Kiedy nieudana czynność nie jest przychodem? Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał zapasowy

Kiedy nieudana czynność nie jest przychodem? Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał zapasowy

Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
Czy jedna operacja w księgach może oznaczać powstanie ogromnego przychodu podatkowego? Organy twierdziły, że tak — i przez lata próbowały to udowodnić. WSA w Poznaniu po raz drugi powiedział „stop”, punktując błędy fiskusa i przypominając, gdzie kończy się interpretacja, a zaczyna nadinterpretacja.

Offshore, ustna pożyczka i „konwersja”, która nie zadziałała

Czy nieudana konwersja pożyczki udzielonej przez zagranicznego udziałowca na kapitał zapasowy spółki generuje przychód podatkowy? Organy podatkowe były o tym przekonane — przez niemal cztery lata utrzymując, że zapis księgowy z 2016 r. oznaczał zwolnienie z długu i powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Kwota sporu: 9.830.894 zł podatku. WSA w Poznaniu — już po raz drugi — uchylił decyzję organu, stwierdzając, że fiskus zlekceważył wiążącą ocenę prawną wyrażoną w pierwszym wyroku i ponownie oparł rozstrzygnięcie na tych samych, niewystarczających dowodach.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki z o.o. (I. B.), której udziałowiec — P. I. z siedzibą w jurysdykcji stosującej szkodliwą konkurencję podatkową (orzeczenie anonimizuje nazwę państwa) — udzielił pożyczki do 100 mln zł na podstawie ustnej umowy. Na 31 grudnia 2016 r. spółka dokonała zapisu księgowego przenoszącego kwotę 52.765.974,47 zł z konta pożyczek długoterminowych na konto kapitału zapasowego, traktując to jako konwersję pożyczki na kapitał.

Problem polegał na tym, że konwersja nie została dokonana w sposób wymagany przez Kodeks spółek handlowych — nie doszło do formalnego podwyższenia kapitału zakładowego, nie podjęto wymaganej uchwały, nie złożono oświadczeń w formie aktu notarialnego. Spółka sama przyznała, że konwersja okazała się nieskuteczna i dokonała korekty zapisów księgowych w 2021 r. Wierzyciel natomiast — najpierw na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników w 2022 r., następnie pismem z 2024 r. — jednoznacznie wezwał do zwrotu pożyczki, potwierdzając, że nigdy nie zrezygnował z wierzytelności.

Fiskus: „To było umorzenie długu”. Sąd: brak dowodów

Organy podatkowe obu instancji konsekwentnie traktowały zapis w księgach z 31 grudnia 2016 r. jako dowód zwolnienia z długu (art. 508 k.c.) połączonego z darowizną — i w konsekwencji jako przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT (wartość umorzonych zobowiązań). Zdaniem fiskusa intencją stron był transfer nieopodatkowanych środków z raju podatkowego, a późniejsze działania — korekta zapisów, wezwania do zapłaty, porozumienie o spłacie — stanowiły jedynie „linię obrony" mającą post factum zakwestionować jasne zapisy księgowe.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy (po pierwszym uchyleniu) organ przesłuchał świadka J. S. — pełnomocnika zagranicznego udziałowca — który jednak zeznał, że nie był świadkiem zawarcia umowy pożyczki i nie posiada wiedzy o zdarzeniach z 2016 r. Prezes zarządu spółki skorzystał z prawa odmowy składania wyjaśnień. Pomimo braku nowych dowodów potwierdzających tezę o umorzeniu, organy ponownie utrzymały swoją kwalifikację.

„Sam zapis księgowy nie dowodzi zwolnienia z długu” — to kluczowa teza, którą sąd wyraźnie podtrzymał.

Sąd po raz drugi: organ zignorował prawo i własne ograniczenia

Już w pierwszym wyroku (I SA/Po 343/23 z 10 października 2023 r.) WSA w Poznaniu jednoznacznie stwierdził, że: (1) brak jest jakichkolwiek dowodów, że wierzyciel zrezygnował z części pożyczki, (2) z zebranych dowodów wynika jedynie, że strony próbowały dokonać konwersji pożyczki na kapitał, co okazało się nieskuteczne prawnie, (3) z braku skuteczności konwersji nie można wyprowadzać wniosku o zwolnieniu z długu — nieskuteczne przekazanie kwoty na kapitał zapasowy oznacza, że wierzytelność nadal istnieje.

Art. 153 p.p.s.a. ma charakter bezwzględnie obowiązujący: ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą zarówno organy, jak i sądy. Organ nie może przy ponownym rozpatrzeniu sprawy formułować nowych ocen prawnych sprzecznych z poglądem wcześniej wyrażonym. W przypadku wnoszenia kolejnych skarg sąd weryfikuje sposób wywiązania się ze wskazań — nie wnika ponownie w materię objętą zakresem wcześniejszych ocen.

WSA w Poznaniu stwierdził wprost: organ nie zastosował się do oceny prawnej i wskazań zawartych w pierwszym wyroku, opierając się ponownie na tych samych dowodach (dokument księgowy z 2016 r., wyjaśnienia prokurenta, zapisy w księgach), które sąd wcześniej uznał za niewystarczające. W przypadku braku możliwości wykazania dowodami, że doszło do umorzenia pożyczki, organ powinien był przyjąć wyjaśnienia strony za wiarygodne — co koresponduje z zasadą rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

„Art. 153 p.p.s.a. to nie sugestia — to obowiązek”.

Sąd uchylił wyłącznie zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (nie obie instancje, jak w pierwszym wyroku) — co oznacza, że DIAS musi ponownie rozpoznać odwołanie, tym razem respektując ocenę prawną wyrażoną w obu orzeczeniach sądowych.

Odnotować warto, że sąd nie uwzględnił natomiast zarzutu instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego w celu zawieszenia biegu przedawnienia — kwestię tę przesądzono już prawomocnie w pierwszym wyroku, co zamyka tę ścieżkę obrony.

Co z tego wynika dla firm? Księgi to nie wszystko

Orzeczenie potwierdza kilka zasad o istotnym znaczeniu praktycznym. Zapis księgowy sam w sobie nie przesądza kwalifikacji podatkowej czynności. Przeksięgowanie kwoty z konta pożyczek na konto kapitału zapasowego nie oznacza automatycznie, że doszło do zwolnienia z długu generującego przychód. Organ musi ustalić rzeczywistą wolę stron — a jeśli porozumienie miało formę ustną, wymaga to co najmniej przesłuchania osób uczestniczących w czynności.

Nieskuteczność czynności cywilnoprawnej nie jest równoznaczna z powstaniem przychodu. Jeżeli konwersja pożyczki na kapitał nie doszła do skutku z powodu niespełnienia wymogów KSH, wierzytelność pożyczkodawcy nadal istnieje. Nie można wówczas mówić o „umorzeniu zobowiązania" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

Organy są związane wyrokiem sądu — i nie mogą go ignorować. Jeżeli nowe dowody nie potwierdzają wcześniejszej tezy, organ powinien zmienić kwalifikację, a nie powielać wcześniejsze stanowisko.

Na koniec ważna lekcja: pożyczki z rajów podatkowych wymagają żelaznej dokumentacji. Brak pisemnej umowy i formalnych uchwał daje organom przestrzeń do budowania narracji o unikaniu opodatkowania — nawet jeśli nie ma na to twardych dowodów.

„Księgowość to zapis — ale podatki to rzeczywistość gospodarcza”.

Podstawa prawna

Wyrok WSA w Poznaniu z 13 listopada 2025 r., sygn. I SA/Po 436/25 (nieprawomocny)

