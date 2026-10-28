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Wydatki na wieniec na pogrzeb pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

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28 października 2026, 08:27
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Wydatki na wieniec na pogrzeb pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
Wydatki na wieniec na pogrzeb pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
Shutterstock

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Czy sfinansowanie ze środków obrotowych pracodawcy zakupu wieńca na pogrzeb pracownika przyczynia się do uzyskania przychodów przez pracodawcę? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Poruszył też kwestię reprezentacji.

Czy zakup wieńca na pogrzeb pracownika może zostać uznany za kosz uzyskania przychodu pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista, a podatnicy często mają w tym zakresie wątpliwości. Odpowiedzi na nie udzielał też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanej interpretacji indywidualnej.

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Kwiaty na pogrzeb pracownika a koszty pracodawcy

Pracodawca działający w formie spółki akcyjnej, który zatrudnia tysiące pracowników wskazał we wniosku, że bardzo ważne jest dla poczucie wspólnoty oraz wspólnego celu wszystkich pracowników, gdyż wpływa to pozytywnie na wynik całej Spółki. W związku z tym podejmuje wiele działań zmierzających do zwiększenia poczucia tej wspólnoty, np. organizuje spotkania integracyjne, promuje swoją markę wewnątrz organizacji czy promuje inicjatywy zmierzających do zacieśniania więzi między pracownikami (np. wspólny wolontariat pracowniczy). Gdy zdarza się śmierć pracownika czy byłego pracownika, pracodawca ponosi wydatki na zakup wieńców, wiązanek pogrzebowych, nekrologów umieszczanych w prasie i kondolencji. Finansuje je z bieżących środków obrotowych i traktuje jako wyraz szacunku dla pracownika, podziękowanie za pracę, włożony wkład i uzyskiwane przychody. Takie działanie służy też wzmacnianiu więzi pomiędzy pracownikami i skutkuje wzrostem u pracowników poczucie wartości oraz przynależności do kultury organizacji, a więc odnosi skutek motywacyjny i pośrednio wpływa na poziom osiąganych przez pracodawcę przychodów.

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Podatnik uważał, że może zaliczyć wydatki na wieniec do kosztów

W złożonym wniosku podatnik wskazał, że uważa, że opisane wydatki dotyczące zakupu wieńców, nekrologów umieszczanych w prasie i kondolencji może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak chciałby, aby Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość takiego podejścia. W uzasadnieniu wniosku wyjaśnił, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę kosztów. Oznacza to, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

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Kwiaty na pogrzeb to nie reprezentacja

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Kosztami są więc zarówno koszty uzyskania przychodów pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim), dotyczące całokształtu działalności podatnika i związane z jego funkcjonowaniem. Wydatki związane z zakupem wieńców pogrzebowych, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika są w ocenie podatnika celowe i efektywne z punktu widzenia jego interesów i funkcjonowania. Zauważył, że do kosztów podatkowych pozostających w związku pośrednim z przychodami zaliczają się koszty pracownicze, takie jak wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki, diety, czy też wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Oznacza to, że wydatki na rzecz pracowników co do zasady są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami oraz nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu. W ramach tych wydatków, mieszczą się wszelkie świadczenia związane z istniejącym aktualnie lub uprzednio stosunkiem pracy. W ocenie podatnika mogą więc być to również wydatki poniesione ze środków obrotowych na zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji, ponoszone w związku ze śmiercią pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty), szczególnie jeśli brać pod uwagę to, że jednym z podstawowych kanonów polskiej kultury i powszechnie przyjętą normą zwyczajową jest praktyka upamiętniania zmarłych. To oznacza, że w analizowanej sytuacji pracodawca kierując się elementarnymi zasadami współżycia społecznego jest w obowiązku, w dowód uznania dla zasług pracownika/byłego pracownika, upamiętnić tę okoliczność poprzez złożenie wieńca na grobie zmarłego, czy też wykupu nekrologu lub umieszczenia kondolencji w prasie. Z perspektywy podatkowej istotne jest również to, że wydatki na zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów oraz wiązanek okolicznościowych dla pracowników nie są ponoszone w celach reprezentacyjnych.

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Kanony kultury i zasady współżycia społecznego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2020 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.512.2019.1.AS) uznał stanowisko przedstawione przez podatnika za prawidłowe. Wskazał, że opisane wydatki, dotyczące zakupu wieńców, nekrologów umieszczanych w prasie i kondolencji, ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika (emeryta, rencisty) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Tego typu wydatki okolicznościowe wynikają bowiem z kanonów kultury polskiej i zasad współżycia społecznego, a dzięki wkładowi pracy zmarłego pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty) mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą pracodawcy/byłego pracodawcy i uzyskanymi przychodami. Dodatkowo taki wyraz pamięci i uznania dla zmarłych pracowników/byłych pracowników (emerytów, rencistów) wzmacnia więzi pomiędzy samymi pracownikami, a wśród załogi wzrasta poczucie wartości oraz przynależności do kultury organizacji i pośrednio wpływa na poziom osiąganych przez podatnika przychodów.

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Źródło: INFOR
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