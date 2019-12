Uszczelnienie akcyzy od wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych w 2020 roku

To drugie podejście do tej nowelizacji. Bowiem już 17 września 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczący tych samych kwestii. Więcej na temat tego projektu można przeczytać w artykule: Akcyza od samochodów 2020 - mniej okazji do unikania opodatkowania

Projekt ten (który miał wprowadzić zmiany od 1 stycznia 2020 roku) jednak utknął na etapie konsultacji publicznych i opiniowania i nie trafił do Sejmu poprzedniej (tj. VIII) kadencji.

Obecnie w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt tej nowelizacji pojawił się na nowo (z nowym numerem UD35) z planowanym terminem przyjęcia go przez Radę Ministrów w II kwartale 2020 roku.

Projektowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym:

a) wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących wydawania decyzji w sprawie wiążącej informacji akcyzowej (WIA),

b) wprowadzenia opodatkowania suszu tytoniowego w przypadku ujawnienia nielegalnej plantacji tytoniu,

c) wprowadzenia rozwiązania, aby barki (bunkierki), które służą do przemieszczania paliwa żeglugowego stanowiły część składu podatkowego,

d) rozszerzenia katalogu warunków niezbędnych dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi,

e) wprowadzenia zmian dotyczących opodatkowania akcyzą nowych czynności odnoszących się do samochodów osobowych, a także zmian związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych (konsekwencją będą również zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym),

f) wprowadzenia rozwiązania zwiększającego kontrolę faktycznego wykorzystania alkoholu etylowego skażonego krajowymi środkami skażającymi, dla celów uprawniających stosowanie zwolnienia od akcyzy,

g) wprowadzenia elektronizacji ewidencji wyrobów akcyzowych oraz deklaracji akcyzowych,

h) wprowadzenia w przypadku spełnienia określonych przesłanek możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznym decyzjom naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego,

i) wprowadzenia rozwiązania zwiększającego kontrolę wykorzystywania zwolnienia od akcyzy napojów alkoholowych importowanych w ramach norm ustalonych dla podróżnych (członków załóg),

j) rozszerzenia warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych,

k) doprecyzowania i ujednolicenia regulacji dotyczących zezwoleń akcyzowych i wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w zakresie odmowy wydania zezwolenia/dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz cofnięcia zezwolenia/wykreślenia podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych,

l) nowelizacji przepisów dotyczących zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w hodowli ryb, w sposób ułatwiający pozyskiwanie danych o wysokości realizowanych zwolnień od akcyzy w zakresie przedmiotowego zwolnienia,

m) wprowadzenia regulacji dotyczącej mechanizmów zabezpieczających w przypadku przekazania przez producentów, importerów i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia nieprawidłowych bądź niekompletnych danych o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną,

n) implementacji postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2019/475 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego stosowania dyrektywy 2008/118/WE, co oznacza konieczność zmiany w ustawie o podatku akcyzowym definicji „terytorium państwa członkowskiego”.

Projektowane zmiany w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki:

Projektowana zmiana ma zapewnić skuteczne wykonywanie przez organy Krajowej Administracji Skarbowej kontroli dostaw paliwa przeznaczonego do użytku przez statki, poprzez zobligowanie dostawców tych paliw do przedstawienia dyrektorowi urzędu morskiego w ramach przekazywanej informacji dotyczącej działalności w zakresie dostaw paliwa w polskich obszarach morskich, kopii pisemnego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego, niezależnie od innych aktualnie wymaganych dokumentów.

Projektowane zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy:

a) wprowadzenia adekwatnej minimalnej kary grzywny w relacji do wysokości uszczuplonych należności publicznoprawnych dla sprawców przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych związanych z uszczupleniem należności publicznoprawnej,

b) podwyższenia górnej granicy kary pozbawienia wolności za zbycie lub przekazanie w inny sposób znaków akcyzy osobie nieuprawnionej.

W przypadku dalszego procedowania przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy (UD 188) z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zostaną wyłączone następujące zmiany w Kodeksie karnym skarbowym ujęte w projekcie resortu sprawiedliwości:

a) podwyższenie za określone przestępstwa skarbowe popełnione przy obrocie wyrobami akcyzowymi górnej granicy zagrożenia sankcją w postaci kary pozbawienia wolności,

b) wprowadzenie penalizacji tzw. nieumyślnego paserstwa akcyzowego,

c) wprowadzenie penalizacji paserstwa nielegalnych (podrobionych lub przerobionych) znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru banderol,

d) wprowadzenie obligatoryjnego zniszczenia suszu tytoniowego oraz urządzeń i maszyn do produkcji wyrobów tytoniowych w przypadku orzeczenia ich przepadku,

e) wprowadzenie penalizacji sprzedaży wyrobów akcyzowych bez wymaganych znaków akcyzy poza procedurą zawieszania poboru akcyzy (dotyczy to wyrobów niewiadomego pochodzenia),

f) wprowadzenie odpowiedzialności karnej skarbowej osób, które nabywały, przechowywały lub przewoziły wyroby akcyzowe pochodzące z nielegalnej produkcji,

g) rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych za branie udziału w obrocie wyrobami akcyzowymi ze zmienionym przeznaczeniem,

h) wprowadzenie penalizacji zachowania poprzedzającego nabycie nielegalnych wyrobów akcyzowych co pozwoli na ściganie sprawców nabywających nielegalne wyroby akcyzowe za pośrednictwem środków masowego przekazu (np. internet), które to wyroby są ujawniane w przesyłkach pocztowych lub kurierskich, zanim dotrą do adresatów,

i) wprowadzenie penalizacji przygotowania do produkcji lub magazynowania wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym wbrew przepisom ustawy.

Projektowane zmiany w ustawie o żegludze śródlądowej i w ustawie o rybołówstwie morskim:

Proponowane rozwiązania zakładają udostępnienie online organom Krajowej Administracji Skarbowej danych z rejestrów statków śródlądowych i statków rybackich, celem zlikwidowania wymogu pozyskania dodatkowych dokumentów od podmiotów zużywających paliwo żeglugowe.

Projektowana zmiana w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw:

Proponowane rozwiązania zakładają rozszerzenie katalogu służb kontrolujących na podstawie przepisów akcyzowych prawidłowość znakowania i barwienia olejów opałowych o Inspekcję Handlową wykonującą obecnie kontrole paliw w ramach Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw.

Projektowana zmiana w ustawie Prawo o miarach:

Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wzorcowane zbiorniki barek (bunkierek) mogą być stosowane przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń oraz przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli posiadają ważne świadectwo wzorcowania.

Projektowana zmiana w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów:

Wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych dla towarów przemieszczających się w systemie EMCS i NCTS.

Projektowana zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej:

Proponowana zmiana ma charakter porządkowy i dokonywana jest w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych. Zmiana ujednolica przepisy wskazując, iż stosowane przy wykonywaniu kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, przyrządy pomiarowe niezbędne do kontroli ilości i jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.