Od 1 stycznia 2027 r. podatników czekają duże zmiany w ulgach podatkowych. Od tego dnia zostanie zlikwidowana ulga na internet oraz ulga na ekspansję, podwyższona ulga dla krwiodawców oraz wydłużona ulga na robotyzację. Takie zmiany wprowadza nowelizacja z 22 października 2026 r. ustawy o PIT i ustawy o CIT podpisana przez prezydenta. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Koniec ulgi na internet

Od 1 stycznia 2027 r. zostanie zlikwidowana ulga na internet. Obecnie z ulgi na internet można korzystać przez dwa kolejne lata podatkowe. Wysokość odliczenia nie może przekraczać rocznie 760 zł.

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Z przepisów przejściowych zawartych w nowelizacji wynika, że podatnicy, którzy po raz pierwszy skorzystają z ulgi na internet w zeznaniu za 2026 r. zachowają prawo do tej ulgi również w zeznaniu za 2027 r.

Likwidacja ulgi na ekspansję

Z początkiem 2027 r. zostanie również zlikwidowana ulga na ekspansję. Ulga ta została wprowadzona w 2022 r. Miała zachęcić polskich przedsiębiorców do zwiększania konkurencyjności poprzez wejście na nowe rynki lub rozszerzenie oferty produktowej.

Z przepisów przejściowych zawartych w nowelizacji wynika, że podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2027 r. ponieśli wydatki na ekspansję, będą mogli je rozliczyć na dotychczasowych zasadach.

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Wyższe odliczenie dla krwiodawców

Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie ulga z tytułu krwiodawstwa. Podatnikom, którzy oddadzą krew, będzie przysługiwało odliczenie w wysokości iloczynu podwojonej kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i liczby litrów oddanej krwi lub jej składników.

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Obecnie krwiodawcom przysługuje odliczenie w wysokości iloczynu takiej rekompensaty i liczby litrów oddanej krwi lub jej składników. W 2026 r. kwota rekompensaty wynosi 130 zł. Zwiększenie ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa oznacza w praktyce jej podwyższenie o 100%.

Nowelizacja ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2027 r. To oznacza, że krwiodawcy odliczą ulgę w wyższej wysokości dopiero w zeznaniach składanych za 2027 r., czyli w 2028 r.

Ulga na robotyzację wydłużona do 2036 r.

Ulga na robotyzację została wprowadzona na lata 2022-2026. Ulga ta nie zniknie z końcem 2026 r., gdyż nowelizacja z 22 października 2026 r. wydłuża ją do 2036 r.

Nowelizacja doprecyzowuje również zapisy dotyczące kosztów kwalifikowanych w uldze na robotyzację. Kosztem kwalifikowanym jest kwota dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, a nie cena nabycia środka trwałego.

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem przepisów wydłużających ulgę na robotyzację, które wchodzą w życie od 31 grudnia 2026 r.

Podstawa prawna Ustawa z 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw

Katarzyna Wojciechowska, prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor „MONITORA księgowego”