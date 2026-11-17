Jaką informację o uzyskanych przychodach powinien po zakończeniu roku otrzymać cudzoziemiec zarobkujący w Polsce? Dla płatników nie zawsze jest to oczywiste. Tymczasem obowiązują w tym zakresie jasne zasady.

Płatnik musi przekazać podatnikom informacje o przychodach

Rok zbliża się do końca, a płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych już przygotowują się do jego zamknięcia i przekazania urzędom skarbowym i podatnikom wymaganych w przepisach informacji. Należą do nich m.in. PIT-11 i IFT-1R.

PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, która trafia m.in. do rąk pracowników i zleceniobiorców i stanowi dla nich podstawę do sporządzenia rocznego rozliczenia podatkowego. A do kogo powinna trafić informacja IFT-1R? Dotyczy ona wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w RP miejsca zamieszkania. Mówiąc w dużym uproszczeniu trafia więc ona w ręce cudzoziemców zarobkujących w Polsce. Jednak nie dotyczy to każdego z nich. Dlaczego?

Dla prawidłowego rozliczenia podatkowego dla tej grupy podatników kluczowe jest ustalenie rezydencji podatkowej, czyli miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

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Miejsce zamieszkania podatnika – rządzą nim jasne zasady

Kryteria ustalania miejsca zamieszkania osoby fizycznej dla celów podatkowych zostały określone ustawowo. Jak dowiadujemy się z art. 3 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli:

- posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

- przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.



Z kolei definicja miejsca zamieszkania na potrzeby podatku dochodowego obejmuje dwa kryteria:

- pobyt na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub

- posiadanie na terytorium Polski ośrodka interesów życiowych rozumianego jako centrum interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych.

Nie każdy cudzoziemiec dostanie informację IFT-1

Informacji IFT-1R nie wystawia się jednak dla każdego cudzoziemca uzyskującego przychód w Polsce, a jedynie dla tych, którzy są objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, a dodatkowo uzyskują przychód z ograniczonego katalogu świadczeń wyszczególnionych w tym formularzu, w tym m.in. umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich czy działalności wykonywanej osobiście. W przypadku podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem (rezydentów podatkowych), należy na ogólnych zasadach wystawić im informację PIT-11. Otrzymają ją również podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ale uzyskujący przychody ze stosunku pracy.

W pewnym uproszczeniu można więc powiedzieć, że z perspektywy płatników zasady rozliczania obcokrajowców uzyskujących przychody w Polsce są następujące:

- gdy posiadają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy – wystawia się informację PIT-11,

- gdy posiadają w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, a uzyskują przychody ze stosunku pracy – wystawia się informację PIT-11,

- gdy posiadają w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, a przychody uzyskują na innej podstawie niż umowa o pracę – wystawia się druk IFT.

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