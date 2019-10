Stawka akcyzy dla pojazdów hybrydowych niższa o 50 proc.

Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którego drugie czytanie odbyło się we wtorek (15 października br.). Posłowie nie wnieśli poprawek i skierowali projekt do trzeciego czytania.

W projekcie zakłada się dodanie do ustawy o podatku akcyzowym, w art. 105 (określającym stawkę akcyzy na samochody osobowe) po pkt 1, pkt 1a i 1b w następującym brzmieniu:

1a) 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:

a) o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,

b) stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;

1b) 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;”.

W projekcie zawarto również, że w przypadku gdy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do samochodów osobowych, o których mowa w art. 105 pkt 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do opodatkowania podatkiem akcyzowym tych samochodów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowelizacja miałaby wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Innymi słowy, projekt wprowadza obniżoną o połowę stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania. Celem zmian jest pobudzenie rynku i używania samochodów niskoemisyjnych.

Rozwiązanie to, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, jest spójne z obowiązującym i utrzymanym w mocy całkowitym zwolnieniem z podatku dla elektrycznych pojazdów zero-emisyjnych. Zdaniem projektodawcy, zmiana korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania pojazdów nisko-emisyjnych i przyczyni się do upowszechnienia i przyspieszenia transformacji rynkowej w kierunku dalszego rozwoju rynku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, a w konsekwencji ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy jakości powietrza w Polsce.

Dotychczas obowiązujące instrumenty w tym zakresie, wprowadzone ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przewidywały czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych. Projektowane przepisy, jak wyjaśnia ustawodawca, stanowią uzupełnienie tego instrumentu wprowadzane w celu przyspieszenia pożądanych zmian rynkowych oraz dostosowania stosowanych środków do właściwości technologii hybrydowej.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym