PIT złożony po terminie - zasady, skutki, ulgi, odsetki, czynny żal

PIT złożony po terminie. Na podstawie ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w tym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkami są tu deklaracja PIT-16A i deklaracja PIT-19A (składane do końca stycznia - a w 2021 roku wyjątkowo do 1 lutego) oraz zeznanie ryczałtowców PIT-28 (składanie od 15 lutego do końca tego miesiąca - w 2021 r. wyjątkowo do 1 marca 2021 r.).

Nie złożyłeś PIT-a w terminie? Nadal masz obowiązek jego złożenia

Ministerstwo Finansów podkreśla, że upływ terminu na złożenie zeznania podatkowego PIT nie oznacza oczywiście, że obowiązek jego złożenia minął. Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym powinno być złożone także po upływie ustawowego terminu, z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

PIT-37 i PIT-38 składane automatycznie

Wyjątkiem od tej zasady są także zeznania PIT-37 i PIT-38, bo w ich przypadku 30 kwietnia 2021 roku nastąpiło automatyczne złożenie w formie i treści przygotowanej przez administrację podatkową w ramach usługi Twój e-PIT.



W PIT-37 wykazywane są w szczególności przychody z takich źródeł jak: stosunek pracy, emerytury i renty, działalność wykonywana osobiście (np. z umów zlecenia czy o dzieło), prawa autorskie i prawa pokrewne. Zeznanie to przeznaczone jest dla podatników, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast PIT-38 składają podatnicy, którzy uzyskali przychody ze zbycia udziałów i instrumentów finansowych (w tym m.in. papierów wartościowych, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni).



W przypadku tych dochodów bowiem organy podatkowe dysponują danymi o dochodach uzyskanych przez podatników. Pochodzą one z imiennych informacji podatkowych sporządzanych przez płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodów (przychodów). Obowiązek ich sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i podatnikowi określa ustawa PIT.



Instrukcję złożenia zeznania PIT-37 lub PIT-38, z wykorzystaniem usługi Twój e- PIT, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/. Warto podkreślić, że w przypadku PIT-37 i PIT-38 przygotowanych przez administrację podatkową, podatnik może (przed 30 kwietnia):

- zaakceptować zeznanie;

- zmodyfikować treść zeznania (np. zmienić dane ulgi na dzieci, dodać inną ulgę, zmienić organizację pożytku publicznego, zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem);

- odrzucić PIT przygotowany w usłudze Twój e-PIT i samodzielnie przygotować i wypełnić formularz zeznania (zarówno w usłudze Twój e-PIT, jak i w innej formie;

- nie zrobić nic - wtedy 30 kwietnia zeznanie przygotowane przez administrację podatkową zostanie automatycznie złożone (uznane formalnie za złożone).

Niezłożenia PIT-a w terminie - konieczny czynny żal

Uchybienie terminu w złożeniu zeznania PIT stanowi czyn zabroniony na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. W takim przypadku sprawca może skorzystać z instytucji czynnego żalu, poprzez złożenie zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Czynny żal musi spełniać warunki określone w art. 16 kodeksu karnego skarbowego, w tym m.in. zostać złożony przez sprawcę czynu zabronionego i być przez niego podpisany.

Odsetki

Podatek niezapłacony w terminie płatności (czyli w przypadku większości zeznań PIT - 30 kwietnia) jest zaległością podatkową, od której nalicza się odsetki za zwłokę. Podatnik powinien naliczyć odsetki za zwłokę od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku PIT, tj. od 1 maja 2021 r., do dnia zapłaty podatku, włącznie z tym dniem. Stawka odsetek za zwłokę do zaległości podatkowych wynosi 8% (w stosunku rocznym).

Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Nie są naliczane odsetki w sytuacji, gdy ich wysokość nie przekroczyłaby 8,70 zł. Zaległość podatkowa z tytułu podatku PIT wraz z odsetkami za zwłokę powinna zostać wpłacona niezwłocznie, przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Nadpłata

Nadpłata wykazana w zeznaniu PIT złożonym za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega zwrotowi w terminie 45 dni od dnia jego złożenia, a w pozostałych przypadkach – w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Ulgi i preferencje podatkowe

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że korzystanie z preferencji podatkowych w postaci wspólnego opodatkowania dochodów małżonków albo opodatkowania dochodów jako osoba samotnie wychowująca dzieci, czy z ulg podatkowych przewidzianych w ustawie PIT, nie jest uzależnione od terminowego złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Innymi słowy, uchybienie terminu złożenia zeznania za dany rok, nie powoduje, że podatnik traci prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów czy skorzystania z przysługujących mu ulg.

Tylko w przypadku przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego na rzecz OPP kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, zwanej dalej „kwotą 1%”, jest uwarunkowane złożeniem zeznania podatkowego w terminie. Kwota ta może być też przekazana, jeśli podatek należny wynika z korekty zeznania złożonego w terminie, o ile korektę tę złożono w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania. Z kolei w przypadku emerytów i rencistów, którzy otrzymali od organu rentowego roczne obliczenie podatku (PIT-40A) termin na złożenie wniosku o przekazanie kwoty 1%, w oświadczeniu PIT-OP, upływa z dniem 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.



Zatem złożenie zeznania podatkowego albo jego korekty, a także oświadczenia PIT-OP po terminie (w przypadku korekty zeznania po upływie maja) w zasadzie wyklucza przekazanie kwoty 1% na rzecz wybranej przez podatnika OPP.

Szczególne zasady przekazania 1% dla OPP w czasie epidemii

Jednakże Ministerstwo Finansów podkreśla, że obecnie obowiązują nieco odmienne zasady dotyczące przekazania 1%. Szczególne rozwiązania zostały wprowadzone na skutek trwającego stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Z dodanego art. 52va w ustawie PIT wynika, że 1% na rzecz OPP zostanie również przekazany w przypadku, gdy wniosek w tej sprawie zostanie złożony po terminie do jego złożenia.

Ale złożenie tego wniosku nie może nastąpić później niż do końca maja 2021 r. w przypadku zeznania podatkowego i oświadczenia PIT-OP, albo do końca czerwca 2021 r. w przypadku korekty tego zeznania.



Jeśli jednak emeryt lub rencista, który otrzymał od organu rentowego PIT-40A, nie złożył w terminie oświadczenia PIT-OP naczelnik urzędu skarbowego przekaże kwotę 1% OPP wskazanej przez podatnika we wniosku zawartym w złożonym zeznaniu, jego korekcie albo w złożonym oświadczeniu PIT-OP, za ubiegły rok podatkowy. W takim przypadku przekazanie kwoty 1% następuje na podstawie wniosku zawartego w oświadczeniu PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego Opisane powyżej szczególne rozwiązania w zakresie 1% będą obowiązywały w kolejnych latach podatkowych, jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

