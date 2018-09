Obowiązki sprawozdawcze dotyczące podmiotów sporządzających dokumentację podatkową cen transferowych

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia niniejszej dokumentacji powinni pamiętać o złożeniu oświadczenia o jej sporządzeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Dla spółki osobowej oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki, czyli przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, składa wyznaczony wspólnik.

Ponieważ 30 września 2018 roku przypada w niedzielę, termin na złożenie oświadczenia, a w przypadku podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro, także uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli formularza PIT-TP lub CIT-TP, mija 1 października.

Wskazane obowiązki wynikają z art. 25a ust. 7 i art. 45 ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) oraz, odpowiednio art. 9a ust 7 i art. 27 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Formularze PIT-TP lub CIT-TP mają obowiązek złożyć także wspólnicy spółek osobowych, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro, bez względu na przychody podatników będących wspólnikami takich spółek.

Taka wykładnia przepisów art. 45 ust 9 updof i art. 27 ust 5 updop wynika zarówno z indywidualnych interpretacji podatkowych, np. interpretacja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 sierpnia 2018 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.339.2018.1.IR, jak i z wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa finansów w publikacji „PIT/TP i CIT/TP Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi i rajami podatkowymi – najczęściej zadawane pytania, 06.2018, MF.” Wydanie pierwsze, mf.gov.pl, czerwiec 2018 r.

Dla ustalenia, czy podatnik lub wspólnik spółki osobowej jest zobowiązany do złożenia PIT-TP lub CIT-TP należy przychody, uzyskane w roku którego dotyczy dokumentacja, przeliczyć na euro po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który została sporządzona dokumentacja cen transferowych. Przyjmując, że podmiot ma rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, obowiązek złożenia formularza PIT-TP lub CIT-TP do dnia 1 października 2018 roku ma podatnik lub wspólnik spółki osobowej, zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, jeśli przychody osiągnięte w roku 2017, w przeliczeniu na euro, po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roku 2016 przekroczyły 10 mln euro. Kurs euro 4,424 zł, tabela NBP 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r., to ten sam kurs, który miał zastosowanie dla ustalenia, czy i w jakim zakresie podmiot jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, jednak dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego brano pod uwagę przychody lub koszty roku 2016, natomiast dla ustalenia obowiązku złożenia formularza PIT-TP lub CIT-TP należy wziąć pod uwagę przychody lub koszty uzyskane w roku 2017.

Obecnie obowiązującą jest wersja druga formularzy PIT-TP i CIT-TP, jeśli jednak podatnik zdążył wywiązać się z obowiązku złożenia formularza na wersji pierwszej, przed dniem 6 lipca 2018 roku, jest to jak najbardziej prawidłowe.

Omówione obowiązki dotyczą podmiotów, dla których zaistniał obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, dotyczący roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r.

Autor: Izabela Żurkowska-Mróz, doradca podatkowy