REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Najem elewacji przez wspólnotę mieszkaniową a przychód właścicieli lokali – ważny wyrok WSA

Najem elewacji przez wspólnotę mieszkaniową a przychód właścicieli lokali – ważny wyrok WSA

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 listopada 2026, 14:36
ID Advisory
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
Najem elewacji przez wspólnotę mieszkaniową a przychód właścicieli lokali – ważny wyrok WSA
Najem elewacji przez wspólnotę mieszkaniową a przychód właścicieli lokali – ważny wyrok WSA
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy samo przeznaczenie przez wspólnotę mieszkaniową przychodów z wynajmu elewacji na fundusz remontowy oznacza powstanie przychodu podatkowego po stronie właścicieli lokali? W wyroku z 10 września 2026 r. (sygn. I SA/Wr 428/26) WSA we Wrocławiu wyjaśnił, kiedy takie przysporzenie może zostać rozpoznane i jakie ma to konsekwencje dla obowiązków podatkowych Wspólnoty.

Czego dotyczyła sprawa

Sprawa dotyczyła Wspólnoty Mieszkaniowej (dalej: Wspólnota, Wnioskodawca), której budynek jest budynkiem mieszkalnym w ponad 80%. Wspólnota zawarła łącznie trzy umowy, na podstawie których wynajmuje część elewacji budynku, w celu zainstalowania na nich reklam przez podmioty, które prowadzą działalność w budynku. Zgodnie z podjętą uchwałą Wspólnota zadecydowała, że wszelkie przychody z tego tytułu będą gromadzone na funduszu remontowym i przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W związku z powyższym podała w wątpliwość, czy uzyskiwane w ten sposób przychody będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT oraz czy w przypadku korzystania ze zwolnienia przychody te będą traktowane wyłącznie jako przychody Wspólnoty, bez konieczności składania informacji podatkowych PIT-8C na rzecz właścicieli lokali będących członkami wspólnoty.

REKLAMA

REKLAMA

W zakresie pytania drugiego Wspólnota stanęła na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku, gdy pożytki uzyskane z wynajmu elewacji budynku będą korzystały z zwolnienia z CIT to będą stanowiły wyłącznie składnik majątku Wnioskodawcy. Co za tym idzie Wspólnota nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji podatkowych na rzecz właścicieli lokali.

KOMPLET PODATKI 2027

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 19 marca 2026 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.28.2026.4.MKA) nie zgodził się z stanowiskiem zaprezentowanym przez Wspólnotę w zakresie przedstawionego przez nią pytania. Organ wskazał, że pożytki i inne przychody z nieruchomości służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, natomiast po pokryciu tych wydatków w pozostałej części przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. Stanął przy tym na stanowisku, że przekazanie środków z najmu na fundusz remontowy spowoduje powstanie po stronie członków wspólnoty przychodu, a sama Wspólnota będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania jej podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

REKLAMA

Z takim stanowiskiem organu nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10 września 2026 r., (sygn. I SA/Wr 428/26). Sąd wskazał na uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/07, zgodnie z którą Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, jest przy tym podmiotem stosunków cywilnoprawnych i może posiadać majątek odrębny od majątku właścicieli lokali, w skład którego wejść mogą wyłącznie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Sąd wskazał przy tym, że przychody z najmu elewacji stanowią przychód Wspólnoty jako podatnika CIT i zasilają jej majątek, z którego pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Samo przeznaczenie tych środków na fundusz remontowy nie oznacza zatem powstania przychodu podatkowego po stronie właścicieli lokali. Przychód taki może powstać dopiero w przypadku podziału nadwyżki pozostałej po pokryciu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, proporcjonalnie do udziałów właścicieli. W konsekwencji, do czasu przekazania właścicielom przypadających im kwot, po ich stronie nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu PIT, a na Wspólnocie nie ciąży obowiązek sporządzania i przekazywania informacji PIT-11 na podstawie art. 42a ustawy o PIT.

Stanowisko Sądu oznacza, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą sporządzać informacji PIT-11 wyłącznie z tego powodu, że przychody z najmu nieruchomości wspólnej przeznaczają na fundusz remontowy. Jednocześnie właściciele lokali nie powinni rozpoznawać przychodu podatkowego przed faktycznym przyznaniem im przypadającej części nadwyżki. Dopiero jej podział po pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej może skutkować powstaniem przychodu po ich stronie.

