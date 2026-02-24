REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Bez podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł, ale czy podniosą próg podatkowy ze 120 tys. zł do 171 tys. zł - dokument w Sejmie, 32% uderzy później

Bez podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł, ale czy podniosą próg podatkowy ze 120 tys. zł do 171 tys. zł - dokument w Sejmie, 32% uderzy później

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 17:20
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
pierwszy próg podatkowy, podniesienie progu podatkowego, 171 tys. zł, zmiany w PIT, drugi próg podatkowy, stawka 12 procent, 120 tys. zł, podatek dochodowy
Bez podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł, ale podniosą próg podatkowy ze 120 tys. zł do 171 tys. zł - dokument w Sejmie
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nawet 10 tys. zł więcej może zostać w kieszeniach Polaków. Do Sejmu wpłynął dokument zakładający wzrost pierwszego progu podatkowego do 171 tys. zł z obecnych 120 tys. zł. Oznacza to, że niższa, 12-procentowa stawka obejmie znacznie wyższe dochody, a podatek 32% zapłacimy później. Na taką waloryzację czekamy od 4 lat. Co zrobią posłowie?

rozwiń >

Cicho o kwocie wolnej 60 tys. zł, ale jest inny pomysł: będzie 171 000 zł zamiast 120 000 zł w pierwszy progu podatkowym ze stawką 12%?

Obecnie obowiązujący w Polsce pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł rocznie został wprowadzony już 4 lata temu, w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Od tego czasu jednak sytuacja gospodarcza w kraju zmieniła się znacząco. Szalała dwucyfrowa inflacja i mocno rosły wynagrodzenia, a to sprawiło, że coraz więcej osób wpada w drugi próg podatkowy, oddając fiskusowi aż 32 proc. swoich dochodów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Do Sejmu wpłynęła niedawno petycja (zarejestrowana pod nr BKSP-153-X-788/25), której autorzy mówią "dosyć tego". Argumentują, że podniesienie progu podatkowego jest koniecznością, aby system był sprawiedliwy. Postulat jest prosty: limit dochodów objętych stawką 12% musi zostać zwaloryzowany i dostosowany do realnej siły nabywczej pieniądza.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Jak wygląda skala podatkowa teraz w 2026 roku?

Aktualnie skala podatkowa przedstawia się tak, jak obrazuje poniższa tabela:

próg podatkowy

dochód (w skali roku)

stawka podatku

obliczenie podatku

kwota wolna od podatku

do 30 000 zł

0 %

brak - zwolnienie z opodatkowania

pierwszy próg podatkowy

ponad 30 000 zł do 120 000 zł

12%

12% - 3 600 zł (kwota zmniejszająca podatek)

drugi próg podatkowy

nadwyżka ponad 120 000 zł

32 %

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Ważne

To oznacza, że przy zarobkach rzędu 171 000 zł rocznie, podatek do zapłacenia wynosi teraz 27 120 zł. Gdyby doszło do podwyższenia pierwszego progu podatkowego do takiej właśnie kwoty, to jest 171 000 zł, to wówczas podatek do zapłaty wynosiłby zaledwie 16 920 zł. Różnica? Widoczna gołym okiem - to ponad 10 tys. zł więcej w portfelu!

Stawka podatku 12% dla kwoty 171 tys. zł zamiast 120 tys. zł - ale skąd dokładnie wzięła się nowa kwota w pierwszym progu podatkowym?

Propozycja nie jest z kosmosu. Autorzy petycji oparli swoje wyliczenia na twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Według nich, punktem odniesienia dla pierwszego progu podatkowego powinna być mediana wynagrodzeń w Polsce.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

W uzasadnieniu czytamy, że mediana zarobków brutto (według danych przytoczonych w petycji za czerwiec 2025 r.) wynosi 7 138 zł miesięcznie, co daje 85 656 zł rocznie. Autorzy proponują prostą i jasną zasadę: pierwszy próg podatkowy powinien wynosić dwukrotność rocznej mediany zarobków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rachunek jest prosty: 85 656 zł x 2 = 171 312 zł

W petycji postuluje się zaokrąglenie tej kwoty i ustalenie nowego limitu na poziomie 171 000 zł. Oznacza to, że stawka 32% obowiązywałaby dopiero od nadwyżki powyżej tej kwoty, a nie jak obecnie - od 120 tys. zł.

Zmiana progu podatkowego ocali klasę średnią - pierwszy próg podatkowy wyższy aż o 51 000 zł

Kto najwięcej zyskałby na zmianach? Przede wszystkim klasa średnia oraz specjaliści, którzy obecnie są „karani” wyższym podatkiem za to, że ich pensje próbują dogonić drożyznę w sklepach, która stanowi pokłosie czasów dwucyfrowej inflacji. Podniesienie progu podatkowego do 171 tys. zł to realny wzrost dochodu do wydania przez zarabiających, a nie do oddania państwu.

Autorzy petycji zwracają uwagę na aspekt sprawiedliwości społecznej. Obecny system jest najbardziej dotkliwy dla singli. Osoby żyjące w pojedynkę nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, przez co szybciej wpadają w stawkę 32%. Przesunięcie granicy do 171 tys. zł pozwoliłoby im zachować więcej pieniędzy na konsumpcję i oszczędności, co w dłuższej perspektywie napędziłoby gospodarkę.

Oddaj swój głos w naszej sondzie - czy popierasz pomysł wzrostu pierwszego progu podatkowego?

Czy 171 tys. zł progu podatkowego objętego 12 proc. znajdzie poparcie posłów? Dokument w Sejmie

Dokument z postulatem zmian (sygnatura BKSP-153-X-788/25) jest w parlamencie. Wnioskodawcy apelują o pilne podjęcie prac legislacyjnych. Główne korzyści wymieniane w petycji to:

  • Wzrost siły nabywczej: Polacy zachowają więcej pieniędzy w portfelach.
  • Stabilność systemu: Próg podatkowy będzie dostosowany do realiów rynkowych, a nie zamrożony polityczną decyzją.
  • Sprawiedliwość: Osoby zarabiające nieco powyżej średniej nie będą przedwcześnie obciążane drakońskimi podatkami.

Teraz ruch należy do posłów. Czy zmiany w PIT i podwyższenie progu do 171 tys. zł staną się faktem? Biorąc pod uwagę presję społeczną i rosnące koszty życia, temat z pewnością będzie gorący w nadchodzących miesiącach.

Źródło: sejm.gov.pl

Powiązane
Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje
Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje
Sąd otworzył furtkę do danych, które miały nie być jawne. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy
Sąd otworzył furtkę do danych, które miały nie być jawne. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy
Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: co to są STIR, DAC7? Skarbówka ma nawet własną AI
Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: co to są STIR, DAC7? Skarbówka ma nawet własną AI
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły prosto do urzędu, a skarbówka uznała, że zwolnienia nie ma
24 lut 2026

Darowizna pieniężna od najbliższego członka rodziny co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku, jednak tylko pod warunkiem ścisłego spełnienia wymogów ustawowych. W najnowszej interpretacji indywidualnej skarbówka przyjęła jednoznaczne stanowisko w sprawie, w której brat podatniczki uregulował jej zaległości podatkowe, dokonując przelewów bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego.
Wybór przeznaczenia certyfikatu w KSeF (uwierzytelniającego i do trybu offline) – jak to zrobić. Techniczny detal czy klucz do bezpieczeństwa fakturowania?
24 lut 2026

Dlaczego wybór przeznaczenia certyfikatu ma znaczenie dla właściwego działania firmy? Jak uzyskać certyfikat uwierzytelniający i certyfikat do trybu offline? Wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.
KSeF: Problemy z duplikatami, podwójnym księgowaniem, wydatkami służbowymi i przyjęciem do magazynu. Dlaczego spółki z wieloma oddziałami tracą kontrolę nad fakturami?
24 lut 2026

