosku. Według interpretacji ogólnej ten podatnik powinien być traktowany jak małżonek, co do zasady od 2023 r. Mógłby więc korzystać ze zwolnienia z art. 4a po spełnieniu jego warunków, a w razie ich niespełnienia – z zasad dla I grupy. Interpretacja indywidualna, oceniając stanowisko jako nieprawidłowe, ani tego nie potwierdza, ani nie wyjaśnia, dlaczego transkrypcja nie wystarcza. Minister również uznał transkrypcję za deklaratoryjną, przypisał jednak dokonanemu wpisowi istotne znaczenie dla uznania małżeństwa w prawie podatkowym.

Pominięcie skutków dokonanej transkrypcji budzi zastrzeżenia także z innego powodu. Przy negatywnej ocenie stanowiska interpretacja indywidualna musi wskazywać stanowisko prawidłowe wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej). W tej sprawie czytelnik nie dowie się z interpretacji, jakie stanowisko organ uważa za prawidłowe wobec podatnika, który transkrypcję ma.

Możliwe wyjaśnienie jest formalne. KIS ocenia stanowisko wnioskodawcy łącznie z jego uzasadnieniem, a podatnik oparł je na tezie, że transkrypcja jest dla prawa do zwolnienia bez znaczenia. Z interpretacji nie wynika jednak, że o wyniku przesądziło właśnie to. Jej ostatnie zdanie odnosi się wprost do tego, czy wnioskodawcę można uznać za małżonka.

Znaczenie ma też chronologia. Interpretację indywidualną wydano 22 września, a interpretacja ogólna zaczęła obowiązywać 24 września. W chwili rozstrzygania KIS nie mogła się więc na nią powołać. Dokument opublikowano w bazie EUREKA 25 września, już po ogłoszeniu interpretacji ogólnej.

Ważne Ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnej dotyczy jej adresata i zdarzenia opisanego we wniosku. Interpretacja ogólna jest skierowana do wszystkich organów podatkowych i ma zapewnić jednolitą praktykę. Na przyszłość to ona wyznacza stanowisko fiskusa wobec par z transkrybowanym aktem małżeństwa.

Ile to kosztuje – przykład

Pan Adam przekazuje mężowi przelewem 200 000 zł ze swojego majątku osobistego do majątku osobistego męża. Wcześniej żadnych darowizn między nimi nie było. Wynik zależy od tego, do której grupy trafi obdarowany:

grupa zerowa (art. 4a) – 0 zł podatku, pod warunkiem zgłoszenia darowizny na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy i udokumentowania przelewu na rachunek obdarowanego,

I grupa (np. po uchybieniu terminowi zgłoszenia) – kwota wolna 36 120 zł, podstawa opodatkowania 163 880 zł, podatek 10 762 zł,

III grupa (osoba obca) – kwota wolna 5733 zł, podstawa opodatkowania 194 267 zł, podatek 37 434 zł.

Sam przelew pieniędzy, które pozostają w majątku wspólnym małżonków, nie byłby darowizną między nimi.

Co może zrobić wnioskodawca

Podatnik może zaskarżyć interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od jej doręczenia (art. 53 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Szef KAS może zmienić interpretację indywidualną z urzędu, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość (art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Dyrektor KIS może z kolei stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej niezgodnej z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym (art. 14e § 1a pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Niezależnie od tego podatnik, który zastosuje się do interpretacji ogólnej, korzysta z ochrony z art. 14k § 2 Ordynacji podatkowej: zastosowanie się do niej przed jej zmianą nie może mu szkodzić. Ochrona obejmuje jednak tylko sytuację odpowiadającą zagadnieniu opisanemu w interpretacji ogólnej. Nie przysługuje też, jeżeli korzyść podatkową zakwestionowano w decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 14na § 2).

Trzeba też odróżnić dwie kwestie. To, że status małżonka uwzględnia się co do zasady od dnia ślubu, nie oznacza automatycznie pełnej ochrony dla zdarzeń sprzed ogłoszenia interpretacji ogólnej. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku na wypadek zmiany interpretacji obejmuje zdarzenia, których skutki wystąpiły po jej opublikowaniu (art. 14m § 1 pkt 2). Przy zdarzeniach wcześniejszych ochrona jest węższa (art. 14l).

Wnioski dla innych par

Dla małżonków tej samej płci, którzy zawarli związek w innym państwie UE, kluczowa jest transkrypcja aktu małżeństwa. Ani interpretacja ogólna, ani analizowana interpretacja indywidualna nie potwierdzają prawa do zwolnienia bez transkrypcji. Minister wymienia w interpretacji ogólnej kilka wcześniejszych interpretacji indywidualnych z 2026 r. dotyczących takich par. Zaznacza, że w ich stanach faktycznych do transkrypcji nie doszło.

Po transkrypcji para ma w podatkach takie same prawa jak inni małżonkowie, ale też takie same obowiązki. Dotyczy to m.in. odpowiedzialności za zaległości podatkowe majątkiem wspólnym i powiązań w cenach transferowych. Warunki zwolnienia z art. 4a pozostają te same. Co do zasady trzeba zgłosić nabycie na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy. Zgłoszenie nie jest potrzebne m.in., gdy wartość nabycia nie przekracza kwoty wolnej dla I grupy, ani w ustawowo określonych przypadkach czynności notarialnych. Przy darowiznach pieniężnych trzeba dodatkowo udokumentować przekazanie pieniędzy na rachunek obdarowanego.

Kto chce rozliczać się wspólnie w PIT, musi wykazać istnienie wspólności majątkowej małżeńskiej i spełnić pozostałe warunki ustawy o PIT. Wspólnego rozliczenia co do zasady nie ma np. przy opodatkowaniu działalności podatkiem liniowym.

Podstawa prawna art. 4a ust. 1, 2 i 4, art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 1–3 i art. 15 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 478 ze zm.)

Powołane interpretacje: