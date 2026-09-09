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Strona główna » Księgowość » Podatki » Interpretacje podatkowe i orzecznictwo » Od 24 września interpretacje w Eurece. Podatek od nieruchomości i inne lokalne. Kolejne dwie nowelizacje w 2027 r.

Od 24 września interpretacje w Eurece. Podatek od nieruchomości i inne lokalne. Kolejne dwie nowelizacje w 2027 r.

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09 września 2026, 11:55
[Data aktualizacji 09 września 2026, 11:55]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Podatek od nieruchomości. Od 24 września interpretacje w Eurece. Kolejne dwie nowelizacje w 2027 r.
Podatek od nieruchomości. Od 24 września interpretacje w Eurece. Kolejne dwie nowelizacje w 2027 r.
T. Król
Własne

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Od 24 września 2026 r. interpretacje przepisów podatku od nieruchomości (oraz innych danin lokalnych) będą dostępne w w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Ułatwi to podatnikom poznanie bieżącego stanowiska organów podatkowych nie tylko co do podatku od nieruchomości, ale i rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także opłat: miejscowej, uzdrowiskowej, targowej, od posiadania psów, reklamowej oraz skarbowej.

Od 24 września 2026 r. „samorządowe” interpretacje indywidualne nie będą już obligatoryjnie umieszczane w BIP poszczególnych gmin, a trafią do ogólnej bazy interpretacji indywidualnych (Informacja Celno-Skarbowa Eureka).

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W poprzednim stanie prawnym tylko interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej były publikowane w Eurece. Natomiast interpretacje wydawane przez organy samorządowe, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, były niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumenty te trafiały więc do kilku tysięcy miejsc i były rozproszone po całej Polsce.

Nowelizacja nakłada na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej obowiązek nie tylko opublikowania interpretacji samorządowych, ale także ich zanonimizowania. Uzasadnieniem jest to, że przyznanie wszystkim samorządowym organom interpretacyjnym (liczba gmin w Polsce wynosi 2479) uprawnień do zamieszczania dokumentów w systemie EUREKA spowodowałoby nadmierne obciążenie tego systemu. Dlatego też niezbędne jest wykonywanie tego zadania przez jeden, wyspecjalizowany organ.

Ważne

Samorządowe organy podatkowe zostały zwolnione z obowiązku zamieszczania w swoich BIP nowo wydanych interpretacji indywidualnych. Mogą jednak w dalszym ciągu - w celach informacyjnych - zamieszczać je na własnych stronach internetowych (w wersji zanonimizowanej).

 Te same zasady przekazywania i publikacji dotyczą także informacji o zmianie, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz informacji o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia.

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Jak przekazać interpretacje do publikacji w bazie Eureka?

W jaki sposób samorządy przekażą interpretacje indywidualne do publikacji? Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra:

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1) warunki techniczne dotyczące przekazywania interpretacji indywidualnych,

2) wzór formularza służącego do przekazywania informacji.

Wskazówki w tym zakresie zawiera uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej Ordynację podatkową:

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„Zgodnie z projektowanym art. 14i § 6, przekazanie Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji oraz dotyczących ich informacji odbywać się będzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. co do zasady na adres do doręczeń elektronicznych, a do dnia 30 września 2029 r. ewentualnie na adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP. Możliwość stosowania doręczeń poprzez system ePUAP pomiędzy podmiotami publicznymi dopuszczalna jest do dnia 30 września 2029 r. na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3). Przepis ten zrównuje skutek doręczenia poprzez ePUAP pomiędzy podmiotami publicznymi z doręczeniem na adres do doręczeń elektronicznych. Przekazywanie interpretacji za pomocą powyższych środków komunikacji elektronicznej ma na celu zamieszczanie interpretacji w systemie EUREKA w możliwie najkrótszym czasie od dnia jej wydania.”

Ważne

Organy samorządowe będą przekazywać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej również informacje dodatkowe (metadane) jak np.: tytuł interpretacji indywidualnej, zagadnienia nią objęte, słowa kluczowe czy też przywołane w niej przepisy prawa. Te dodatkowe informacje służą ułatwieniu publikacji interpretacji, a następnie ich wyszukiwanie w systemie EUREKA.

Jakie interpretacje przeniesiono do bazy Eureka?

W 2026 r. na podstawie art. 14j § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego co do:

1) podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także

2) opłat: miejscowej, uzdrowiskowej, targowej, od posiadania psów, reklamowej oraz skarbowej.

- wydaje, stosownie do swojej właściwości, wójt, burmistrz (prezydent miasta) - odpowiadają za sprawy podatków i opłat lokalnych.

Zobacz również:

Podstawa prawna

link do ustawy z 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2026 r. poz. 82

To nie koniec zmian w interpretacjach - rząd pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (nr UD450)

Projekt przewiduje przeniesienie do Dyrektora KIS kompetencji do wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących podatków i opłat pozostających we właściwości gminnych organów podatkowych. Do głównych kompetencji tego organu należy m.in. wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz zapewnianie jednolitej informacji podatkowej. Organ ten wydaje ok. 25 tys. interpretacji indywidualnych rocznie w zakresie zarówno podatków (w tym bezpośrednich i majątkowych) oraz opłat (m.in. opłaty od środków spożywczych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości do 300 ml). Dyrektor KIS dysponuje wyszkolonym i doświadczonym zapleczem kadrowym w zakresie obsługi wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, a także dostosowany jest pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym do obsługi tego typu postępowań. Ma dużo większe możliwości niż przeciętna gmina.

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Drugi projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej ma nr UD445 - wprowadzi koniec bezterminowych Interpretacji

Rząd planuje wprowadzić poprzez ww. nowelizację Ordynacji podatkowej m.in.:

1) 5-letni okres ważności interpretacji indywidualnych z jednoczesnym prawem ich bezpłatnego przedłużenia o kolejny okres w odniesieniu do zdarzeń przyszłych, w ramach procedury uproszczonej oraz milczącego załatwienia sprawy, podobnie jak w przypadku pierwszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;

2) obowiązek wygaszania interpretacji indywidualnych, pozostających w sprzeczności z wydanymi objaśnieniami podatkowymi – rozwiązanie analogiczne, jakie obowiązuje obecnie w przypadku wydanych interpretacji ogólnych;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i odpowiedniego czasu na adaptację, zaproponowano wprowadzenie zróżnicowanego mechanizmu intertemporalnego dla dotychczas wydanych interpretacji indywidualnych:

1) interpretacje wydane przed 1 stycznia 2023 r. stracą ważność z dniem 30 czerwca 2028 r.;

2) interpretacje wydane po 31 grudnia 2022 r. a przed 1 stycznia 2028 r. stracą ważność po 5 latach od ich wydania, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2029 r.

W projekcie wprowadzono uproszczoną procedurę przedłużania tych interpretacji, jeżeli do dnia utraty ich ważności pozostało mniej niż 6 miesięcy.

Minister Finansów zobowiązany zostanie do oznaczenia w Biuletynie Informacji Publicznych zdezaktualizowanych objaśnień podatkowych i interpretacji ogólnych, opublikowanych do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

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Źródło: INFOR
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