Niskie zainteresowanie ulgami w CIT

Niezmiennie wśród podatników CIT pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania ulg podatkowych. Jest to po części spowodowane niejasnymi przepisami, co przekłada się na niskie zainteresowanie ulgami podatkowymi w CIT. W 2022 r. z ulgi na ekspansję skorzystało tylko 224 podatników CIT, z ulgi na robotyzację 154 podatników, w przypadku ulgi IP Box było to tylko 181 podatników. W przypadku ulgi badawczo-rozwojowej statystyki te wyglądały lepiej i w 2022 r. z tej ulgi skorzystało ponad 2400 podatników.

Niejasne przepisy

Krótki okres obowiązywania oraz limity odliczeń w przypadku niektórych ulg nie zachęcają podatników do skorzystania z nich. Dodatkowo, organy podatkowe wydają sprzeczne interpretacje w zakresie przepisów o stosowaniu ulg podatkowych, co powoduje wiele niepewności przy korzystaniu z nich. Rozwiązaniem mogłoby być wydanie objaśnień i interpretacji ogólnych przez Ministerstwo Finansów dotyczących prawidłowego korzystania z dostępnych ulg podatkowych. Zachętą dla podatników do korzystania z ulg podatkowych mogłyby być również wytyczne narzucone Dyrektorowi KIS, według których wydawałby on interpretacje ze sobą spójne.

REKLAMA

Autopromocja

Przykładem niejasnego stosowania przepisów dotyczących ulg podatkowych mogą być przepisy dotyczące ulgi na ekspansję, w odniesieniu do których wydany został projekt objaśnień podatkowych. MF w przedmiotowym projekcie ograniczyło stosowanie ulgi do wydatków związanych z uczestnictwem pracowników w targach tj.: biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia. Odliczeniu w ramach ulgi zdaniem MF nie będą podlegać natomiast koszty wynagrodzenia tych pracowników.

Co jednak istotne w interpretacjach wydawanych przed publikacją projektu objaśnień Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgadzał się na odliczenie w ramach ulgi na ekspansję wynagrodzeń pracowników (por. Pismo z dnia 7 czerwca 2023 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.199.2023.3.KW).

Ułatwienia w rozliczeniu ulgi B+R

13 lutego 2024 r. MF wydał korzystną dla podatników interpretację ogólną (nr DD8.8203.1.2021) dotyczącą rozliczania ulgi badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć koszty wynagrodzeń poniesionych z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pracownika do kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

REKLAMA

Obszarem sporów pomiędzy podatnikami a MF było pojęcie „ogólnego czasu pracy” określonego w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT i art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Na ich podstawie koszt wynagrodzenia pracownika może zostać zaliczony do kosztów kwalifikowanych w takim wymiarze, w jakim pracownik pracował nad realizacją działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do przepracowanych godzin w danym miesiącu. Nie ma więc jasno sprecyzowanego terminu określającego „ogólny czas pracy”. Organy podatkowe jednak uważały, że ulga nie obejmuje czasu pracownika podczas urlopu czy choroby, pomimo wielu przegranych spraw przed NSA w tym temacie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wydana interpretacja ogólna umożliwia podatnikom odliczenie wyższych kwot w ramach ulgi B+R. W przypadku podatników, którzy nie uwzględniali tych wydatków, mogą złożyć korekty zeznań i wystąpić o zwrot nadpłaty z lat ubiegłych.

Ulga na innowacyjnych pracowników

W przypadku, gdy przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub wysokość ich osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, od 2023 roku mają możliwość rozliczenia tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników, która pozwala na pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy, które są pobierane od dochodów za świadczenia pracy, usług pracownika, który przeznacza co najmniej 50% czasu na prace badawczo rozwojowe. Problematyczne jest odpowiednie udokumentowanie czasu pracy pracownika. W indywidualnych interpretacjach Dyrektor KIS podkreśla, że sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy jest kwestią techniczną. To podatnik musi wykazać poprawność zastosowanej metody ewidencji podczas ewentualnej kontroli karno-skarbowej. Kwestia ta rodzi wiele wątpliwości dlatego też, podatnicy nie ubiegają się o tą ulgę z obawy przed błędami w ewidencji, które mogą wynikać z niedoprecyzowanych przepisów.

Problematyczna ulga IP Box

Ulga IP Box określa preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Skorzystanie z ulgi w przypadku branży IT nie stanowi większego problemu, ponieważ dochód powstały ze sprzedaży powstałego produktu (produktu komputerowego) może być w całości zakwalifikowany i opodatkowany stawką 5%. Problem powstaje w momencie próby obliczenia kwalifikowanego IP zawartego w towarach i usługach. Mianowicie dochód z IP należy obliczyć proporcjonalnie do IP zawartego w cenie sprzedaży danego towaru lub usługi, co do których wytyczne nie zostały określone. Ministerstwo Finansów miało wydać objaśnienia w 2019, jednak do tej pory objaśnienie takie nie zostało wydane. Co skutkuje tym, że wielu przedsiębiorców rezygnuje ze wspomnianej ulgi z obawy przed błędnymi rozliczeniami.

Mnogość ulg dostępnych dla podatników

Polski ustawodawca umożliwia podatnikom skorzystanie z wielu ulg podatkowych. Podatnicy jednak niechętnie decydują się na skorzystanie z ulg, np. ze względu na wspomniane niejasne przepisy czy niepewność co do możliwości skorzystania z ulgi. Wątpliwości w tym obszarze może rozwiać uzyskanie stosownej interpretacji indywidualnej, która potwierdzi prawo podatnika do stosowaniu ulgi.

Jagoda Trela, Managing Partner ID Advisory

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl