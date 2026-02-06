REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » CIT » Koszty » Kiedy pracodawca może zaliczyć do kosztów nagrodę przyznaną pracownikowi? To zależy od tego, kiedy stała się należna

Kiedy pracodawca może zaliczyć do kosztów nagrodę przyznaną pracownikowi? To zależy od tego, kiedy stała się należna

06 lutego 2026, 12:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Kiedy pracodawca może zaliczyć do kosztów nagrodę przyznaną pracownikowi? To zależy od tego, kiedy stała się należna
Kiedy pracodawca może zaliczyć do kosztów nagrodę przyznaną pracownikowi? To zależy od tego, kiedy stała się należna


Prawidłowe określenie momentu, w którym nagrodę można uznać za należną ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia pracownika. Również dla pracodawcy ta data jest kluczowa, bo ma wpływ na to, kiedy poniesiony wydatek będzie mógł obciążyć koszty uzyskania przychodów pracodawcy.

Termin wypłaty wynagrodzenia a termin zaliczenia do kosztów

Problemy podatników związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów dotyczą nie tylko tego, które wydatki mogą do tych kosztów zostać zaliczone, ale również tego, w którym momencie mogą zostać uznane za taki koszt. Problemy dotyczą między innymi zaliczania do kosztów wydatków na wypłacane pracownikom nagrody. Zgodnie z ogólną zasadą, wynagrodzenia wypłacane pracownikom stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 15 ust. 4g–4h ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). W praktyce oznacza to, że miesiąc wypłaty i miesiąc ujęcia wynagrodzenia jako kosztu mogą być różne. Zgodnie z zasadą określoną w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. W praktyce możemy więc mieć do czynienia z różnymi sytuacjami – regulamin wynagradzania obowiązujący w zakładzie pracy może przewidywać, że wypłata będzie miała miejsce w ostatnim dniu miesiąca. W takich sytuacjach, gdy wypłata za luty zostanie dokonana w ostatnim dniu tego miesiąca, to wydatek zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy w lutym (a więc w tym samym miesiącu, w którym wypłacono wynagrodzenia). Ale regulamin pracy może również przewidywać, że wynagrodzenia będą wypłacane do 5 dnia następnego miesiąca. W takiej sytuacji wynagrodzenie za luty zostanie wypłacone w marcu, a do kosztów zostanie zaliczone w lutym.

Wynagrodzenie wypłacone po terminie a koszty

A co w sytuacji, gdy wynagrodzenie nie zostanie wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony? W takim przypadku będzie ono stanowiło koszt uzyskania przychodu w dacie faktycznej wypłaty. Jeżeli więc zgodnie z regulaminem wynagradzania płace powinny być wypłacane do 5 dnia następnego miesiąca, ale z uwagi na problemy techniczne, które zdarzyły się w firmie, przelewy za styczeń wykonano dopiero 7 lutego, to wypłacone wynagrodzenia nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów stycznia, pracodawca będzie mógł je uwzględnić dopiero w dniu 7 lutego.

Kiedy nagroda uznaniowa staje się należna?

Przedstawione zasady dotyczą również nagród jako składników wynagrodzenia. Jednak w odniesieniu do nich pewne wątpliwości są związane z tym, jak prawidłowo określić moment, w którym są one należne. Pojęcie wynagrodzenia uznawanego za należne nie zostało zdefiniowane i jest niedookreślone. W odniesieniu do nagród praktyce przyjmuje się, że aby nagroda mogła zostać uznana za należną, musi zostać przyznana, musi nadjeść termin jej wypłaty i muszą zostać spełnione warunki do wypłaty. Co istotne, nagroda nie może zostać uznana za należną przed jej uchwaleniem (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z 13 stycznia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2822/15). Dla przykładu więc, jeżeli podstawą przyznania nagrody uznaniowej jest decyzja prezesa spółki, a ten w ostatnim dniu stycznia podejmie decyzję o jej wypłacie pracownikowi w związku ze szczególnymi osiągnięciami z tego miesiąca i określi jako termin jej wypłaty termin wypłaty wynagrodzenia, to sytuacji, gdy nagroda zostanie wraz z wynagrodzeniem wypłacona 5 lutego (czyli w terminie przewidzianym w regulaminie wynagradzania), to pracodawca będzie mógł zaliczyć ja do kosztów stycznia. Gdyby jednak decyzja o wypłacie nagrody został podjęta dopiero 10 lutego, a nagroda zostałaby wypłacona zgodnie z decyzją prezesa w ciągu 7 dni, to należałoby zaliczyć ją do kosztów lutego. Nie można bowiem było uznać jej za należną przed jej przyznaniem.

Warto również zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconej nagrody w części finansowanej przez płatnika, to stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. I znów, w pierwszym ze wskazanych przypadków byłyby to koszty stycznia, a w drugim lutego. Oczywiści epod warunkiem opłacenia tychże składek w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Podstawa prawna

art. 15 ust. 4g–4h ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 278)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
