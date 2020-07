Obrót paliwami (olejami) opałowymi - zgłoszenie AKC-RU do 31 sierpnia 2020 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Do tego dnia podmioty te zobowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U, nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych lub ich zakup, ponieważ sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Obowiązek ten obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.