Posiłki dla pracowników a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na posiłki jako koszty uzyskania przychodów

Art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera definicję kosztów uzyskania przychodów, która w praktyce budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. W dobie dynamicznie rozwijających się firm z dominacją młodych pracowników oraz reagowania przez pracodawców na wymagania środowiska pracy co do integracji czy zapewniania wyżywienia aktualności nabiera problematyka tego, czy wydatki w tym zakresie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Definicja ustawowa

Wspomniany wyżej art. 15 stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (tj. m.in. wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części oraz na ulepszenie środków trwałych). Jednocześnie art. 16 wskazuje, że zaliczenie ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jest dopuszczalne w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz obowiązek dowodowy

W myśl powyższej definicji, aby możliwe było zakwalifikowanie danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

poniesienie kosztów – nie ma przy tym obowiązku dokonania faktycznej zapłaty, wystarczające jest już wystawienie faktury, ujęcie wydatku w księgach rachunkowych, poniesienie kosztów przez podatnika (a nie inny podmiot) poniesienie kosztów celem osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Obowiązek wykazania ww. okoliczności spoczywa na podatniku, który może w tym celu posługiwać się wszelkimi dostępnymi mu dokumentami (rachunki, faktury VAT), ale także innymi środkami dowodowymi. Zgodnie z bowiem z regulacją ordynacji podatkowej "jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem" (art. 180 ust.1 OP).

W interpretacji indywidualnej z 24 maja 2018 r. wskazano, że wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy i mogą być w te koszty wliczone.