Remigiusz Fijak, partner associate, doradca podatkowy ID Advisory

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Kalendarz książkowy 2027

Powiązane
Rewolucja w VAT i koniec kas fiskalnych. MF szykuje darmową aplikację i automatyczne rozliczenia
Rewolucja w VAT i koniec kas fiskalnych. MF szykuje darmową aplikację i automatyczne rozliczenia
Czy pracownik socjalny może jednocześnie otrzymać 400 zł dodatku do wynagrodzenia i zwrot kosztów przejazdów?
Czy pracownik socjalny może jednocześnie otrzymać 400 zł dodatku do wynagrodzenia i zwrot kosztów przejazdów?
Co można dostać w MOPS? 15 przykładów
Co można dostać w MOPS? 15 przykładów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Miliardy z windfall tax już płyną do budżetu. Rząd ujawnił, na co wyda te pieniądze
02 lis 2026

W niedzielę 1 listopada oficjalnie weszły w życie rewolucyjne przepisy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma przynieść budżetowi państwa aż 5,2 miliarda złotych, jednak gigantyczne wpływy to dopiero początek całej operacji. Choć prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, jego niespodziewany ruch w stronę Trybunału Konstytucyjnego wywołał ogromne poruszenie na rynku. Największe emocje budzi jednak to, jak urzędnicy zamierzają zagospodarować te środki i co to oznacza dla portfeli milionów Polaków na stacjach benzynowych.
Ryczałt w 2027 r. Ci klienci biura rachunkowego mogą go stracić – sprawdź ich przed końcem 2026 roku
30 paź 2026

Klienci biur rachunkowych zwykle nie śledzą prac nad ustawami, a zmiany w PIT i ryczałcie od 2027 r. mogą dotyczyć wielu z nich. Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy w fillup k24, podpowiada, jak biuro może wytypować klientów do sprawdzenia, kiedy ich poinformować i czego nie przesądzać za nich.
Prof. W. Modzelewski: Dzięki nowelizacji ustawy o VAT w 2027 r. wzrośnie PKB (tylko na papierze) i spadną (w rzeczywistości) dochody budżetowe
30 paź 2026

Uchwalono rewolucyjne zmiany w fakturowaniu zakupów płodów rolnych wytworzonych przez tzw. rolników ryczałtowych (czyli większość), które są nie tylko absurdalne, lecz wręcz kryminogenne - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy
01 lis 2026

Szykuje się rewolucja w podziale pieniędzy z opłaty paliwowej, którą każdy kierowca zostawia na stacjach benzynowych. Najnowsza wersja rządowego projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada radykalne przemodelowanie finansowania polskich torów i dróg, a także częściowe przekierowanie tych środków bezpośrednio do budżetu państwa. Zmiany, które pierwotnie planowano na początek 2027 roku, zostały przesunięte w czasie na rok 2028. Rząd uspokaja jednak właścicieli samochodów: reforma ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby ceny na pylonach stacji paliw nie wzrosły.

REKLAMA

Śmierć i podatki po polsku. Dlaczego za pochówek płacimy więcej niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA?
01 lis 2026

Choć polskie przepisy pośmiertne pozwalają już na załatwienie części formalności przez internet, rzeczywistość na cmentarzach pozostaje bezwzględna dla naszych portfeli. Z najnowszych analiz wynika porażający fakt: proporcjonalnie do zarobków, pogrzeby w Polsce są droższe niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA. Podczas gdy przeciętny Niemiec jest w stanie pokryć niemal całe koszty pochówku bliskiej osoby z jednej pensji, Polak z trudem opłaci za to połowę ceremonii.
MOPS umorzył koszty upomnienia. Czy wystawią PIT-11?
30 paź 2026

Ośrodek pomocy społecznej chciał wystawiać PIT-11 osobom, którym umorzył koszty upomnienia. Dyrektor KIS powiedział „stop“: w tym wypadku przychód w ogóle nie powstaje.
Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)
29 paź 2026

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.
Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?
29 paź 2026

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny lub spadku od najbliższej rodziny nie musi już oznaczać bezpowrotnej utraty prawa do całkowitego zwolnienia z podatku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała rewolucyjną zmianę w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy zyskają możliwość elektronicznego składania wniosku o przywrócenie kluczowego terminu (WN-SD). Znamy już oficjalny harmonogram wdrożenia tej oraz wielu innych e-usług, które ułatwią życie milionom Polaków.

REKLAMA

Łódź podnosi podatki na 2027 rok. Sprawdź, kto zapłaci teraz najwięcej
29 paź 2026

Rada Miejska w Łodzi bez dyskusji przegłosowała wyższe stawki podatków na przyszły rok. Zmiany oparte na wskaźnikach inflacji uderzą w konkretne grupy mieszkańców, a skarbnik miasta już wyliczył, o ile wzrosną roczne opłaty. Choć podwyżka dotknie wielu, jedna decyzja urzędników dotycząca wysokości stawek może mocno zaskoczyć.
Radni Lublina już zdecydowali. Tyle w 2027 roku zapłacą właściciele nieruchomości
29 paź 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA