Zmiany w SENT oraz w podatku akcyzowym dotyczące obrotu paliwami opałowymi

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (dalej jako projekt). Zgodnie z założeniami projektu, ma on zmienić przepisy Ustawy z 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 z późn. zm., dalej jako ustawa o SENT), poprzez zwiększenie zakresu monitorowania obrotu paliwami opałowymi. Jednocześnie na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym, projekt określa, iż dotychczasowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych składane w formie papierowej mają być zlikwidowane i zastąpione oświadczeniami składanymi elektronicznie za pomocą systemu SENT.

Monitorowanie „obrotu” paliwami opałowymi

W pierwszej kolejności należy wskazać, że po wejściu w życiu projektowanych przepisów monitorowaniu będzie podlegać obrót paliwami opałowymi, przez które rozumieć należy towary nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym. System monitorowania obejmować będzie zatem przewóz paliw opałowych, bez względu na ich ilość znajdującą się w przesyłce. Od tej reguły wprowadzono ważny wyjątek. Otóż systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie będzie podlegać przewóz (sprzedaż) paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego.

Pośredniczący podmiot olejowy

Podmioty zajmujące się obrotem paliwami opałowymi objętymi obniżoną stawką akcyzy obowiązane będą do rejestracji jako pośredniczący podmiot olejowy. W tym celu konieczne będzie złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego.

Zużywający podmiot olejowy

Planowane zmiany będą nakładać nie tylko obowiązki na podmiot dokonujący sprzedaży paliw opałowych. Pewne wymogi ciążyć będą także na nabywcy tych wyrobów (również gdy nie prowadzą oni działalności gospodarczej), którzy będą zazwyczaj obowiązani do rejestracji jako zużywający podmiot olejowy.

Dla uzyskania statusu zużywającego podmiotu olejowego konieczne będzie złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego. Dokonanie zgłoszenia będzie konieczne przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9,10 i 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym. Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego nie będzie obejmować podmiotów nabywających paliwa opałowe w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów.

Podmioty obowiązane do dokonania zgłoszenia

Wszelkie zgłoszenia dotyczące obrotu paliwami opałowymi dokonywane będą na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC). Zasadniczo podmiotem obowiązanym do dokonania zgłoszenia przewozu paliwa opałowego będzie jego dostawca. Jednakże zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy nabywający paliwa opałowe co do zasady obowiązany będzie do uzupełnienia przedmiotowego zgłoszenia o:

informację o ilości odebranego towaru,

informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy,

oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych.

Uzupełnienie zgłoszenia przez nabywcę powinno być dokonane co do zasady z chwilą przeniesienia posiadania lub własności towaru.

Elektroniczne oświadczenie o przeznaczeniu paliwa na cele opałowe

Opisywane zmiany wprowadzają zatem nowy sposób składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów do celów opałowych uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego. Zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy obowiązany będzie co do zasady składać takie oświadczenie za pośrednictwem portalu PUESC, w chwili uzupełnienia zgłoszenia, w związku z przeniesieniem na niego posiadania lub własności towaru.

Termin wejścia w życie projektowanych przepisów

Projekt ma wejść w życie 1 września 2019 r., przy czym możliwość składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w celu rejestracji jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy istnieć będzie od 1 czerwca 2019 r. Projektowane przepisy przewidują dodatkowo opcjonalną możliwość sprzedaży paliw opałowych w oparciu o papierowe oświadczenia w okresie do 31 grudnia 2019 r.

Kamil Kowalski, Konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp. k.

Piotr Paszek, doradca podatkowy, Z-ca Dyrektora Dep. Podatku Akcyzowego w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp. k.

