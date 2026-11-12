Kupiona innowacja to nie B+R. Kiedy projekty AI dają prawo do ulgi badawczo-rozwojowej? Jak udokumentować projekt AI na wypadek kontroli?

Coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w sztuczną inteligencję i liczy, że koszty tych projektów rozliczy w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Organy podatkowe i Naczelny Sąd Administracyjny stawiają jednak wyraźną granicę: integracja gotowego modelu AI czy wdrożenie rynkowego systemu – nawet najbardziej zaawansowanego i „samouczącego się” – to nie działalność B+R. Ulga przysługuje dopiero temu, kto sam tworzy nową technologię i ponosi realne ryzyko badawcze. Wyjaśniamy, jak wygląda „podwójny test” fiskusa, co mówi Podręcznik Frascati i orzecznictwo NSA, które koszty w projektach IT są kwalifikowane, a które stanowią pułapkę – oraz jak udokumentować prace, by obronić odliczenie w razie kontroli.

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Sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwie a ulga badawczo-rozwojowa

W dobie cyfryzacji sztuczna inteligencja (AI) staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Wdrażanie zaawansowanych algorytmów, automatyzacja procesów czy budowa inteligentnych systemów analitycznych wiążą się ze znacznymi inwestycjami. Naturalnym krokiem dla przedsiębiorców jest poszukiwanie możliwości optymalizacji tych wydatków poprzez skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R). Praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych pokazują jednak, że granica między innowacyjnym wdrożeniem a kwalifikowaną działalnością badawczo-rozwojową jest cienka, a jej przekroczenie wymaga spełnienia rygorystycznych kryteriów ustawowych.

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Podstawy prawne działalności badawczo-rozwojowej

Konstrukcja ulgi B+R, uregulowana w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1] (dalej: ustawa o CIT) oraz analogicznie w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[2] (dalej: ustawa o PIT), pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania określonych kategorii wydatków, zwanych kosztami kwalifikowanymi. Choć mechanizm ten jest w obu ustawach niemal bliźniaczy – z drobnymi różnicami dostosowawczymi, takimi jak prawo do kontynuacji odliczeń przez przedsiębiorstwo w spadku na gruncie ustawy o PIT – kluczem do skorzystania z preferencji jest właściwe zrozumienie definicji samej działalności B+R.



Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Aby dany projekt w obszarze sztucznej inteligencji mógł zostać objęty ulgą, musi zatem łącznie: wykazywać charakter twórczy, być prowadzony metodycznie według ustalonego harmonogramu oraz generować nową wiedzę lub prowadzić do nowego zastosowania wiedzy. Przesłanka „zwiększenia zasobów wiedzy” nie oznacza przy tym konieczności tworzenia wiedzy nowej w skali światowej. Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów wystarczające jest opracowanie nowego rozwiązania lub nowego zastosowania wiedzy z perspektywy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że prace mają autentycznie twórczy charakter i wiążą się z rzeczywistą niepewnością technologiczną[3].

Podwójny test organów podatkowych i standardy OECD

Weryfikując prawo do odliczenia, organy podatkowe stosują rygorystyczny mechanizm, który można określić mianem „podwójnego testu”. W pierwszej kolejności oceniają sam charakter prowadzonych prac, badając, czy merytorycznie spełniają one ustawową definicję B+R. Dopiero pozytywne przejście tego etapu otwiera drogę do drugiego kroku, którym jest kwalifikacja finansowa – weryfikacja, czy poniesione wydatki mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych.

Polskie organy podatkowe i sądy przy interpretacji tych przepisów odwołują się do wytycznych zawartych w Podręczniku Frascati[4], opracowanym przez OECD i powszechnie wykorzystywanym jako standard interpretacyjny przy ocenie działalności badawczo-rozwojowej. Dokument ten wskazuje pięć kryteriów, które kumulatywnie musi spełniać działalność B+R. Prace muszą być nowatorskie, a więc ukierunkowane na odkrycia wykraczające poza dotychczasową wiedzę w danej branży. Wymagana jest twórczość, polegająca na opieraniu się na oryginalnych koncepcjach, a nie na mechanicznym powielaniu. Trzecim, niezwykle istotnym elementem jest niepewność – na początku projektu ostateczny wynik, czas realizacji i koszty muszą być trudne do przewidzenia z uwagi na ryzyko technologiczne. Całość musi charakteryzować się metodycznością (planowaniem i budżetowaniem), a wyniki prac – nawet te negatywne – muszą być możliwe do odtworzenia lub przeniesienia dzięki odpowiedniej kodyfikacji i dokumentacji.

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Wdrożenie a kreacja technologii

Dla bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcy fundamentalne jest oddzielenie implementacji gotowych rozwiązań od rzeczywistych prac B+R. Wdrożenie rynkowych narzędzi, takich jak systemy klasy ERP, platformy SaaS, technologia RFID czy gotowe modele AI, polega wyłącznie na ich przystosowaniu do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Tego typu działania nie mają charakteru twórczego i nie generują nowych zasobów obiektywnej wiedzy technicznej, a ryzyko z nimi związane ma charakter operacyjny, a nie badawczy.



O działalności badawczo-rozwojowej w obszarze sztucznej inteligencji można mówić dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca występuje w roli twórcy technologii, a nie jej użytkownika. Kwalifikowane będą zatem prace polegające na projektowaniu i trenowaniu własnych architektur sieci od podstaw, modyfikowaniu rdzenia algorytmów w celu osiągnięcia właściwości nieznanych dotąd na rynku czy budowaniu prototypów w środowisku eksperymentalnym w celu weryfikacji unikalnych hipotez. Należy jednak podkreślić, że korzystanie z gotowych modeli AI nie wyklucza automatycznie możliwości skorzystania z ulgi B+R. Jeżeli przedsiębiorca dokonuje istotnych modyfikacji architektury takiego modelu, tworzy autorskie metody trenowania lub opracowuje nowe mechanizmy optymalizacji, prace takie mogą z powodzeniem spełniać kryteria działalności badawczo-rozwojowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odnosił się już w interpretacjach indywidualnych bezpośrednio do projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję, oceniając je według tych samych kryteriów, które stosuje do „klasycznych” projektów informatycznych[5].



Przykładem wdrożenia, które nie kwalifikuje przedsiębiorstwa do skorzystania z ulgi B+R, będzie wykupienie dostępu do gotowego modelu językowego poprzez API i zintegrowanie go z własną bazą danych klientów w celu stworzenia prostego chatbota na stronę internetową. Prace ograniczają się wówczas do parametryzacji, dostosowania interfejsu (UX/UI) i przygotowania promptów – nie występuje tu niepewność technologiczna, a jedynie ryzyko operacyjne, czy wdrożenie zakończy się w terminie i w budżecie.



Przykładem kreacji może być natomiast sytuacja, w której przedsiębiorstwo wykorzystuje open-source’owy model AI, ale jego inżynierowie znacząco ingerują w architekturę tego modelu, projektują unikalny algorytm ważenia danych w celu minimalizacji tzw. halucynacji w wysoce specjalistycznym obszarze medycznym i przeprowadzają serię eksperymentów, nie wiedząc na starcie, czy model osiągnie wymaganą na rynku precyzję. Tu ryzyko ma charakter badawczy: projekt może zakończyć się niepowodzeniem, a mimo to jego wynik – wiedza o tym, które podejścia nie działają – stanowi nową wiedzę techniczną.

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Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

Linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie kwalifikacji wdrożeń IT jest jednoznaczna. Znamienne są tu bliźniacze wyroki z 25 sierpnia 2021 r., II FSK 138/19[6] oraz II FSK 139/19[7], w których NSA rozpatrywał przypadki wdrażania nowoczesnych systemów obiegu dokumentów, gospodarki magazynowej oraz rozwiązań sprzedażowych. Sąd stanowczo orzekł, że adaptacja istniejących, dostępnych na rynku programów na potrzeby prowadzonej działalności nie stanowi działalności B+R, gdyż nie jest to proces twórczy poszerzający zasoby wiedzy.



Kwestię tę ujęto również we wcześniejszym wyroku z 9 października 2019 r., II FSK 3589/17[8], dotyczącym wdrożenia wysoce zaawansowanego, „uczącego się” systemu planowania produkcji klasy APS. Podatnik argumentował, że system samodzielnie podejmuje decyzje i uczy się specyfiki przedsiębiorstwa. Sąd uznał jednak, że zakup nawet najbardziej innowacyjnej, samouczącej się technologii od podmiotu trzeciego i jej wielomiesięczne konfigurowanie to wciąż jedynie wdrożenie. Wniosek z orzecznictwa jest jasny: kupiona innowacja nie czyni z nabywcy podmiotu prowadzącego działalność B+R. Sądy administracyjne konsekwentnie odróżniają nabycie i konfigurację gotowych rozwiązań od samodzielnego tworzenia nowych funkcjonalności, które faktycznie prowadzą do powstania nowej wiedzy technicznej. Ma to szczególne znaczenie w kontekście AI, gdzie sama „inteligencja” narzędzia bywa mylnie utożsamiana z innowacyjnością prac po stronie podatnika.

Koszty kwalifikowane i pułapki w projektach IT

Pozytywna ocena merytoryczna projektu nie kończy wyzwań. Kolejnym obszarem ryzyka jest kategoryzacja wydatków. W praktyce największe znaczenie dla przedsiębiorców korzystających z ulgi mają koszty personelu. Obejmują one wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób wykonujących prace B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki te odlicza się proporcjonalnie do czasu faktycznie poświęconego na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Warto pamiętać, że koszty te podlegają odliczeniu w wysokości 200%, co czyni z nich najbardziej wartościową kategorię kosztów kwalifikowanych[9]. Kolejną istotną kategorią są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) wykorzystywanych w działalności B+R.



Należy również pamiętać, że zakup oprogramowania nie może zostać uznany za nabycie materiałów i surowców w rozumieniu ustawy, ponieważ dotyczy praw na dobrach niematerialnych. W odniesieniu do kosztów usług chmurowych (wynajmu mocy obliczeniowej), abonamentów SaaS oraz dostępu do modeli AI poprzez API możliwość ich uwzględnienia w uldze B+R jest co do zasady ograniczona. Każdorazowo wymaga to analizy charakteru danego wydatku oraz sposobu jego ujęcia w księgach rachunkowych. Oprogramowanie może stanowić koszt kwalifikowany zasadniczo wtedy, gdy przedsiębiorca nabywa do niego autorskie prawa majątkowe lub licencję, ujmuje je w ewidencji jako wartość niematerialną i prawną, a do ulgi zalicza odpisy amortyzacyjne. Jest to szczególnie istotne w projektach AI, w których koszt mocy obliczeniowej do trenowania modeli bywa jedną z największych pozycji budżetu – i jednocześnie jedną z najtrudniejszych do rozliczenia w ramach ulgi.

Jak udokumentować projekt AI na wypadek kontroli

Projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję otwierają drogę do skorzystania z ulgi B+R pod warunkiem, że przedsiębiorca faktycznie współtworzy nowe technologie, generuje nową wiedzę poprzez eksperymenty badawcze i ponosi przy tym realne ryzyko technologiczne. Ciężar wykazania tych okoliczności spoczywa na podatniku, dlatego dokumentacja powinna powstawać na bieżąco, a nie dopiero w odpowiedzi na wezwanie organu.



W celu zabezpieczenia swoich interesów przedsiębiorcy powinni wdrożyć kilka zasad zarządzania projektami. Po pierwsze, niezbędne jest wyraźne wyodrębnienie koncepcyjnego, obarczonego niepewnością etapu badawczego od późniejszych prac wdrożeniowych i utrzymaniowych – najlepiej już na poziomie struktury projektu i budżetu. Po drugie, konieczne jest prowadzenie precyzyjnej ewidencji czasu pracy personelu, tak aby do kosztów kwalifikowanych zaliczać wyłącznie roboczogodziny poświęcone na prace twórcze. Po trzecie, całość musi być wsparta kodyfikacją procesu badawczego według standardu opisanego w Podręczniku Frascati: od sformułowania hipotezy badawczej i opisu stanu wiedzy w punkcie wyjścia, przez analizę niepewności technologicznej i dokumentację przeprowadzonych eksperymentów (w tym nieudanych), aż po raport końcowy utrwalający nowo zdobytą wiedzę. W projektach AI szczególną wartość dowodową mają wersjonowane repozytoria kodu, logi z procesu trenowania modeli oraz protokoły z testów porównawczych, które pozwalają wykazać, że wynik nie był z góry znany.



W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji konkretnego projektu warto rozważyć wystąpienie o interpretację indywidualną. Precyzyjny opis stanu faktycznego, akcentujący element niepewności i twórczego wkładu zespołu, jest wówczas kluczowy – to właśnie na tej płaszczyźnie rozstrzyga się większość sporów o ulgę B+R w projektach informatycznych.



Autor: K. Jakub Gładkowski, radca prawny KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI

Przypisy:

[1]Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 554).

[2]Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 592).

[3]Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box, pkt 32–45 (definicja działalności badawczo-rozwojowej wspólna dla ulgi B+R i IP Box).

[4]OECD (2018), Podręcznik Frascati 2015: Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, OECD Publishing, Paris/GUS, Warszawa, https://doi.org/10.1787/9788388718977-pl.

[5]Zob. m.in. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS z 4 marca 2024 r., 0111-KDIB1-3.4010.742.2023.2.JKU; z 25 kwietnia 2025 r., 0114-KDIP3-1.4011.236.2025.2.EC; z 13 marca 2026 r., 0111-KDIB1-3.4010.7.2026.3.AN.

[6]Wyrok NSA z 25.08.2021 r., II FSK 138/19, LEX nr 3265262.

[7]Wyrok NSA z 25.08.2021 r., II FSK 139/19, LEX nr 3252790.

[8]Wyrok NSA z 9.10.2019 r., II FSK 3589/17, LEX nr 2740353.

[9]Art. 18d ust. 7 pkt 3 ustawy o CIT oraz art. 26e ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT.