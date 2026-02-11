Pierwszy próg podatkowy 12% wzrośnie ze 120 tys. zł do 171 tys. zł? Dokument jest już w Sejmie

W Sejmie leży dokument, który może zmienić portfele milionów Polaków. Zgodnie z nim, pierwszy próg podatkowy wzrasta z obecnych 120 tys. zł do aż 171 tys. zł. To odpowiedź na inflację i wzrost płac. Jeśli posłowie poprą projekt, stawka 32% dotknie nas znacznie później, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Czy czeka nas rewolucja podatkowa? Sprawdzamy szczegóły.

Pierwszy próg podatkowy ustawiony na 120 tys. zł nie przystaje już do rzeczywistości? Polacy mają dość

Obecnie obowiązujący w Polsce pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł rocznie został wprowadzony w 2022 roku w ramach reformy „Polski Ład”. Od tego czasu jednak sytuacja gospodarcza w kraju zmieniła się diametralnie. Szalejąca inflacja i naturalny wzrost wynagrodzeń sprawiły, że coraz więcej osób wpada w drugi próg podatkowy, oddając fiskusowi aż 32 proc. swoich dochodów.

REKLAMA

REKLAMA

Do Sejmu wpłynęła właśnie petycja (nr BKSP-153-X-788/25), której autorzy mówią „dość”. Argumentują, że podniesienie progu podatkowego jest koniecznością, aby system był sprawiedliwy. Postulat jest jasny: limit dochodów objętych stawką 12% musi zostać zwaloryzowany i dostosowany do realnej siły nabywczej pieniądza.

Nowy limit 171 tys. zł objęty stawką 12% - skąd wzięła się ta kwota?

Propozycja nie jest wzięta z sufitu. Autorzy petycji opierają swoje wyliczenia na twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zgodnie z dokumentem, punktem odniesienia powinna być mediana wynagrodzeń w Polsce.

W uzasadnieniu czytamy, że mediana zarobków brutto (według danych przytoczonych w petycji za czerwiec 2025 r.) wynosi 7 138 zł miesięcznie, co daje 85 656 zł rocznie. Autorzy proponują prostą i uczciwą zasadę: pierwszy próg podatkowy powinien wynosić dwukrotność rocznej mediany zarobków.

REKLAMA

Rachunek jest prosty: 85 656 zł x 2 = 171 312 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W petycji postuluje się zaokrąglenie tej kwoty i ustalenie nowego limitu na poziomie 171 000 zł. Oznacza to, że stawka 32% obowiązywałaby dopiero od nadwyżki powyżej tej kwoty, a nie jak obecnie - od 120 tys. zł.

Zmiany w PIT ratunkiem dla singli oraz klasy średniej - 171 tys. zamiast 120 tys. objęte 12%

Kto najwięcej zyskałby na tych zmianach? Przede wszystkim klasa średnia oraz specjaliści, którzy obecnie są „karani” wyższym podatkiem za to, że ich pensje gonią inflację. Podniesienie progu podatkowego do 171 tys. zł to realny wzrost dochodu do wydania przez zarabiających, a nie do oddania państwu.

Autorzy petycji zwracają uwagę na aspekt sprawiedliwości społecznej. Obecny system jest szczególnie dotkliwy dla singli. Osoby żyjące w pojedynkę nie mogą skorzystać z preferencyjnego, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, przez co szybciej wpadają w stawkę 32%. Przesunięcie granicy do 171 tys. zł pozwoliłoby im zachować więcej pieniędzy na konsumpcję i oszczędności, co w dłuższej perspektywie napędzi gospodarkę.

Dokument już w Sejmie. Czy posłowie poprą 171 tys. zł progu podatkowego objętego 12 proc.?

Dokument z postulatem zmian (sygnatura BKSP-153-X-788/25) znajduje się już w parlamencie. Wnioskodawcy apelują o pilne podjęcie prac legislacyjnych. Główne korzyści wymieniane w petycji to:

Wzrost siły nabywczej : Polacy zachowają więcej pieniędzy w portfelach.

: Polacy zachowają więcej pieniędzy w portfelach. Stabilność systemu : Próg podatkowy będzie dostosowany do realiów rynkowych, a nie zamrożony polityczną decyzją.

: Próg podatkowy będzie dostosowany do realiów rynkowych, a nie zamrożony polityczną decyzją. Sprawiedliwość: Osoby zarabiające nieco powyżej średniej nie będą przedwcześnie obciążane drakońskimi podatkami.

Teraz ruch należy do polityków. Czy zmiany w PIT i podwyższenie progu do 171 tys. zł staną się faktem? Biorąc pod uwagę presję społeczną i rosnące koszty życia, temat z pewnością będzie gorący w nadchodzących miesiącach.

Źródło: sejm.gov.pl