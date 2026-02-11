REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Pierwszy próg podatkowy 12% wzrośnie ze 120 tys. zł do 171 tys. zł? Dokument jest już w Sejmie

Pierwszy próg podatkowy 12% wzrośnie ze 120 tys. zł do 171 tys. zł? Dokument jest już w Sejmie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 12:50
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
pierwszy próg podatkowy, podniesienie progu podatkowego, 171 tys. zł, zmiany w PIT, drugi próg podatkowy, stawka 12 procent, 120 tys. zł
Pierwszy próg podatkowy 12% wzrośnie ze 120 tys. zł do 171 tys. zł? Dokument jest już w Sejmie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Sejmie leży dokument, który może zmienić portfele milionów Polaków. Zgodnie z nim, pierwszy próg podatkowy wzrasta z obecnych 120 tys. zł do aż 171 tys. zł. To odpowiedź na inflację i wzrost płac. Jeśli posłowie poprą projekt, stawka 32% dotknie nas znacznie później, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Czy czeka nas rewolucja podatkowa? Sprawdzamy szczegóły.

Pierwszy próg podatkowy ustawiony na 120 tys. zł nie przystaje już do rzeczywistości? Polacy mają dość

Obecnie obowiązujący w Polsce pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł rocznie został wprowadzony w 2022 roku w ramach reformy „Polski Ład”. Od tego czasu jednak sytuacja gospodarcza w kraju zmieniła się diametralnie. Szalejąca inflacja i naturalny wzrost wynagrodzeń sprawiły, że coraz więcej osób wpada w drugi próg podatkowy, oddając fiskusowi aż 32 proc. swoich dochodów.

REKLAMA

REKLAMA

Do Sejmu wpłynęła właśnie petycja (nr BKSP-153-X-788/25), której autorzy mówią „dość”. Argumentują, że podniesienie progu podatkowego jest koniecznością, aby system był sprawiedliwy. Postulat jest jasny: limit dochodów objętych stawką 12% musi zostać zwaloryzowany i dostosowany do realnej siły nabywczej pieniądza.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Nowy limit 171 tys. zł objęty stawką 12% - skąd wzięła się ta kwota?

Propozycja nie jest wzięta z sufitu. Autorzy petycji opierają swoje wyliczenia na twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zgodnie z dokumentem, punktem odniesienia powinna być mediana wynagrodzeń w Polsce.

W uzasadnieniu czytamy, że mediana zarobków brutto (według danych przytoczonych w petycji za czerwiec 2025 r.) wynosi 7 138 zł miesięcznie, co daje 85 656 zł rocznie. Autorzy proponują prostą i uczciwą zasadę: pierwszy próg podatkowy powinien wynosić dwukrotność rocznej mediany zarobków.

REKLAMA

Rachunek jest prosty: 85 656 zł x 2 = 171 312 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W petycji postuluje się zaokrąglenie tej kwoty i ustalenie nowego limitu na poziomie 171 000 zł. Oznacza to, że stawka 32% obowiązywałaby dopiero od nadwyżki powyżej tej kwoty, a nie jak obecnie - od 120 tys. zł.

FLIPPING NIERUCHOMOŚCI

Zmiany w PIT ratunkiem dla singli oraz klasy średniej - 171 tys. zamiast 120 tys. objęte 12%

Kto najwięcej zyskałby na tych zmianach? Przede wszystkim klasa średnia oraz specjaliści, którzy obecnie są „karani” wyższym podatkiem za to, że ich pensje gonią inflację. Podniesienie progu podatkowego do 171 tys. zł to realny wzrost dochodu do wydania przez zarabiających, a nie do oddania państwu.

Autorzy petycji zwracają uwagę na aspekt sprawiedliwości społecznej. Obecny system jest szczególnie dotkliwy dla singli. Osoby żyjące w pojedynkę nie mogą skorzystać z preferencyjnego, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, przez co szybciej wpadają w stawkę 32%. Przesunięcie granicy do 171 tys. zł pozwoliłoby im zachować więcej pieniędzy na konsumpcję i oszczędności, co w dłuższej perspektywie napędzi gospodarkę.

Dokument już w Sejmie. Czy posłowie poprą 171 tys. zł progu podatkowego objętego 12 proc.?

Dokument z postulatem zmian (sygnatura BKSP-153-X-788/25) znajduje się już w parlamencie. Wnioskodawcy apelują o pilne podjęcie prac legislacyjnych. Główne korzyści wymieniane w petycji to:

  • Wzrost siły nabywczej: Polacy zachowają więcej pieniędzy w portfelach.
  • Stabilność systemu: Próg podatkowy będzie dostosowany do realiów rynkowych, a nie zamrożony polityczną decyzją.
  • Sprawiedliwość: Osoby zarabiające nieco powyżej średniej nie będą przedwcześnie obciążane drakońskimi podatkami.

Teraz ruch należy do polityków. Czy zmiany w PIT i podwyższenie progu do 171 tys. zł staną się faktem? Biorąc pod uwagę presję społeczną i rosnące koszty życia, temat z pewnością będzie gorący w nadchodzących miesiącach.

