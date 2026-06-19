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Ulga podatkowa Freibetrag w Niemczech - wyższe wynagrodzenie netto pracownika delegowanego w każdym miesiącu. Czy trzeba zbierać potwierdzenia kosztów?

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19 czerwca 2026, 14:51
Euro-lohn
Euro-lohn
Polska - Niemcy, współpraca, pracownicy delegowani
Ulga podatkowa Freibetrag w Niemczech - wyższe wynagrodzenie netto pracownika delegowanego co miesiąc. Czy trzeba zbierać potwierdzenia kosztów?
Shutterstock

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Pracownicy delegowani do pracy w Niemczech bardzo często ponoszą dodatkowe koszty związane z wykonywaniem pracy za granicą. Niemieckie przepisy podatkowe przewidują możliwość uwzględnienia tych wydatków już w trakcie roku podatkowego poprzez zastosowanie tzw. Freibetrag. Dzięki temu rozwiązaniu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto co miesiąc, a firma może zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia bez podnoszenia własnych kosztów.

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Czym jest Freibetrag?

Freibetrag to indywidualna ulga podatkowa przewidziana w niemieckim prawie podatkowym, wynikająca m.in. z przepisów Einkommensteuergesetz (EStG). Polega ona na zmniejszeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy poprzez wcześniejsze uwzględnienie kosztów ponoszonych przez pracownika.

W praktyce oznacza to:
- niższy podatek pobierany co miesiąc,
- wyższą wypłatę netto pracownika,
- możliwość rozliczania kosztów na bieżąco, a nie dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

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Freibetrag a podwójne gospodarstwo domowe (doppelte Haushaltsführung)

Jedną z najczęstszych podstaw do uzyskania Freibetrag przez pracowników delegowanych jest tzw. podwójne gospodarstwo domowe. Sytuacja ta występuje wtedy, gdy:
- pracownik pracuje i mieszka czasowo w Niemczech,
- natomiast jego centrum życiowe, rodzina lub główne miejsce zamieszkania pozostają w Polsce.

W takich przypadkach niemieckie przepisy pozwalają uwzględnić m.in.:
- koszty zakwaterowania w Niemczech,
- koszty dojazdów,
- część kosztów utrzymania związanych z pracą za granicą.

To właśnie dzięki temu pracownik może otrzymywać wyższe wynagrodzenie netto już w trakcie roku.

Czy trzeba zbierać potwierdzenia kosztów?

W przypadku samego złożenia wniosku o Freibetrag co do zasady nie ma obowiązku przedstawiania wszystkich potwierdzeń kosztów już na starcie.

Niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) uwzględnia fakt, że pracownicy delegowani ponoszą koszty związane z podwójnym gospodarstwem domowym, dojazdami czy zakwaterowaniem.

Dzięki temu procedura uzyskania Freibetrag jest znacznie prostsza i szybsza niż wielu pracodawcom się wydaje.

Jakie korzyści zyskuje pracownik?

Zastosowanie Freibetrag oznacza przede wszystkim:
- wyższą wypłatę „na rękę” każdego miesiąca,
- mniejsze zaliczki na podatek,
- poprawę płynności finansowej bez konieczności oczekiwania na zwrot podatku po zakończeniu roku.

W wielu przypadkach różnica w miesięcznym wynagrodzeniu netto jest zauważalna już od pierwszej wypłaty po przyznaniu ulgi.

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Co zyskuje firma?

Wdrożenie Freibetrag dla pracowników delegowanych przynosi również wymierne korzyści pracodawcy:
- większą konkurencyjność na niemieckim rynku pracy,
- możliwość zaoferowania pracownikowi wyższego wynagrodzenia netto bez zwiększania kosztów firmy,
- większą atrakcyjność ofert zatrudnienia,
- lepszą retencję pracowników delegowanych,
- kontrolę nad rozliczeniem rocznym pracownika delegowanego,
- ograniczenie ryzyka błędów podatkowych po stronie pracownika.

Dla wielu firm jest to skuteczne narzędzie wspierające rekrutację i utrzymanie pracowników pracujących na rynku niemieckim.

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Freibetrag a rozliczenie roczne

Freibetrag nie zastępuje rozliczenia rocznego w Niemczech.

Ta ulga wpływa jedynie na wysokość miesięcznych zaliczek podatkowych pobieranych w trakcie roku. Po zakończeniu roku podatkowego nadal wykonywane jest standardowe rozliczenie z Finanzamt. Co istotne, korzystanie z Freibetrag nie wyklucza możliwości uzyskania dodatkowego zwrotu podatku w rozliczeniu rocznym - pracownik nadal może otrzymać zwrot po uwzględnieniu rzeczywistych kosztów i sytuacji podatkowej.

W praktyce jednak Freibetrag pozwala pracownikowi korzystać z korzyści podatkowych na bieżąco, zamiast czekać na zwrot podatku po zakończeniu roku.

Jak wygląda procedura?

Proces uzyskania Freibetrag jest stosunkowo prosty:
1) przygotowywany jest wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego,
2) dokumenty składane są do właściwego Finanzamtu,
3) urząd wydaje decyzję dotyczącą ulgi,
4) Freibetrag zostaje uwzględniony przy naliczaniu wynagrodzenia.

Po przyznaniu ulgi pracownik otrzymuje wyższą kwotę netto wraz z miesięcznym wynagrodzeniem.

Ważne

Freibetrag to legalne i w pełni zgodne z niemieckimi przepisami rozwiązanie, które pozwala pracownikom delegowanym zwiększyć miesięczne wynagrodzenie netto bez podnoszenia kosztów po stronie pracodawcy.
W przypadku pracowników posiadających podwójne gospodarstwo domowe ulga może przynieść realne i odczuwalne korzyści finansowe zarówno dla pracownika, jak i firmy delegującej.

To rozwiązanie, które:
- zwiększa atrakcyjność zatrudnienia,
- poprawia konkurencyjność firmy,
- wspiera pracowników delegowanych,
- pozwala efektywniej zarządzać rozliczeniami podatkowymi w Niemczech.

Źródło: Euro-lohn

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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