REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Koszty » Karnet na siłownię w kosztach uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?

Karnet na siłownię w kosztach uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 08:17
Małgorzata Masłowska
Karnet na siłownię w kosztach uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy zakup karnetu na siłownię to wydatek osobisty, czy w celu uzyskania przychodów? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. I jak to często bywa, gdy chodzi o koszty, odpowiedź wcale nie była oczywista.

Wydatki osobiste nie wpływają na uzyskanie przychodów

Koszty uzyskania przychodów to ważny element kalkulacji podatku dochodowego, bo pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania tym podatkiem. Na gruncie PIT są nimi koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie zostały one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym wprost wskazano, jakie wydatki nie mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu. Między podatnikami a organami podatkowymi często pojawiają się niezgodności w zakresie oceny tego, które wydatki można uznać za poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a które nie. Szczególnie często dotyczy to tych kosztów, które w określonych okolicznościach mogą być uznane za ponoszone na potrzeby osobiste. Sprawa jest o tyle trudna, że nie ma możliwości stworzenia jednego, zamkniętego katalogu, który podatnicy mogliby uznać za obowiązujący w tym zakresie, co ma związek z tym, że w zależności od profilu prowadzonej działalności, do uzyskiwania przychodów mogą przyczyniać się wydatki o zróżnicowanym charakterze. Innymi słowy, nie wszystko co będzie kosztem uzyskania przychodów u mechanika samochodowego, będzie nim również u fryzjera czy kosmetyczki. To dlatego wśród interpretacji indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wciąż dużą część stanowią te dotyczące właśnie problematyki kosztów uzyskania przychodów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Wniosek z pytaniem trafił do Dyrektora KIS

Jedna z nich, z 1 kwietnia 2026 r. (nr 0115-KDIT3.4011.249.2026.1.RS), dotyczyła tego, czy podatnik będący trenerem może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek na miesięczny karnet na siłownię. Wydatek ten bez wątpienia należy do kategorii wydatków znajdujących się na pograniczu życia osobistego i zawodowego podatnika, a w przypadku większości przedsiębiorców nie mógłby być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Jednak w opinii podatnika, jako trener, którego praca wymaga utrzymania wysokiej kondycji fizycznej, która jest niezbędna do wielogodzinnej pracy sportowej ma on możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku na miesięczny karnet na siłownię. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z jego stanowiskiem i w wydanej interpretacji wskazał, że definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodów lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Odpowiedź: karnet na siłownię można wliczyć w koszty

Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu. Możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu, czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi. O tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Na podatniku bowiem spoczywa obowiązek wykazania obiektywnego związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. W analizowanej sprawie prowadzona przez podatnika działalność wymaga bardzo wysokiej sprawności fizycznej, której utrzymanie na wysokim poziomie jest niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych z klientami. Zatem wydatki na karnet na siłownię zmierzają do utrzymania i poprawy jego kondycji fizycznej z racji tego, że indywidualnie prowadzi on zajęcia sportowe z klientami, co w efekcie może wpływać na zwiększenie przychodów, a tym samym pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służy zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Podstawa prawna

art. 22, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Powiązane
Wydatki na odzież i obuwie w kosztach przedsiębiorcy prowadzącego działalność medialną. Dyrektor KIS wskazał, jakie zasady obowiązują
Ekspres do kawy kosztem uzyskania przychodów na home office? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił swoje stanowisko
Wydatki na rehabilitację, fryzjera i kosmetyczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dla kogo Dyrektor KIS jest tak łaskawy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Automatyczne złożenie PIT w 2026 roku (Twój e-PIT). Zmieniłem wypełnione przez KAS zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie automatycznie złożone z upływem 30 kwietnia?
26 kwi 2026

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.
Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS
25 kwi 2026

Choć dobre zdrowie jest kluczem do efektywnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nie oznacza to, że koszty jego odzyskania można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Zdrowie to nadal sprawa osobista.
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
24 kwi 2026

Wzrost podatku CIT dla banków już po dwóch miesiącach 2026 roku wyraźnie odbił się na wynikach finansowych sektora. Dane pokazują spadek zysków nawet o jedną trzecią w skali roku, co może ograniczyć zdolność banków do finansowania gospodarki.

REKLAMA

Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów i korekt. Emeryci, studenci, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki zleceniobiorców
24 kwi 2026

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
KSeF - polskie firmy weszły w erę bezpowrotnej digitalizacji. Technologia to tylko 20% sukcesu. Reszta to procedury
23 kwi 2026

Ponad 150 milionów ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych w zaledwie kilka tygodni - to skala, która ostatecznie zamknęła erę papieru i PDF-ów w polskim biznesie. Krajowy System e-Faktur przestał być teoretycznym projektem Ministerstwa Finansów, stając się codziennością polskich firm. Choć dla wielu organizacji ostatnie tygodnie były testem odporności systemów i nerwów, pierwsze doświadczenia pokazują, że era „mailowej” księgowości bezpowrotnie mija. Podobnie jak nie ma już miejsca na podejście: „jakoś to będzie”.

REKLAMA

Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar
23 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.
Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA