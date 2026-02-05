REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Koszty » Wydatki na psychoterapię przedsiębiorcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Jakie warunki trzeba w takiej sytuacji spełnić?

Wydatki na psychoterapię przedsiębiorcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Jakie warunki trzeba w takiej sytuacji spełnić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 06:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Wydatki na psychoterapię przedsiębiorcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Jakie warunki trzeba w takiej sytuacji spełnić?
Wydatki na psychoterapię przedsiębiorcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Jakie warunki trzeba w takiej sytuacji spełnić?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy wydatek przedsiębiorcy na psychoterapię ma charakter osobisty, czy służbowy? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzi przedsiębiorca i czy poniesiony wydatek wpłynie na wysokość uzyskiwanego z niej przychodu.

Kwalifikowanie wydatków jako kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej przysparza szczególnie wielu problemów w sytuacji, gdy charakter zakupionych towarów lub usług nie wskazuje jednoznacznie na ich prywatny lub służbowy charakter. Ustawodawca wskazał w obowiązujących przepisach, że aby podatnik mógł uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodów, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, musi on być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a po drugie, nie może być wymieniony w stworzonym przez ustawodawcę katalogu negatywnym wydatków, których do kosztów nie wolno zaliczać. Regulacja ta sprawia, że te same wydatki u jednego podatnika mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów, a u drugiego nie.

REKLAMA

REKLAMA

Wydatki na psychoterapię, a rozszerzenie zakresu usług

Tego rodzaju sytuacji dotyczył jeden z wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, który trafił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioskodawczyni wskazała w nim, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług psychologicznych. W związku z tym wzięła udział w akredytowanym szkoleniu psychoterapeutycznym mającym na celu uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty. Jednym z obligatoryjnych wymogów ukończenia tego szkolenia i uzyskania certyfikatu psychoterapeuty umożliwiającego świadczenie profesjonalnych usług psychoterapeutycznych, jest realizacja własnej psychoterapii, na którą składają się godziny psychoterapii indywidualnej i grupowej. Uzyskanie certyfikatu zawodowego umożliwi wnioskodawczyni rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych. W związku z tym podatniczka zapytała, czy koszty poniesione przez nią na psychoterapię własną realizowaną w ramach obligatoryjnego wymogu akredytowanego szkolenia psychoterapeutycznego, będącego warunkiem uzyskania certyfikatu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?

Jej zdaniem wydatki poniesione na psychoterapię własną stanowią w tej sytuacji koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, bo pozostają w bezpośrednim i racjonalnym związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w zakresie usług psychologicznych, a uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty umożliwi rozszerzenie zakresu świadczonych usług o profesjonalną psychoterapię indywidualną i grupową, co przyczyni się do osiągania przychodów z tej działalności oraz zabezpieczenia i umocnienia źródła przychodów. Ponoszone przez podatniczkę koszty psychoterapii własnej nie mają w tym przypadku wyłącznie charakteru osobistych wydatków na ochronę zdrowia, lecz stanowią element obowiązkowego programu szkolenia zawodowego, bez którego ukończenia nie mogłaby świadczyć usług psychoterapeutycznych zgodnie ze standardami zawodowymi i wymaganiami organizacji certyfikujących.

Polecamy: Koszty 2026 po zmianach

Wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2026 r. (nr 0115-KDIT3.4011.947.2025.1.RS) wskazał, że stanowisko podatniczki w przedstawionej sprawie jest prawidłowe. W uzasadnieniu pisma wskazano, że jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3499/16), pojęcie kosztów uzyskania przychodów oparte jest na klauzuli generalnej, a to oznacza, że do tej kategorii zaliczyć można wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów (ich zabezpieczenia lub zachowania) z wyjątkiem taksatywnie wymienionych przez ustawodawcę. Przy tym pozostawanie danego wydatku poza tym katalogiem nie uprawnia automatycznie do przyjęcia domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w tym przepisie są z mocy prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Niezmiennie trzeba mieć na uwadze zasadniczą przesłankę, jaką jest wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Wystąpienie tego wpływu (związku przyczynowo˗ skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem) należy oceniać (badać) w okolicznościach konkretnej sprawy.

Zdaniem organu, skoro odbycie przez podatniczkę opisanych we wniosku sesji psychoterapii własnej jest wymogiem uzyskania przez nią certyfikatu, który umożliwi jej wykonywanie działalności gospodarczej, a co za tym idzie wpłynie na wysokość jej przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, to poniesione przez nią wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w tej działalności.

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 22 i 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ulga na sponsoring w CIT
05 lut 2026

Ulga na sponsoring, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., jest instrumentem podatkowym wspierającym działalność społecznie użyteczną w obszarze sportu, kultury, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Konstrukcyjnie polega na tym, że podatnik rozlicza łącznie 150% poniesionych wydatków: 100% jako koszty uzyskania przychodów (KUP) oraz dodatkowe 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18ee ustawy o CIT.
KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.
05 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest to jedna z największych zmian w obszarze dokumentowania transakcji w VAT, która obejmie zdecydowaną większość podatników. Jednak w praktyce nie wszystkie czynności będą musiały być dokumentowane w KSeF. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1740) wprowadza istotne wyjątki, uwzględniając specyfikę niektórych usług i ograniczenia techniczne systemu.
ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Nowe przepisy
04 lut 2026

ZUS w tym roku nasilił kontrole świadczeń chorobowych. Najbardziej narażeni są pracownicy, którzy często korzystają z L4, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą i dorabiające przy zasiłku. Jeden błąd w dokumentach może sprawić, że pieniądze przepadną – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i jak się zabezpieczyć.
Książka przychodów i rozchodów 2026: kompletne kompendium zmian w KPiR i księgowości 2026
04 lut 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wszedł w życie pakiet zmian, który całkowicie zmienia sposób prowadzenia książki przychodów i rozchodów 2026. Nowe zasady obejmują obowiązek pełnej elektronizacji, integrację z KSeF oraz nowy wzór KPiR zgodny z JPK_PKPiR. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub obsługujesz klientów w biurze rachunkowym, ten przewodnik pomoże Ci przygotować się do nowych wymogów. Poznaj najważniejsze modyfikacje, jakie przynosi kpir 2026, i sprawdź, jak usprawnić swoją księgowość 2026.

REKLAMA

TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER
04 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że formalne braki dokumentacyjne nie mogą automatycznie pozbawiać podatników prawa do zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Orzeczenie w sprawie FLO VENEER wzmacnia znaczenie materialnych przesłanek transakcji i daje przedsiębiorcom istotny argument w sporach z fiskusem.
Twój e-PIT offline na kilka dni. Resort wskazuje termin udostępnienia rozliczeń
04 lut 2026

Krajowa Administracja Skarbowa od środy 4 lutego do 14 lutego przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT i w tym czasie usługa będzie niedostępna - poinformowało Ministerstwo Finansów. Od 15 lutego w Twój e-PIT będą dostępne uzupełnione rozliczenia za 2025 r.
KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany
04 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy mogą odbierać faktury w systemie KSeF. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, potrzebne będzie m.in. logowanie przez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Sprawdź instrukcję krok po kroku, jak przygotować się do korzystania z systemu i nie przegapić ważnych dokumentów.
KSeF pod ostrzałem dezinformacji. Eksperci i MF dementują fałszywe narracje o inwigilacji i wycieku danych
04 lut 2026

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur wywołało w sieci falę dezinformacji – od rzekomej inwigilacji podatników po sprzedaż danych i dostęp obcych służb do faktur. Analiza przepisów oraz wypowiedzi ekspertów i Ministerstwa Finansów pokazuje, że te tezy są nieprawdziwe.

REKLAMA

Czy można pociągnąć członka rady nadzorczej do odpowiedzialności? Rada nadzorcza jako organ kontroli spółki kapitałowej - granice kompetencji w świetle orzecznictwa sądów
03 lut 2026

Nadużycie zaufania, brak dołożenia należytej staranności, niewłaściwy nadzór – czy członek rady nadzorczej odpowiada wobec wspólników i na jakiej odpowiedzialności. Czy odpowiedzialność rozszerza się także wobec wierzycieli? Te kwestie analizuje nasz artykuł.
Ile można dać darowizny bez podatku? Do jakiej kwoty nie trzeba zgłaszać?
03 lut 2026

Darowizny od osób spoza najbliższej rodziny mają najniższy limit. W 2026 roku każda darowizna od osoby obcej powyżej 5 733 zł wymaga zgłoszenia i może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Znajomość limitów, grup podatkowych oraz procedur zgłoszeniowych pozwala uniknąć problemów finansowych i formalnych.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA