Oszustwa VAT - ryzyko, które dotyczy również uczciwych przedsiębiorców

W wydanym w dniu 29 października 2026 roku komunikacie poinformowano o wydaniu aktu oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2018–2022 na terenie Warszawy, Janek i Wólki Kosowskiej zajmowała się wyłudzeniami VAT, zaniżaniem wartości celnej importowanych towarów oraz transferowaniem środków za granicę.

Wielopoziomowe transakcje i puste faktury

Jak wynika z ustaleń prokuratury, proceder opierał się na rozbudowanej sieci ponad 150 spółek, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej. Podmioty te tworzyły wielopoziomowe łańcuchy transakcji, służące do wystawiania pustych faktur, ukrywania rzeczywistego obiegu pieniędzy i utrudniania identyfikacji faktycznych uczestników operacji.

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Skala sprawy jest znacząca:

ponad 43 tys. nierzetelnych faktur VAT,

blisko 900 mln zł łącznej wartości brutto faktur,

ponad 100 podejrzanych,

ponad 80 mln zł zabezpieczonego mienia.

Dotychczas w ramach śledztwa skierowano 12 aktów oskarżenia. Ostatni z nich objął cztery osoby, którym zarzucono m.in. wystawianie fikcyjnych faktur i obsługę rachunków bankowych spółek wykorzystywanych w procederze.

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Dlaczego ta sprawa powinna zainteresować również przedsiębiorców, którzy nie mają nic wspólnego z nielegalnym procederem?

Ponieważ konsekwencje oszustw VAT mogą wykraczać poza podmioty bezpośrednio zaangażowane w ich organizowanie. Ryzyko dotyczy również przedsiębiorców, którzy nabywali towary lub usługi od podmiotów uczestniczących w nieuczciwym łańcuchu transakcji.

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W przypadku zakwestionowania transakcji przedsiębiorca może stanąć przed koniecznością obrony prawa do odliczenia VAT. Kluczowe znaczenie będzie miało wówczas nie tylko to, czy transakcja została udokumentowana fakturą, ale również jej rzeczywisty przebieg oraz to, czy nabywca wiedział lub powinien był wiedzieć o powiązaniu transakcji z oszustwem podatkowym.

W praktyce oznacza to, że bezpieczeństwo podatkowe firmy wymaga czegoś więcej niż formalnego sprawdzenia kontrahenta w rejestrach. Warto zadbać o:

analizę wiarygodności kontrahenta i jego rzeczywistego zaplecza gospodarczego;

ocenę ekonomicznego uzasadnienia transakcji, w tym oferowanych cen i warunków handlowych (szczególnie w przypadku cen niższych niż rynkowe);

identyfikację nietypowych okoliczności, takich jak nieuzasadnieni pośrednicy czy skomplikowane schematy płatności;

gromadzenie dokumentacji potwierdzającej faktyczne wykonanie dostawy lub usługi;

stosowanie wewnętrznych procedur weryfikacji i okresowe sprawdzanie ich skuteczności.

Należyta staranność nie powinna być wyłącznie procedurą na potrzeby kontroli podatkowej. Powinna stanowić element codziennego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Sprawa Wólki Kosowskiej jest kolejnym przypomnieniem, że skutki nieprawidłowości w obrocie gospodarczym mogą dotknąć również podmioty znajdujące się poza centrum oszustwa.

Jagoda Trela, partner zarządzająca ID Advisory, doradca podatkowy

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