Rolnik kupił w 2025 r. ziemię w dwóch transakcjach i za każdym razem skorzystał ze zwolnienia z PCC. Teraz chce sprzedać jedną działkę, której nie używa rolniczo, a KOWR już się na to zgodził. Dyrektor KIS ostrzega: straci zwolnienie przy obu zakupach i zapłaci podatek z odsetkami.

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Rolnik: dwa zakupy ziemi i dwa razy zwolnienie z PCC

O interpretację wystąpił rolnik, który prowadzi gospodarstwo na własnych i dzierżawionych gruntach. W marcu 2025 r. kupił jednym aktem notarialnym cztery działki, żeby powiększyć gospodarstwo. Grunty objęło zwolnienie z art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC). Podatek pobrano tylko od stojącego na jednej z działek budynku mieszkalnego. W czerwcu 2025 r. rolnik kupił kolejną nieruchomość rolną, także bez podatku.

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Jedna z działek kupionych w marcu jest w ewidencji gruntem rolnym zabudowanym, ale miejscowy plan przeznacza ją pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Rolnik nie prowadzi na niej produkcji rolnej i chce ją sprzedać jeszcze w 2026 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zgodził się na zbycie przed upływem pięciu lat od nabycia. Po sprzedaży rolnik nadal będzie prowadził gospodarstwo, a pozostałe grunty, w tym ziemia z czerwca, pozostaną w użytkowaniu rolniczym. Zdaniem rolnika zwolnienia nie straci, bo dalej prowadzi gospodarstwo, a każdy zakup trzeba oceniać osobno. Uważał też, że znaczenie ma zgoda KOWR. Na wypadek utraty ulgi zaproponował, by podatek liczyć od wartości z aktu notarialnego, a odsetki od dnia zakupu.

Warunki zwolnienia i limit pomocy de minimis

Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o PCC zwolniona jest sprzedaż gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Ustawa stawia trzy warunki dotyczące gospodarstwa: w wyniku zakupu powstaje lub powiększa się gospodarstwo, jego powierzchnia wynosi od 11 do 300 ha, a nabywca prowadzi je przez co najmniej pięć lat od dnia nabycia. Zwolnienie jest przy tym pomocą de minimis w rolnictwie. Konieczne jest więc również spełnienie wymogów dotyczących tej pomocy, w tym dostępnego limitu. To zwolnienie warunkowe. Notariusz nie pobiera podatku przy akcie, ale rolnik może je później stracić, jeżeli w ciągu pięciu lat przestanie spełniać warunki.

Utrata ulgi w całości, nie w części

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 listopada 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.488.2026.2.AD) uznał stanowisko rolnika za nieprawidłowe w całości. Według organu przez pięć lat nie można uszczuplić powiększonego gospodarstwa. Obejmuje ono wszystkie grunty kupione ze zwolnieniem i te, które należały do gospodarstwa już w chwili zakupu. Zbycie jakiejkolwiek jego części powoduje utratę zwolnienia w całości. Organ podkreślił, że ustawodawca nie przewidział częściowej utraty prawa do zwolnienia. Sprzedaż jednej z czterech działek oznacza więc podatek od wszystkich gruntów kupionych w marcu 2025 r., a nie tylko od sprzedawanej działki. Bez znaczenia jest też zgoda KOWR. Wynika ona z odrębnych przepisów o obrocie ziemią rolną, a żaden z warunków art. 9 pkt 2 ustawy o PCC nie odwołuje się do tej instytucji.

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Skarbówka: utrata zwolnienia z PCC także przy drugim zakupie

Najdalej idzie ocena czerwcowej transakcji. Rolnik nie zamierza sprzedawać ziemi kupionej w czerwcu i nadal będzie ją uprawiał. Mimo to organ uznał, że straci także to zwolnienie. Uzasadnienie: w czerwcu 2025 r. powiększył gospodarstwo, w którego skład wchodziła już działka z marca. Jej sprzedaż uszczupli więc również gospodarstwo powiększone w czerwcu.





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Według wykładni przyjętej przez KIS sprzedaż jednej działki może więc spowodować utratę zwolnienia przy kilku zakupach z ostatnich pięciu lat, jeżeli działka ta wchodziła w skład gospodarstwa przy każdej z tych transakcji. Działka dokupiona później nie należała do gospodarstwa w chwili wcześniejszego zakupu.



Sprzedaż działki – ile zapłaci rolnik

Organ nie zgodził się z rolnikiem także w kwestii rozliczenia. Podstawą jest wartość rynkowa gruntów wcześniej objętych zwolnieniem, ustalona na dzień ich zakupu (art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o PCC), a więc odpowiednio na dzień aktu z marca i z czerwca 2025 r. Nie należy ponownie uwzględniać wartości budynku, od którego PCC już pobrano. Stawka wynosi 2 proc. Odsetki za zwłokę liczy się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, bo wtedy powstał obowiązek podatkowy.

Przykład Jeżeli wartość rynkowa gruntów kupionych w marcu, ustalona na dzień marcowego aktu, wynosiłaby 600 tys. zł, a ziemi kupionej w czerwcu, ustalona na dzień czerwcowego aktu, 400 tys. zł, rolnik zapłaciłby 12 tys. zł i 8 tys. zł PCC, razem 20 tys. zł. Do tego doszłyby odsetki za zwłokę liczone osobno od dnia następującego po każdym z aktów. Kwoty są przykładowe – interpretacja ich nie podaje.

Gospodarstwo rolne powyżej 11 ha – sądy nie są zgodne

Orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite. WSA w Gdańsku w wyroku z 14 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Gd 1018/21) uchylił decyzje o utracie zwolnienia mimo zbycia części gruntów, jeśli pozostałe warunki, w tym powierzchnia gospodarstwa nie mniejsza niż 11 ha, były zachowane. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 25 kwietnia 2024 r. (sygn. akt III FSK 231/22) oddalił skargę kasacyjną organu od tego rozstrzygnięcia.

Kilka miesięcy później NSA przyjął jednak wykładnię zbieżną ze stanowiskiem KIS. W wyroku z 5 grudnia 2024 r. (sygn. akt III FSK 1131/23) uchylił wyrok WSA w Warszawie i uznał, że zbycie gruntów z powiększonego gospodarstwa przed upływem pięciu lat oznacza utratę zwolnienia. Rolnik może zaskarżyć interpretację do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej doręczenia. Rozbieżności w orzecznictwie dają mu argumenty, szczególnie w odniesieniu do czerwcowego zakupu, ale wynik sporu nie jest przesądzony.



Siedziba NSA Siedziba NSA Shutterstock

Kto kupił ziemię ze zwolnieniem z PCC i myśli o sprzedaży choćby niewielkiej, nieużywanej rolniczo działki, powinien policzyć, czy sprzedaż się opłaca. Bezpieczniej poczekać, aż minie pięć lat od ostatniego zwolnionego zakupu, w którym ta działka była już częścią gospodarstwa.

Podstawa prawna art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 9 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 191 ze zm.),

Powołana interpretacja