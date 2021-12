Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych na przestrzeni zmieniających się regulacji

Należy zauważyć, iż wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisów, które obligują do poinformowania fiskusa o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, niewątpliwie wpłynęło na podejście podatników do rzetelnego wywiązywania się z regulacji transfer pricing.

Ceny transferowe - oświadczenie w latach 2017-2018

Początkowo (tj. co do zasady za lata 2017-2018) oświadczenie te nie musiało przybierać formy elektronicznej. Dodatkowo, powstawały wątpliwości, kto pod oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych powinien się podpisać, gdyż regulacje nie były w tym zakresie precyzyjne (zgodnie z indywidualną interpretacją prawa podatkowego z dnia 28 sierpnia 2018 roku sygn. 0114-KDIP2-2.4010.296.2018.1.AZ obowiązek podpisania oświadczenia nie mógł być scedowany na pełnomocnika). Ponadto, należy zauważyć, że wraz z wprowadzeniem obowiązku wysyłania oświadczeń, pojawiła się też kwestia odpowiedzialności karno- skarbowej za niewywiązanie się z tego obowiązku. Jednakże, równolegle kwalifikacja (pod właściwą podstawę prawną) czynów związanych z niedopełnieniem obowiązków w zakresie cen transferowych nie należała do oczywistych.

Ceny transferowe - oświadczenie od 2019 roku

Przełom, jeśli chodzi o kwestie przejrzystości regulacji w zakresie oświadczeń transfer pricing przyniosła duża nowelizacja przepisów o cenach transferowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Warto na marginesie zauważyć, iż podatnik mógł postanowić o stosowaniu znowelizowanych regulacji już do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 roku. Poczynając od 1 stycznia 2019 roku (z uwzględnieniem ww. przepisów przejściowych) wprost zostało wskazane, że oświadczenie musi być podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (na skutek wybuchu pandemii COVID zostało to czasowo zliberalizowane), złożone następnie poprzez środek komunikacji elektronicznej, a niewywiązanie się z tych obowiązków jest penalizowane za pomocą precyzyjnie określonych (wysokich) kar z KKS. Dodatkowo, podpisywanie oraz składanie oświadczeń na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku doczekało się dwóch wersji opracowań stanowiących odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w tym zakresie wątpliwości podatnika. Pomijając jednak dosyć przejrzyste zasady składania oświadczeń, należy zauważyć, iż na skutek wejścia w życie omawianej regulacji, treść oświadczenia nie ogranicza się jedynie do zapewnienia o przygotowaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Mianowicie, obligatoryjnym członem oświadczenia jest dodatkowo wskazanie, że ceny mają charakter rynkowy. Poświadczenie nieprawdy lub też złożenie oświadczenia o niepełnej legalnej treści jest równoznaczne z narażaniem się członków zarządu na odpowiedzialność karno- skarbową. W tym zakresie warto mieć także świadomość, iż swojego czasu zostały wydane negatywne indywidualne interpretacje prawa podatkowego, zgodnie z którymi to otrzymanie nieodpłatnego poręczenia od podmiotu powiązanego uniemożliwia złożenie w tym zakresie oświadczenia o rynkowości transakcji- nawet, jeżeli podatnik rozpozna rynkowy przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia (por. przykładowo indywidualna interpretacja prawa podatkowego z dnia 28 lutego 2020 roku sygn. 0111-KDIB1-1.4010.544.2019.1.BK). Co prawda, na szczęście WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 lipca 2020 roku sygn. I SA/Wr 269/20 opowiedział się w po stronie podatnika w tym zakresie. Niemniej wyrok ten nie jest prawomocny i zdecydowanie za wcześnie jest mówić, aby miał on zmienić profiskalną linię interpretacyjną fiskusa.

Ceny transferowe - oświadczenie na tle Nowego Ładu

Należy także mieć na względzie, iż istotne zmiany pod kątem oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych niosą przepisy tzw. Nowego Ładu. Po pierwsze, na skutek ich wejścia w życie zlikwidowane zostanie oświadczenie jako odrębnie składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego dokument. Powyższe nie oznacza jednak, że zniknie w ogóle obowiązek składania oświadczenia, gdyż jego treść zostanie przemycona do informacji o cenach transferowych (TPR). Warto także mieć na względzie, że treść samego oświadczenia także ulegnie modyfikacji, gdyż dodatkowo obejmie ona zapewnienie, iż lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym (równolegle w ramach KKS odpowiedzialność karno- skarbowa zostanie wprost rozszerzona na sytuacje sporządzania TP niezgodnie ze stanem rzeczywistym).

Joanna Aleksandrowicz, radca prawny w BG TAX & LEGAL