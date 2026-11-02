Najem elewacji przez wspólnotę mieszkaniową a przychód właścicieli lokali – ważny wyrok WSA

Czy samo przeznaczenie przez wspólnotę mieszkaniową przychodów z wynajmu elewacji na fundusz remontowy oznacza powstanie przychodu podatkowego po stronie właścicieli lokali? W wyroku z 10 września 2026 r. (sygn. I SA/Wr 428/26) WSA we Wrocławiu wyjaśnił, kiedy takie przysporzenie może zostać rozpoznane i jakie ma to konsekwencje dla obowiązków podatkowych Wspólnoty.

Czego dotyczyła sprawa

Sprawa dotyczyła Wspólnoty Mieszkaniowej (dalej: Wspólnota, Wnioskodawca), której budynek jest budynkiem mieszkalnym w ponad 80%. Wspólnota zawarła łącznie trzy umowy, na podstawie których wynajmuje część elewacji budynku, w celu zainstalowania na nich reklam przez podmioty, które prowadzą działalność w budynku. Zgodnie z podjętą uchwałą Wspólnota zadecydowała, że wszelkie przychody z tego tytułu będą gromadzone na funduszu remontowym i przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W związku z powyższym podała w wątpliwość, czy uzyskiwane w ten sposób przychody będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT oraz czy w przypadku korzystania ze zwolnienia przychody te będą traktowane wyłącznie jako przychody Wspólnoty, bez konieczności składania informacji podatkowych PIT-8C na rzecz właścicieli lokali będących członkami wspólnoty.

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W zakresie pytania drugiego Wspólnota stanęła na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku, gdy pożytki uzyskane z wynajmu elewacji budynku będą korzystały z zwolnienia z CIT to będą stanowiły wyłącznie składnik majątku Wnioskodawcy. Co za tym idzie Wspólnota nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji podatkowych na rzecz właścicieli lokali.

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Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 19 marca 2026 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.28.2026.4.MKA) nie zgodził się z stanowiskiem zaprezentowanym przez Wspólnotę w zakresie przedstawionego przez nią pytania. Organ wskazał, że pożytki i inne przychody z nieruchomości służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, natomiast po pokryciu tych wydatków w pozostałej części przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. Stanął przy tym na stanowisku, że przekazanie środków z najmu na fundusz remontowy spowoduje powstanie po stronie członków wspólnoty przychodu, a sama Wspólnota będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania jej podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

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Z takim stanowiskiem organu nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10 września 2026 r., (sygn. I SA/Wr 428/26). Sąd wskazał na uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/07, zgodnie z którą Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, jest przy tym podmiotem stosunków cywilnoprawnych i może posiadać majątek odrębny od majątku właścicieli lokali, w skład którego wejść mogą wyłącznie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną.

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Sąd wskazał przy tym, że przychody z najmu elewacji stanowią przychód Wspólnoty jako podatnika CIT i zasilają jej majątek, z którego pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Samo przeznaczenie tych środków na fundusz remontowy nie oznacza zatem powstania przychodu podatkowego po stronie właścicieli lokali. Przychód taki może powstać dopiero w przypadku podziału nadwyżki pozostałej po pokryciu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, proporcjonalnie do udziałów właścicieli. W konsekwencji, do czasu przekazania właścicielom przypadających im kwot, po ich stronie nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu PIT, a na Wspólnocie nie ciąży obowiązek sporządzania i przekazywania informacji PIT-11 na podstawie art. 42a ustawy o PIT.

Stanowisko Sądu oznacza, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą sporządzać informacji PIT-11 wyłącznie z tego powodu, że przychody z najmu nieruchomości wspólnej przeznaczają na fundusz remontowy. Jednocześnie właściciele lokali nie powinni rozpoznawać przychodu podatkowego przed faktycznym przyznaniem im przypadającej części nadwyżki. Dopiero jej podział po pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej może skutkować powstaniem przychodu po ich stronie.

Remigiusz Fijak, partner associate, doradca podatkowy ID Advisory

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