Źródło: sejm.gov.pl

Powiązane
Kiedy środa popielcowa 2026, a kiedy ostatki? Czy to święto nakazane i czy przysługuje dzień wolny?
Kiedy środa popielcowa 2026, a kiedy ostatki? Czy to święto nakazane i czy przysługuje dzień wolny?
Miła niespodzianka w podatkach od skarbówki na 2026 rok: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - najnowsza ulga działa już za 2025 rok i jest dostępna w PIT i CIT, gdy spełnisz te warunki, ale nie wolno przegapić terminów
Miła niespodzianka w podatkach od skarbówki na 2026 rok: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - najnowsza ulga działa już za 2025 rok i jest dostępna w PIT i CIT, gdy spełnisz te warunki, ale nie wolno przegapić terminów
Z jakich przyczyn można zwolnić pracownika i co akceptują sądy pracy? Mamy listę takich przyczyn, a także błędy popełniane przez pracodawców, które dają pracownikowi wygraną w sądzie
Z jakich przyczyn można zwolnić pracownika i co akceptują sądy pracy? Mamy listę takich przyczyn, a także błędy popełniane przez pracodawców, które dają pracownikowi wygraną w sądzie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała
11 lut 2026

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.
Pierwszy próg podatkowy 12% wzrośnie ze 120 tys. zł do 171 tys. zł? Dokument jest już w Sejmie
11 lut 2026

W Sejmie leży dokument, który może zmienić portfele milionów Polaków. Zgodnie z nim, pierwszy próg podatkowy wzrasta z obecnych 120 tys. zł do aż 171 tys. zł. To odpowiedź na inflację i wzrost płac. Jeśli posłowie poprą projekt, stawka 32% dotknie nas znacznie później, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Czy czeka nas rewolucja podatkowa? Sprawdzamy szczegóły.
Przełom dla deweloperów? Sąd wydał ważny wyrok w sprawie składki na DFG
11 lut 2026

Nowe orzeczenie sądu administracyjnego może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe firm deweloperskich. Chodzi o składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, która do tej pory budziła liczne spory z fiskusem i wpływała na płynność finansową branży.
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
11 lut 2026

Już od 1 kwietnia 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy wywołują duże emocje wśród przedsiębiorców, ale także rolników. Wielu z nich zastanawia się, czy będą musieli przejść na e-faktury i czy zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży produktów rolnych. Ministerstwo Finansów uspokaja – rolnicy ryczałtowi zostali objęci innymi zasadami niż podatnicy VAT czynni.

REKLAMA

Obowiązkowy KSeF – co wiadomo po pierwszych dniach funkcjonowania
10 lut 2026

Pierwszy tydzień funkcjonowania Krajowego Systemy eFaktur potwierdził wszystkie pesymistyczne prognozy na temat sensu tej „reformy”, mimo że objęła ona tylko niewiele ponad 4 tys. bardzo dużych podmiotów, czyli mających pieniądze na to przedsięwzięcie. Wiemy, że nie dają one sobie rady z zadaniem, bo jest ono obiektywnie niewykonalne – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Miła niespodzianka w podatkach od skarbówki na 2026 rok: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - najnowsza ulga działa już za 2025 rok i jest dostępna w PIT i CIT, gdy spełnisz te warunki, ale nie wolno przegapić terminów
10 lut 2026

Niebywałe: fiskus przygotował coś korzystnego! Już weszła w życie nowa ulga podatkowa, która wciąż pozostaje mało znana. Przygotowaliśmy kompleksowe omówienie zasad tej ulgi wraz z praktycznymi przykładami. Po raz pierwszy można z niej skorzystać już teraz, składając zeznanie PIT za 2025 rok. Odliczenie wynosi od 12 000 zł do nawet 36 000 zł na osobę. Trzeba się jednak spieszyć z przygotowaniem dokumentów, bo pierwszy termin upływa już 31 marca.
Twój e-PIT 2026 - jak zalogować się do systemu. Już od 15 lutego można rozliczyć się ze skarbówką
10 lut 2026

Ministerstwo Finansów informuje, że od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT będą czekały na podatników przygotowane rozliczenia PIT za 2025 rok. Do Twój e-PIT najłatwiej się zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US). Do usługi można się też zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się w login.gov.pl albo danymi podatkowymi.
Kara dla księgowego za brak OC: w 2026 r. grozi grzywna od 1602 zł do ponad 1 mln zł. Jaka jest wymagana suma gwarancyjna polisy?
10 lut 2026

Przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe mają ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej. Za jego niedopełnienie grozi księgowym prowadzącym biura rachunkowe grzywna – w 2026 roku minimalna kara wzrosła do 1602 zł.

REKLAMA

Kiedy fundacja rodzinna musi przeprowadzić audyt? Kto może być audytorem?
10 lut 2026

Audyt fundacji rodzinnej ma na celu ochronę majątku fundacji rodzinnej oraz interesów beneficjentów. Celem fundacji rodzinnej jest bowiem gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów i wypłacanie na ich rzecz świadczeń majątkowych z wykorzystaniem zgromadzonego zasobu majątkowego. Z tego względu ustawodawca wprowadził cykliczny obowiązek przeprowadzania audytu w fundacji rodzinnej. W jakich terminach trzeba przeprowadzić taki audyt i kto może być audytorem?
Split payment, biała lista i KSeF. Jak zarządzać płynnością firmy w świecie cyfrowych podatków?
10 lut 2026

Regulacje prawne, które mają uszczelnić system podatkowy, takie jak mechanizm podzielonej płatności (MPP) czy biała lista podatników VAT, na stałe wpisały się już w funkcjonowanie polskiego biznesu. Choć ich głównym celem jest walka z oszustwami, to dla uczciwego przedsiębiorcy oznaczają konkretne wyzwania operacyjne. Podobnie Krajowy System eFaktur (KSeF), który wkrótce stanie powszechnie obowiązującym. Sprawne poruszanie się w ramach wspomnianych przepisów staje się kluczowe dla zachowania płynności finansowej każdej firmy.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA