Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » 12 procent podatku będziemy płacić od kwoty 171 000 zł, a nie od 120 000 zł, a 32 procent uderzy w nas później - dokument w Sejmie

12 procent podatku będziemy płacić od kwoty 171 000 zł, a nie od 120 000 zł, a 32 procent uderzy w nas później - dokument w Sejmie

04 marca 2026, 12:17
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
pierwszy próg podatkowy, podniesienie progu podatkowego, 171 tys. zł, zmiany w PIT, drugi próg podatkowy, stawka 12 procent, 120 tys. zł, podatek dochodowy stawka 32%
12 procent podatku będziemy płacić od kwoty 171 000 zł, a nie od 120 000 zł, a 32 procent uderzy w nas później - dokument w Sejmie
shutterstock

O kwocie wolnej od podatku 60 tys. zł zamiast obecnych 30 tys. zł powoli zapominamy. Ale w Sejmie leży inny papier - chodzi o wzrost I progu podatkowego opodatkowanego stawką 12%. Ma być 171 tys. zł zamiast 120 tys. zł. Różnica spora, a podatek 32% zapłacilibyśmy później. To oznaczałoby ok. 10 000 zł w kieszeni. Ale co z tym zrobią posłowie?

rozwiń >

Cicho o kwocie wolnej 60 tys. zł, ale jest inny pomysł: będzie 171 000 zł zamiast 120 000 zł w pierwszy progu podatkowym ze stawką 12%?

Obecnie obowiązujący w Polsce pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł rocznie został wprowadzony już 4 lata temu, w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Od tego czasu jednak sytuacja gospodarcza w kraju zmieniła się znacząco. Szalała dwucyfrowa inflacja i mocno rosły wynagrodzenia, a to sprawiło, że coraz więcej osób wpada w drugi próg podatkowy, oddając fiskusowi aż 32 proc. swoich dochodów.

Do Sejmu wpłynęła niedawno petycja (zarejestrowana pod nr BKSP-153-X-788/25), której autorzy mówią "dosyć tego". Argumentują, że podniesienie progu podatkowego jest koniecznością, aby system był sprawiedliwy. Postulat jest prosty: limit dochodów objętych stawką 12% musi zostać zwaloryzowany i dostosowany do realnej siły nabywczej pieniądza.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Jak wygląda skala podatkowa teraz w 2026 roku?

Aktualnie skala podatkowa przedstawia się tak, jak obrazuje poniższa tabela:

próg podatkowy

dochód (w skali roku)

stawka podatku

obliczenie podatku

kwota wolna od podatku

do 30 000 zł

0 %

brak - zwolnienie z opodatkowania

pierwszy próg podatkowy

ponad 30 000 zł do 120 000 zł

12%

12% - 3 600 zł (kwota zmniejszająca podatek)

drugi próg podatkowy

nadwyżka ponad 120 000 zł

32 %

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Ważne

To oznacza, że przy zarobkach rzędu 171 000 zł rocznie, podatek do zapłacenia wynosi teraz 27 120 zł. Gdyby doszło do podwyższenia pierwszego progu podatkowego do takiej właśnie kwoty, to jest 171 000 zł, to wówczas podatek do zapłaty wynosiłby zaledwie 16 920 zł. Różnica? Widoczna gołym okiem - to ponad 10 tys. zł więcej w portfelu!

Stawka podatku 12% dla kwoty 171 tys. zł zamiast 120 tys. zł - ale skąd dokładnie wzięła się nowa kwota w pierwszym progu podatkowym?

Propozycja nie jest z kosmosu. Autorzy petycji oparli swoje wyliczenia na twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Według nich, punktem odniesienia dla pierwszego progu podatkowego powinna być mediana wynagrodzeń w Polsce.

W uzasadnieniu czytamy, że mediana zarobków brutto (według danych przytoczonych w petycji za czerwiec 2025 r.) wynosi 7 138 zł miesięcznie, co daje 85 656 zł rocznie. Autorzy proponują prostą i jasną zasadę: pierwszy próg podatkowy powinien wynosić dwukrotność rocznej mediany zarobków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rachunek jest prosty: 85 656 zł x 2 = 171 312 zł

W petycji postuluje się zaokrąglenie tej kwoty i ustalenie nowego limitu na poziomie 171 000 zł. Oznacza to, że stawka 32% obowiązywałaby dopiero od nadwyżki powyżej tej kwoty, a nie jak obecnie - od 120 tys. zł.

Zmiana progu podatkowego ocali klasę średnią - pierwszy próg podatkowy wyższy aż o 51 000 zł

Kto najwięcej zyskałby na zmianach? Przede wszystkim klasa średnia oraz specjaliści, którzy obecnie są „karani” wyższym podatkiem za to, że ich pensje próbują dogonić drożyznę w sklepach, która stanowi pokłosie czasów dwucyfrowej inflacji. Podniesienie progu podatkowego do 171 tys. zł to realny wzrost dochodu do wydania przez zarabiających, a nie do oddania państwu.

Autorzy petycji zwracają uwagę na aspekt sprawiedliwości społecznej. Obecny system jest najbardziej dotkliwy dla singli. Osoby żyjące w pojedynkę nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, przez co szybciej wpadają w stawkę 32%. Przesunięcie granicy do 171 tys. zł pozwoliłoby im zachować więcej pieniędzy na konsumpcję i oszczędności, co w dłuższej perspektywie napędziłoby gospodarkę.

Oddaj swój głos w naszej sondzie - czy popierasz pomysł wzrostu pierwszego progu podatkowego?

Czy 171 tys. zł progu podatkowego objętego 12 proc. znajdzie poparcie posłów? Dokument w Sejmie

Dokument z postulatem zmian (sygnatura BKSP-153-X-788/25) jest w parlamencie. Wnioskodawcy apelują o pilne podjęcie prac legislacyjnych. Główne korzyści wymieniane w petycji to:

  • Wzrost siły nabywczej: Polacy zachowają więcej pieniędzy w portfelach.
  • Stabilność systemu: Próg podatkowy będzie dostosowany do realiów rynkowych, a nie zamrożony polityczną decyzją.
  • Sprawiedliwość: Osoby zarabiające nieco powyżej średniej nie będą przedwcześnie obciążane drakońskimi podatkami.

Teraz ruch należy do posłów. Czy zmiany w PIT i podwyższenie progu do 171 tys. zł staną się faktem? Biorąc pod uwagę presję społeczną i rosnące koszty życia, temat z pewnością będzie gorący w nadchodzących miesiącach.

Źródło: sejm.gov.pl

Źródło: INFOR
