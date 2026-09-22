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Kupili kradzione auto w Niemczech, w Polsce Policja go zajęła. Skarbówka i tak żąda podatku!

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22 września 2026, 09:34
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Zakup samochodu osobowego w Niemczech
Kupił kradzione auto w Niemczech, w Polsce Policja go zajęła. Skarbówka i tak żąda akcyzy!
Shutterstock

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Z jednej z najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że sprowadzenie z zagranicy samochodu, który okazał się kradziony, to dla nabywcy ogromny problem prawny i finansowy. Jak wynika z interpretacji skarbowej, nawet zatrzymanie pojazdu przez Policję nie zwalnia nabywcy z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

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Zakup samochodu w Niemczech, przyjazd do Polski i interwencja Policji

Sprawa dotyczy podatnika, który 1 czerwca 2026 r. kupił na terytorium Niemiec od osoby fizycznej samochód kempingowy (tzw. kamper). Pojazd ten stanowił samochód osobowy w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (klasyfikowany pod kodem CN 8703), a jego pierwsza rejestracja miała miejsce w Niemczech 6 października 2025 r.. Transakcję sfinalizowano na podstawie pisemnej umowy kupna-sprzedaży, a sprzedający przekazał komplet dokumentów, w tym niemiecki dowód rejestracyjny.

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Nabywca działał w pełnej dobrej wierze i nie posiadał żadnej wiedzy o tym, że pojazd pochodził z kradzieży dokonanej wcześniej na terytorium Niemiec. Po przemieszczeniu kampera z Niemiec do Polski, w trakcie czynności podjętych przez organy Policji i Prokuratury ujawniono, że pojazd figuruje w bazach policyjnych jako skradziony. W konsekwencji samochód został zatrzymany i zabezpieczony na potrzeby prowadzonego postępowania karnego.

Nabywca stracił możliwość korzystania z pojazdu, jego rejestracji, sprzedaży czy dysponowania nim. Argumentował przy tym, że zgodnie z art. 169 § 2 Kodeksu cywilnego nabycie własności rzeczy skradzionej w dobrej wierze zostaje odroczone o trzy lata, a wobec zajęcia auta przez Policję nie uzyskał on realnego prawa rozporządzania pojazdem jak właściciel. Z tego względu stał na stanowisku, że nie powstał po jego stronie obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Dyrektor KIS: Akcyzę trzeba zapłacić niezależnie od legalności nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Organ podatkowy orzekł, że z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego powstał w tym przypadku obowiązek podatkowy w akcyzie zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej jako: ustawa o podatku akcyzowym).

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Argumentacja organu podatkowego opierała się na następujących filarach:

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1. Opodatkowanie akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, czyli na terytorium Polski (art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym). Na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy:

Samochody osobowe (w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym) są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2. Legalność czynności opodatkowanej akcyzą jest obojętna dla powstania obowiązku podatkowego

Jednym z kluczowych argumentów Dyrektora KIS był art. 5 ww. ustawy o podatku akcyzowym. Przepis ten stanowi:
"Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1-5a, art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 1 i 2, art. 9b ust. 1 i 2, art. 9c ust. 1 i 2 oraz art. 100 ust. 1-2, są przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa."

Dyrektor KIS zaznaczył (powołując się także na orzecznictwo sądów administracyjnych), że z punktu widzenia opodatkowania akcyzą dochowanie warunków przewidzianych przepisami prawa jest obojętne, a liczy się sam fakt dokonania czynności, nawet jeżeli nastąpiła ona z naruszeniem przepisów lub w wyniku czynu zabronionego.

3. Autonomia prawa podatkowego wobec Kodeksu cywilnego

Organ skarbowy przypomniał o zasadzie autonomii prawa podatkowego. Powołując się na art. 217 Konstytucji RP oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2021 r. (sygn. akt I GSK 59/18), Dyrektor KIS wskazał, że prawa i obowiązki podatkowe wynikają wyłącznie z materialnego prawa podatkowego.

Przepisy Kodeksu cywilnego – w tym wskazywany przez wnioskodawcę art. 169 § 2 KC dotyczący odroczonego nabycia własności rzeczy skradzionej – nie kształtują sytuacji prawnopodatkowej na gruncie akcyzy.

Czym jest „rozporządzanie jak właściciel”?

Dyrektor KIS odniósł się do pojęcia „nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel”, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Organ podkreślił, że pojęcie to nie jest tożsame z cywilnoprawnym nabyciem prawa własności. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych (m.in. wyroki NSA o sygn. akt I GSK 199/13, I GSK 1249/16, I GSK 40/12 oraz I GSK 609/11), Dyrektor KIS wyjaśnił:
"Zakres podmiotowy pojęcia «nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel» jest zdecydowanie szerszy i obejmuje także podmiot, który nie będąc prawnym właścicielem samochodu osobowego jest jego posiadaczem i który na podstawie konkretnej czynności z jego udziałem uzyskał możliwość faktycznego dysponowania pojazdem w sposób i w zakresie przysługującym właścicielowi..."

W analizowanej sprawie podatnik w momencie zawarcia umowy i sprowadzenia pojazdu do Polski uzyskał faktyczną możliwość dysponowania nim. To właśnie w chwili przemieszczenia powstał obowiązek podatkowy. Fakt, że pojazd został później zatrzymany przez Policję, nie znosi obowiązku podatkowego, który zdążył już powstać.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego?

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:

1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;
2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

Na podstawie art. 101 ust. 2a tej ustawy: Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego albo sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a, nie powstaje, jeżeli ten samochód osobowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany w terminie 30 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego albo sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a. Fakt dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu jest potwierdzany przez dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 3.

Ważne

A jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania danej czynności lub wystąpienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 100 ust. 1, 1a lub 2, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził dokonanie czynności lub wystąpienie stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu. (art. 101 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym).

Kto i kiedy powinien zapłacić akcyzę i złożyć deklarację podatkową

W przypadku akcyzy od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej:

1) która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2, lub

2) która nabyła lub posiada samochód osobowy, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2, lub

3) na której ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia o dokonaniu w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1. (art. 102 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym)

A na podstawie art. 106 ust. 2-3 ustawy o podatku akcyzowym, podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego ma obowiązek po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego:

1) złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz
2) dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zaś w przypadku sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju rozliczenie następuje za okresy miesięczne – rozliczenie i wpłata akcyzy obowiązują do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 106 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Podsumowanie

Zatem mimo braku winy oraz braku możliwości użytkowania auta, kupujący jest w wyżej opisanym przypadku zobowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz do obliczenia i zapłaty akcyzy w terminie 30 dni.

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2026 r. – sygn. 0111-KDIB3-3.4013.212.2026.2.MW.

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Źródło: INFOR
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