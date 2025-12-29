Choć możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest oparta na tych samych przepisach, to nie w każdym przypadku jest ona taka sama. Kluczowe są związek przyczynowo-skutkowy i dowody.

Koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności

Czy poniesiony wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? To jedno z pytań, które przedsiębiorcy zadają sobie najczęściej. Z jednej strony mają oni tendencję do ujmowania w kosztach prowadzonej działalności wydatków, które w praktyce nie mają z nią związku, z drugiej zaś organy podatkowe często prezentują rygorystyczne podejście i odmawiają prawa do uwzględniania wydatków w kosztach nawet w przypadku najmniejszych wątpliwości. A wszystko to zaczyna się od brzmienia art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Definicja kosztów zawarta w tej regulacji ma dość ogólny charakter, co jest jak najbardziej uzasadnione – pozwala bowiem na stosowanie jej bez względu na profil i charakter prowadzonej działalności. Jednocześnie jednak sprawia, że powstaje w tym zakresie sporo wątpliwości związanych z tym, że ten sam wydatek u jednego podatnika może mieć charakter kosztu uzyskania przychodu, a u drugiego nie. Aby ocenić swoją sytuację przedsiębiorca powinien więc w pierwszej kolejności zweryfikować, czy rodzaj wydatku, który poniósł nie został zamieszczony w katalogu negatywnym kosztów uzyskania przychodów. Jeśli tak nie jest, należy następnie zweryfikować to, czy został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a także, czy podatnik będzie w stanie to wykazać. Należy przy tym jeszcze raz podkreślić, że te same wydatki, które u jednych podatników będą mogły zostać uznane za koszt uzyskania przychodów, u innych takim kosztem nie będą. Ciekawym przypadkiem obrazującym tę sytuację jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2022 r. (nr 0114-KDIP2-1.4011.394.2022.1.KW|).

Profil działalności a charakter wydatków uznawanych za koszty

Wniosek o wydanie interpretacji złożył podatnik, który jest sportowcem – rugbystą. Miał on zamiar podpisać umowę z prestiżowym klubem sportowym. Treść umowy była bardzo precyzyjna i nakładała na niego wiele ściśle określonych praw i zobowiązań. Do obowiązków podatnika miało należeć zapewnienie najwyższego możliwego poziomu sportowego wymaganego rodzajem, charakterem i poziomem rozgrywek, w których będzie reprezentował klub oraz dołożenie należytej staranności w celu poprawy swojej kondycji psychofizycznej oraz umiejętności. Miał na nim ciążyć nie tylko obowiązek utrzymania należytej kondycji fizycznej, ale również obowiązek poddawania się między treningami zabiegom fizjoterapeutycznym, rehabilitacji sportowej oraz innym zabiegom wymaganym w danym dniu treningowym. Poza koniecznością opłacenia zabiegów medycznych przeprowadzanych przez specjalistów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji podatnik samodzielnie miał ponosić koszty związane z realizacją zaleceń lekarzy i specjalistów. Wśród zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych jakim miał być poddawany wskazano: krioterapię, magnetornikę, naświetlanie laserowe, masaże podnoszące wydajność mięśni i poprawiające ich regenerację. Podatnik miał również stosować prawidłową suplementację witaminową i dietę. W związku z tym zapytał:

Czy wydatki związane z realizacją obowiązków wobec klubu, tj. wydatki na karnety na siłownię, bilety wstępu na treningowe obiekty sportowe (basen, stadiony, bieżnie), lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, rehabilitantów i zabiegi specjalistyczne takie jak krioterapia, magnetronika, naświetlanie laserowe, masaże mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? Czy wydatki związane z realizacją obowiązków wobec klubu, tj. wydatki na realizację zaleceń medycznych ww. specjalistów ponoszone na bandaże, opaski uciskowe, gumy, usztywniacze, ochraniacze i odżywki sportowe wymienione w stanie faktycznym i specjalistyczną dietę mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? Czy wydatki związane z realizacją obowiązków wobec klubu, tj. wydatki na specjalistyczne obuwie sportowe, specjalistyczną odzież sportową, a także niezbędną konserwację ww. elementów garderoby mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? Czy wydatki związane z realizacją obowiązków wobec klubu, tj. wydatki na konieczną wizytę u fryzjera, kosmetyczki niezbędne do realizacji celów reklamowych i marketingowych klubu w związku z wystąpieniem na gali, udzielaniem wywiadów dziennikarzom czy konferencji prasowej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Kluczowe są związek przyczynowo-skutkowy i dowody

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnik ma możliwość zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczyło to w szczególności wydatków na zakup profesjonalnego obuwia oraz odzieży oraz wydatków na konieczne wizyty u fryzjera, kosmetyczki, które spełniają w tym przypadku funkcję reklamową i zmierzają do zwiększenia rozpoznawalności podatnika na rynku, co w efekcie może wpływać na zwiększenie przychodów, a tym samym pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służy zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. W takim związku pozostają również wydatki poniesione na realizację zaleceń medycznych oraz wydatki na obiekty sportowe i rehabilitację. Warto jednak zauważyć, że na zakończenie interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że dowody dokumentujące poniesione koszty nie mogą się w tym wypadku ograniczać się do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz powinny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie czy poniesione wydatki miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz winny potwierdzać racjonalność poniesionych wydatków.

