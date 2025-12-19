Reklama dźwignią handlu. A co z podatkami? Jak rozliczyć napis LED zawieszony na budynku?

Reklama dźwignią handlu. A co z podatkami?

Dziś już chyba nie ma wątpliwości co do tego, że „reklama dźwignią handlu”. Normalne jest więc to, że każdy, kto chce dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i utrwalić w ich świadomości swój pozytywny obraz, chętnie korzysta z szeroko dostępnych obecnie możliwości zaprezentowania swojej oferty. Często jednak wiąże się to wtedy z wątpliwościami co do tego, jakie pociągnie to za sobą konsekwencje podatkowe?



Pytaniem, które często pojawia się w tym kontekście jest pytanie dotyczące podświetlanych napisów LED, które są wieszane na budynkach. Czy mogą one być traktowane jako odrębny środek trwały, czy raczej wpływają na wartość budynku, na którym są zawieszone? Źródłem tych wątpliwości jest często to, że środkiem trwałym może być przedmiot, który m.in. jest własnością lub współwłasnością podatnika, został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie oraz jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania (art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Jak rozliczyć napis LED zawieszony na budynku?

Pytanie więc, czy taki „szyld”, który jest zawieszany na budynku jest kompletny i zdatny do użycia i tak należy go traktować, czy może jednak fakt, że jest zawieszany na budynku sprawia, że należy rozliczyć go jako ulepszenie tej nieruchomości? Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z interpretacji indywidualnej z 14 marca 2017 r. (nr 0461-ITPB3.4510.669.2016.2.JG), Ulepszenie środka trwałego polega zatem na dokonywaniu nakładów na tenże środek, które powodują wzrost wartości użytkowej tego środka. Wydatki na ulepszenie środka trwałego, skutkują zatem wzrostem jego wartości użytkowej, w stosunku do wartości z dnia przyjęcia tego środka trwałego do używania. Natomiast w opisanym zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione na zakup i zamontowanie reklamy świetnej nie spowodowały w jakikolwiek sposób wzrostu wartości użytkowej budynku, na którym zamontowano tę reklamę. Jak z powyższego wynika przedmiotowy wydatek nie stanowi wydatku na ulepszenie środka trwałego, czyli nie podwyższa wartości początkowej budynku, na którym został zamontowany.

Oznacza to, że w przypadku, gdy przewidywany okres jego używania nie jest krótszy niż rok, to spełnia on warunki pozwalające uznać go za odrębny środek trwały i podlega do grupy 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Podstawa prawna art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)