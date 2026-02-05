Wydatki na psychoterapię przedsiębiorcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Jakie warunki trzeba w takiej sytuacji spełnić?

Czy wydatek przedsiębiorcy na psychoterapię ma charakter osobisty, czy służbowy? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzi przedsiębiorca i czy poniesiony wydatek wpłynie na wysokość uzyskiwanego z niej przychodu.

Kwalifikowanie wydatków jako kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej przysparza szczególnie wielu problemów w sytuacji, gdy charakter zakupionych towarów lub usług nie wskazuje jednoznacznie na ich prywatny lub służbowy charakter. Ustawodawca wskazał w obowiązujących przepisach, że aby podatnik mógł uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodów, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, musi on być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a po drugie, nie może być wymieniony w stworzonym przez ustawodawcę katalogu negatywnym wydatków, których do kosztów nie wolno zaliczać. Regulacja ta sprawia, że te same wydatki u jednego podatnika mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów, a u drugiego nie.

REKLAMA

REKLAMA

Wydatki na psychoterapię, a rozszerzenie zakresu usług

Tego rodzaju sytuacji dotyczył jeden z wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, który trafił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioskodawczyni wskazała w nim, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług psychologicznych. W związku z tym wzięła udział w akredytowanym szkoleniu psychoterapeutycznym mającym na celu uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty. Jednym z obligatoryjnych wymogów ukończenia tego szkolenia i uzyskania certyfikatu psychoterapeuty umożliwiającego świadczenie profesjonalnych usług psychoterapeutycznych, jest realizacja własnej psychoterapii, na którą składają się godziny psychoterapii indywidualnej i grupowej. Uzyskanie certyfikatu zawodowego umożliwi wnioskodawczyni rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych. W związku z tym podatniczka zapytała, czy koszty poniesione przez nią na psychoterapię własną realizowaną w ramach obligatoryjnego wymogu akredytowanego szkolenia psychoterapeutycznego, będącego warunkiem uzyskania certyfikatu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?



Jej zdaniem wydatki poniesione na psychoterapię własną stanowią w tej sytuacji koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, bo pozostają w bezpośrednim i racjonalnym związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w zakresie usług psychologicznych, a uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty umożliwi rozszerzenie zakresu świadczonych usług o profesjonalną psychoterapię indywidualną i grupową, co przyczyni się do osiągania przychodów z tej działalności oraz zabezpieczenia i umocnienia źródła przychodów. Ponoszone przez podatniczkę koszty psychoterapii własnej nie mają w tym przypadku wyłącznie charakteru osobistych wydatków na ochronę zdrowia, lecz stanowią element obowiązkowego programu szkolenia zawodowego, bez którego ukończenia nie mogłaby świadczyć usług psychoterapeutycznych zgodnie ze standardami zawodowymi i wymaganiami organizacji certyfikujących.

Polecamy: Koszty 2026 po zmianach

Wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2026 r. (nr 0115-KDIT3.4011.947.2025.1.RS) wskazał, że stanowisko podatniczki w przedstawionej sprawie jest prawidłowe. W uzasadnieniu pisma wskazano, że jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3499/16), pojęcie kosztów uzyskania przychodów oparte jest na klauzuli generalnej, a to oznacza, że do tej kategorii zaliczyć można wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów (ich zabezpieczenia lub zachowania) z wyjątkiem taksatywnie wymienionych przez ustawodawcę. Przy tym pozostawanie danego wydatku poza tym katalogiem nie uprawnia automatycznie do przyjęcia domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w tym przepisie są z mocy prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Niezmiennie trzeba mieć na uwadze zasadniczą przesłankę, jaką jest wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Wystąpienie tego wpływu (związku przyczynowo˗ skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem) należy oceniać (badać) w okolicznościach konkretnej sprawy.



Zdaniem organu, skoro odbycie przez podatniczkę opisanych we wniosku sesji psychoterapii własnej jest wymogiem uzyskania przez nią certyfikatu, który umożliwi jej wykonywanie działalności gospodarczej, a co za tym idzie wpłynie na wysokość jej przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, to poniesione przez nią wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w tej działalności.

REKLAMA