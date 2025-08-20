Rewolucja w podatkach: Kasowy PIT obejmie tysiące nowych firm. Sprawdź, czy skorzystasz

Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie przepisy, które podniosą limit przychodów uprawniających do stosowania kasowego PIT z 1 mln zł do 2 mln zł. Zmiana wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców.

Kasowy PIT, wprowadzony ustawą z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1593), umożliwia rozliczanie podatku dochodowego dopiero w momencie faktycznego otrzymania zapłaty od kontrahenta, a nie w chwili wystawienia faktury. Do tej pory rozwiązanie to było dostępne wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczały 1 mln zł. Nowelizacja zmienia ten limit na 2 mln zł, co oznacza, że z korzystnych zasad rozliczeń skorzysta zdecydowanie szersza grupa przedsiębiorców.

Dlaczego rząd zdecydował się na zmianę w kasowym PIT?

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został sporządzony 12 sierpnia 2025 r. i ma charakter deregulacyjny. Jego celem jest uproszczenie rozliczeń i poprawa płynności finansowej firm.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, pierwotny limit 1 mln zł okazał się zbyt niski i wykluczał znaczną część przedsiębiorców, którzy mogliby odnieść korzyści z kasowego PIT. Podwyższenie progu do 2 mln zł ma sprawić, że rozwiązanie będzie bardziej dostępne dla mikro- i małych firm, stanowiących kluczowy segment polskiej gospodarki. Ministerstwo Finansów przyznaje, że zmiana jest efektem inicjatywy przedsiębiorców SprawdzaMY, której celem jest wprowadzanie deregulacji i ułatwień dla biznesu.

Kto skorzysta z kasowego PIT po zmianach?

Od 2026 roku z kasowej metody rozliczeń będą mogli korzystać podatnicy PIT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln zł. Według danych Ministerstwa Finansów, w 2024 roku około 156 tysięcy podatników uzyskało przychody między 1 mln zł a 2 mln zł. To właśnie oni staną się nowymi beneficjentami zmiany.

Co istotne! Z kasowego PIT mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, ale również ci płacący podatek liniowy czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak dokładnie działa kasowy PIT?

Kasowy PIT pozwala przedsiębiorcom rozpoznać przychód i koszt w momencie rzeczywistego przepływu pieniędzy. W praktyce oznacza to, że podatek dochodowy trzeba zapłacić dopiero wtedy, gdy kontrahent faktycznie ureguluje fakturę.

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy nie muszą finansować podatku z własnej kieszeni w sytuacji, gdy nie otrzymali jeszcze zapłaty. Co ważne, ustawa przewiduje jednak limit maksymalnego odroczenia – do 2 lat od dnia wystawienia faktury. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm, które borykają się z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów. Korzyścią jest poprawa płynności finansowej, co może być kluczowe zwłaszcza dla najmniejszych firm.

Wpływ zmian na przedsiębiorców i gospodarkę

Resort finansów wskazuje, że proponowane zmiany będą miały pozytywny wpływ przede wszystkim na sektor MŚP. Więcej firm będzie mogło rozliczać podatek dopiero po otrzymaniu zapłaty, co poprawi ich stabilność finansową.

Co ważne, w ocenie skutków regulacji podkreślono, że zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na budżet państwa ani samorządy. Wynika to z faktu, że kasowy PIT nie zmienia wysokości podatku, a jedynie moment jego zapłaty.

Ministerstwo przewiduje, że rozwiązanie to zwiększy konkurencyjność polskich firm i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Szczególnie korzystne może być dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – w pierwszym roku działalności będą mogli stosować kasowy PIT niezależnie od wysokości przychodów.

Kasowy PIT w innych krajach

Polska nie jest jedynym krajem, który wprowadza rozwiązania oparte na metodzie kasowej. Przykłady z innych państw pokazują, że to popularne narzędzie wsparcia biznesu:

Austria – przedsiębiorcy mogą stosować uproszczoną księgowość, jeśli ich przychody nie przekraczają 700 tys. euro,

– przedsiębiorcy mogą stosować uproszczoną księgowość, jeśli ich przychody nie przekraczają 700 tys. euro, Czechy – uproszczona księgowość jest dostępna dla firm z przychodami do 25 mln koron,

– uproszczona księgowość jest dostępna dla firm z przychodami do 25 mln koron, Szwecja – kasowa metoda jest fakultatywna dla przedsiębiorstw o obrocie poniżej 3 mln koron szwedzkich,

– kasowa metoda jest fakultatywna dla przedsiębiorstw o obrocie poniżej 3 mln koron szwedzkich, Estonia, Francja czy Węgry – również umożliwiają prowadzenie rozliczeń w oparciu o zasadę kasową.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że Unia Europejska nie narzuca jednolitych zasad dotyczących podatków bezpośrednich. Oznacza to, że każde państwo członkowskie może samodzielnie decydować o takich regulacjach.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i co oznaczają dla polskich firm?

Projekt ustawy zakłada, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że w praktyce z kasowego PIT w nowej formule będą mogli korzystać przedsiębiorcy, których przychody w 2025 roku nie przekroczą 2 mln zł. Ewaluacja skutków nowych przepisów zaplanowana jest na rok 2028, przy okazji oceny działania całego systemu kasowego PIT.

Podwyższenie limitu do 2 mln zł to ważny krok w stronę większej dostępności kasowego PIT. Dzięki temu wielu przedsiębiorców zyska narzędzie pozwalające lepiej zarządzać płynnością finansową i uniknąć problemów z podatkiem od niezapłaconych faktur. Zmiana ta wpisuje się w szerszy trend deregulacji i wspierania MŚP. Ministerstwo Finansów podkreśla, że projekt nie stwarza zagrożeń korupcyjnych, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga procedur notyfikacyjnych.

A zatem, już od 2026 roku limit uprawniający do korzystania z kasowego PIT wzrośnie do 2 mln zł. Skorzysta na tym ponad 150 tysięcy przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu pieniędzy od kontrahenta. To zmiana, która – choć neutralna dla budżetu – może istotnie poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.