Deweloper zapytał, czy po sprzedaży każdego lokalu może obniżać podatek od nieruchomości od przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prezydent Warszawy uznał jego stanowisko za nieprawidłowe. Uzasadnienie działa jednak na korzyść spółki.

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Korekta deklaracji po każdej sprzedaży lokalu – pomysł dewelopera

O interpretację wystąpiła spółka, która buduje budynki i sprzedaje lokale. Zamierza kupić działkę w Warszawie i postawić na niej budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi. Razem z budynkiem wybuduje przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, których stanie się właścicielem. Sprzedając każdy lokal, mieszkalny czy usługowy, przeniesie na nabywcę także udział we własności przyłączy i w częściach wspólnych budynku.

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Spółka zakładała, że przyłącza są budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegają podatkowi od nieruchomości. Zapytała, czy po każdej sprzedaży lokalu ma skorygować deklarację (art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: u.p.o.l.) i wykazać jako podstawę opodatkowania wartość przyłączy pomniejszoną o wartość części, które już zbyła.

Argumentowała, że od sprzedaży pierwszego lokalu nie jest już jedyną właścicielką przyłączy, tylko współwłaścicielką, a jej udział maleje z każdą transakcją. Gdyby nadal płaciła podatek od pełnej wartości budowli, a nabywcy lokali usługowych płacili od swoich udziałów, ta sama część przyłączy byłaby opodatkowana dwukrotnie. Spółka zilustrowała to przykładem: po zbyciu 30 proc. udziałów powinna płacić podatek od pozostałych 70 proc. wartości, a nabywca od swoich 30 proc.

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Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne obsługujące budynek mieszkalny bez podatku

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, dlatego interpretację wydał nie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, lecz prezydent m.st. Warszawy (art. 14j § 1 Ordynacji podatkowej). W interpretacji z 25 listopada 2026 r. (sygn. COP-13.310.1.2026 (GWA)) uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Nie dlatego, że deweloper powinien płacić więcej. Organ potwierdził, że przyłącza są budowlami, ale uznał, że opisane we wniosku przyłącza w ogóle nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Skoro nie ma podatku, nie ma też czego dzielić według udziałów, więc metoda zaproponowana przez spółkę traci znaczenie.

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Organ przypomniał, że budowle podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). Ustawa wyłącza z tej kategorii budynki mieszkalne i grunty z nimi związane (art. 1a ust. 2a pkt 1 u.p.o.l.), ale budowli na takich gruntach wprost nie wymienia. Z samego brzmienia przepisu można by więc wnioskować, że przyłącze należące do dewelopera jest opodatkowane.

Prezydent Warszawy wskazał jednak, że w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się inne rozumienie. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt SK 39/19) orzekł, że o związku nieruchomości z działalnością gospodarczą nie może przesądzać wyłącznie to, że posiada ją przedsiębiorca. Po tym wyroku NSA wymaga, by nieruchomość była w działalności faktycznie lub choćby potencjalnie wykorzystywana.

Budowle na gruncie związanym z budynkiem mieszkalnym, niezbędne do korzystania z tego budynku, nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nawet potencjalnie. Służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, więc nie są związane z działalnością i nie podlegają podatkowi. Organ powołał się tu na wyrok NSA z 15 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 3493/14). Zastrzegł zarazem, że takie budowle podlegałyby opodatkowaniu, gdyby rzeczywiście wykorzystywano je w działalności gospodarczej.

Lokale usługowe w budynku mieszkalnym nie zmieniają oceny

Spółka planuje w budynku także lokale usługowe, z których korzystają przedsiębiorcy. Według organu to nie zmienia wniosku. Przyłącza zapewniają obsługę całego budynku mieszkalnego, a zakresu, w jakim korzystają z nich właściciele mieszkań i lokali usługowych, nie da się precyzyjnie rozdzielić.

Organ oparł się na wyroku NSA z 22 listopada 2023 r. (sygn. akt III FSK 3293/21), dotyczącym budowli spółdzielni mieszkaniowej, takich jak chodniki, drogi dojazdowe i parkingi. Sąd uznał w nim, że zajęcie części lokali na działalność gospodarczą nie przesądza o opodatkowaniu budowli obsługujących budynek. Wykluczył też opodatkowanie budowli w części przypadającej na lokale komercyjne. Taki sposób rozliczenia nie wynika z ustawy, a ustalenie właściwych proporcji byłoby trudne lub wręcz niemożliwe.

Nie oznacza to, że każda budowla przy budynku mieszkalnym jest zawsze poza podatkiem. Samo współkorzystanie przez użytkowników lokali usługowych z infrastruktury obsługującej cały budynek nie przesądza o opodatkowaniu. W mojej ocenie odrębnej oceny może jednak wymagać budowla o samodzielnej funkcji gospodarczej, np. przyłącze obsługujące wyłącznie lokal komercyjny. Takiej sytuacji interpretacja nie dotyczyła.

Budynek mieszkalny według ewidencji

Teza interpretacji działa tylko wtedy, gdy przyłącza leżą na gruncie związanym z budynkiem mieszkalnym. O tym, czy budynek jest mieszkalny, decyduje wpis w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja określa rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Budynkiem mieszkalnym jest obiekt, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej służy celom mieszkalnym. Jeżeli lokale usługowe zajmą więcej niż połowę powierzchni, budynek zostanie sklasyfikowany jako niemieszkalny i rozumowanie organu nie znajdzie zastosowania.

Gruntem związanym z budynkiem mieszkalnym jest nie tylko teren pod budynkiem. Według orzecznictwa to również grunty przylegające, które zapewniają właściwe korzystanie z budynku i obsługę mieszkańców, np. dojazdy, place zabaw czy miejsca na odpady (wyrok NSA z 14 października 2020 r., sygn. akt II FSK 1675/18).

Ważny jest też moment. O budynku mieszkalnym, a więc i o związanym z nim gruncie, można mówić dopiero od zakończenia budowy. Dlatego organ wskazał, że spółka powinna skorygować deklarację i wyłączyć wartość przyłączy z podstawy opodatkowania od miesiąca następującego po miesiącu zakończenia budowy budynku mieszkalnego.

Trzeba to odróżnić od powstania obowiązku podatkowego. Od nowo wybudowanej budowli obowiązek powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono jej budowę albo rozpoczęto jej użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem (art. 6 ust. 2 u.p.o.l.). Jeżeli przyłącza i budynek mieszkalny zostaną ukończone w tym samym roku, okres, za który należałby się podatek od przyłączy, może w ogóle nie wystąpić.

Ile deweloper może zaoszczędzić na podatku od nieruchomości

Podstawą opodatkowania budowli związanej z działalnością gospodarczą jest co do zasady jej wartość przyjmowana do obliczania amortyzacji, niepomniejszona o odpisy (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawą jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 u.p.o.l.). Podstawy nie należy więc automatycznie utożsamiać z kosztem wykonania przyłączy. Stawka nie może przekroczyć 2 proc. tej wartości (art. 5 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.).

Przyłącza mają wartość 250 tys. zł, a gmina stosuje stawkę 2 proc. Pełny roczny podatek wynosiłby 5 tys. zł. Według koncepcji spółki po sprzedaży lokali, z którymi przeszło 30 proc. udziałów w przyłączach, płaciłaby ona podatek od 175 tys. zł, czyli 3,5 tys. zł rocznie. Według prezydenta Warszawy od miesiąca następującego po zakończeniu budowy budynku mieszkalnego nie płaci podatku od przyłączy wcale. Kwoty pokazują roczne obciążenie przy niezmienionej podstawie opodatkowania przez cały rok. Przy zmianie w trakcie roku podatek liczy się za poszczególne miesiące. Interpretacja nie podaje rzeczywistej wartości planowanych przyłączy.

Dla dewelopera prowadzącego kilka inwestycji jednocześnie i deklarującego przyłącza przy każdej z nich różnice się sumują. Do tego dochodzi oszczędność pracy: nie trzeba korygować deklaracji po każdej sprzedaży lokalu.

Kiedy ta teza nie zadziała

Interpretacja ma kilka granic. Po pierwsze, dotyczy budynku sklasyfikowanego w ewidencji jako mieszkalny. Po drugie, dotyczy budowli, które służą obsłudze całego takiego budynku. Jeżeli budowla na tym samym gruncie jest faktycznie wykorzystywana w działalności gospodarczej, organ dopuszcza jej opodatkowanie. Po trzecie, wyłączenie z podstawy opodatkowania organ odniósł do zakończenia budowy budynku, a nie do wybudowania przyłączy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego. Może chronić spółkę, która o nią wystąpiła, jeżeli zastosuje się ona do interpretacji, a rzeczywisty przebieg inwestycji będzie odpowiadał opisowi z wniosku (art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej). Inne gminy wydają interpretacje samodzielnie i nie są związane stanowiskiem prezydenta Warszawy. Powołane w uzasadnieniu orzecznictwo NSA wzmacnia jednak pozycję podatników w podobnych sprawach.

Korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę

Deweloperzy, którzy wykazywali w deklaracjach przyłącza i inne budowle obsługujące gotowe budynki mieszkalne, powinni przejrzeć deklaracje z ostatnich lat. Każdy rok wymaga oceny według przepisów obowiązujących w tym roku i rzeczywistego sposobu wykorzystania infrastruktury. Ma to znaczenie m.in. dlatego, że od 1 stycznia 2025 r. zmieniła się definicja budowli.

Korektę deklaracji składa się w trybie art. 81 Ordynacji podatkowej. Od 1 października 2026 r., jeżeli z korekty złożonej po terminie do złożenia deklaracji wynika nadpłata, jej odzyskanie co do zasady nie wymaga składania odrębnego wniosku o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 § 2 i 4 w zw. z art. 81 Ordynacji podatkowej). Do korekt złożonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podstawa prawna art. 1a ust. 1 pkt 3 i ust. 2a pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 4 i 6, art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 5, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 2–4 i ust. 9 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707 ze zm.),

Powołana interpretacja