Krajowy System e-Faktur miał uprościć rozliczenia i zwiększyć kontrolę nad obiegiem dokumentów. Jednak wdrożenie KSeF ujawniło problemy techniczne (niestabilne API, limity zapytań) oraz organizacyjne – szczególnie w firmach wielooddziałowych, gdzie pojawiają się trudności w przypisaniu faktury do właściwego oddziału, pracownika czy konta kosztowego. Dużym wyzwaniem są duplikaty dokumentów – gdy ta sama faktura trafia do firmy zarówno przez KSeF, jak i e-mailem – co może prowadzić do zawyżenia odliczonego VAT lub podwójnej zapłaty.
Wysokie koszty energii duszą polskie firmy: 3 razy drożej niż w USA. Powód: błędna zasada polityki klimatycznej UE
24 lut 2026

Polski przemysł stoi przed bezprecedensowym kryzysem konkurencyjności. Średnia cena energii elektrycznej osiągnęła w kraju poziom 205 EUR/MWh, podczas gdy w USA wynosi on jedynie 75 EUR/MWh, a w Chinach 82 EUR/MWh. Prawie trzykrotna różnica względem amerykańskiego to fundamentalne zagrożenie dla przetrwania polskich przedsiębiorstw. Te i inne problemy omówione zostaną podczas premiery raportu Fundacji ETIC, która odbędzie się w Warszawie na specjalnym wydarzeniu już 24 lutego.

REKLAMA

Ponad 6 900 zł dla stulatków. Za tydzień KRUS wypłaci wyższe świadczenie honorowe
23 lut 2026

W Polsce żyją tysiące osób, które mogą otrzymać specjalne świadczenie za ukończenie 100 lat. Już od marca jego kwota wzrośnie – a seniorzy dostaną nawet ponad 6,9 tys. zł miesięcznie. Podwyżka obejmie także wypłaty realizowane przez KRUS.
Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury
22 lut 2026

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 11 lutego 2026 r. w sprawie T 689/24 dotyczył wykładni przepisów dyrektywy 2006/112/WE w zakresie momentu powstania i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Zmiany w Ordynacji podatkowej na podstawie projektu (UD196)
22 lut 2026

Projekt UD196 wprowadza szeroki pakiet zmian w Ordynacji podatkowej oraz w zakresie raportowania schematów podatkowych, koncentrując się na uproszczeniu procedur, ograniczeniu obowiązków dokumentacyjnych i zwiększeniu przewidywalności działania organów podatkowych. Zmiany obejmują m.in. ograniczenie raportowania MDR, modyfikację zasad przedawnienia, uproszczenia w rozliczeniach i postępowaniach podatkowych oraz dostosowanie regulacji do systemu doręczeń elektronicznych.
Ulga termomodernizacyjna: ogrzewacz pomieszczeń nie zawsze daje prawo do ulgi
21 lut 2026

Podatnik, który zastąpił węglowe piece kaflowe ekologicznym ogrzewaczem pomieszczeń spalanym na pellet, nie może odliczyć poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2026 r. wyjaśnił, że przepisy podatkowe wyraźnie odróżniają kocioł na biomasę od miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, a ulga przysługuje wyłącznie temu pierwszemu. Różnica, pozornie techniczna, ma poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych.

REKLAMA

Ulga rehabilitacyjna: niepełnosprawność nie wystarczy. Jak fiskus weryfikuje wydatki na adaptację mieszkania?
21 lut 2026

Najnowsze interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazują jednoznacznie w przypadku ulgi rehabilitacyjnej fiskus bada cel i funkcję poniesionego wydatku, a nie sam jego rodzaj. W praktyce osoba niepełnosprawna musi wykazać, że konkretny wydatek wynika bezpośrednio z jej ograniczeń zdrowotnych. Dotyczy to także wydatków na adaptację mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego.
ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek
20 lut 2026

W przyszłym tygodniu ZUS udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. Nowe konto będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców - przekazał Zakład w piątkowym komunikacie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA