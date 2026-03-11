REKLAMA

Każda praca ma wpływ na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, stwierdził Dyrektor KIS. Co zatem z zaliczeniem do kosztów wydatków na psychoterapię?

Każda praca ma wpływ na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, stwierdził Dyrektor KIS. Co zatem z zaliczeniem do kosztów wydatków na psychoterapię?

11 marca 2026, 17:18
Małgorzata Masłowska
Czy wydatek na psychoterapię jest ponoszony w celu uzyskania przychodów? To pytanie często pojawia się we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, które trafiają do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W udzielanych odpowiedziach pojawiają się wciąż te same argumenty.

Podatnicy często pytają o koszty uzyskania przychodów

Wśród pytań zadawanych Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych zdecydowana większość skupia się na tematyce zaliczania przez przedsiębiorców poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i możliwości odliczenia od nich VAT naliczonego. Ma to zapewne związek z tym, że zarówno jeden, jak i drugi mechanizm pozwala na obniżenie obciążeń podatkowych, a jednocześnie regulujące je przepisy mają stosunkowo ogólny charakter, który ma umożliwić ich stosowanie w wielu różnorodnych sytuacjach występujących w praktyce.
Co do zasady, analizując możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik musi rozważyć to, czy spełnione są łącznie dwa warunki postawione przez ustawodawcę:
1) został on poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
2) nie został może być wymieniony w katalogu negatywnym zamieszczonym w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Niestety w odniesieniu do pierwszego ze wskazanych warunków podatnicy i urzędnicy skarbowi często istotnie różnią się w ocenie sytuacji. Dlatego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej trafia wiele wniosków o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnych.

Każda praca ma wpływ na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne

Wśród wydatków, które przedsiębiorcy chcieliby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów często znajdują się takie, które są na pograniczu wydatków osobistych i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wśród nich często pojawiają się wydatki poniesione na psychoterapię. We wnioskach kierowanych do KIS podatnicy wskazują, że prowadzona przez nich działalność związana jest z wysokim poziomem stresu, jest obarczona dużym ryzykiem wypalenia zawodowego i chorób psychicznych. Często pojawia się w niej element zagrożenia odpowiedzialnością czy to za ludzie zdrowie i życie, czy też odpowiedzialnością natury prawnej. U podatników pojawia się szereg problemów związanych czy to ze spadkiem efektywności, czy to ze snem. Korzystają w związku z tym ze wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego, co w ich opinii ma istotny wpływ na utrzymanie zdolności do pracy oraz zabezpieczenie źródła przychodów.
Niestety Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgadza się z przedstawianą w tym zakresie przez podatników argumentacją. W wydawanych interpretacjach wskazuje, że wydatki ponoszone przez podatników na psychoterapię mają charakter osobisty, a ich celem jest poprawa stanu zdrowia podatników. I choć w uzasadnieniach przyznaje, że zły stan zdrowia może przełożyć się na niemożność wykonywania działalności gospodarczej a zdrowie psychiczne pozwala realizować przychody z tej działalności, to nie sposób uznać, że są to wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów. Brak jest bowiem ich związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. W wydawanych interpretacjach pojawia się też stwierdzenie, że praktycznie każda praca wywołuje stres, a wiele zawodów związanych jest z dużą odpowiedzialnością. Tym samym każda praca/rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ma określony wpływ/nie pozostaje obojętny względem zdrowia, także zdrowia psychicznego. W konsekwencji nie ma podstaw by przedsiębiorcy zaliczali wydatki ponoszone na psychoterapię do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (patrz np. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2024 r. (nr 0115-KDIT3.4011.453.2024.1.RS) i z 17 lutego 2025 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.6.2025.1.EC).

Podstawa prawna

art. 22, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
Księgowość
11 mar 2026

Czy wydatek na psychoterapię jest ponoszony w celu uzyskania przychodów? To pytanie często pojawia się we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, które trafiają do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W udzielanych odpowiedziach pojawiają się wciąż te same argumenty.
