Zakup karnetu na siłownię można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?

Wydatki osobiste, a wydatki służbowe

Koszty uzyskania przychodów to ważny element kalkulacji podatku dochodowego, bo pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania tym podatkiem. Na gruncie PIT są nimi koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie zostały one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym wprost wskazano, jakie wydatki nie mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu. Między podatnikami a organami podatkowymi często pojawiają się niezgodności w zakresie oceny tego, które wydatki można uznać za poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a które nie. Szczególnie często dotyczy to tych kosztów, które w określonych okolicznościach mogą być uznane za ponoszone na potrzeby osobiste. Sprawa jest o tyle trudna, że nie ma możliwości stworzenia jednego, zamkniętego katalogu, który podatnicy mogliby uznać za obowiązujący w tym zakresie, co ma związek z tym, że w zależności od profilu prowadzonej działalności, do uzyskiwania przychodów mogą przyczyniać się wydatki o zróżnicowanym charakterze. Innymi słowy, nie wszystko co będzie kosztem uzyskania przychodów u mechanika samochodowego, będzie nim również u fryzjera czy kosmetyczki. To dlatego wśród interpretacji indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wciąż dużą część stanowią te dotyczące właśnie problematyki kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacje Dyrektora KIS

Jedna z nich, z 1 kwietnia 2026 r. (nr 0115-KDIT3.4011.249.2026.1.RS), dotyczyła tego, czy podatnik będący trenerem może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek na miesięczny karnet na siłownię. Wydatek ten bez wątpienia należy do kategorii wydatków znajdujących się na pograniczu życia osobistego i zawodowego podatnika, a w przypadku większości przedsiębiorców nie mógłby być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Jednak w opinii podatnika, jako trener, którego praca wymaga utrzymania wysokiej kondycji fizycznej, która jest niezbędna do wielogodzinnej pracy sportowej ma on możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku na miesięczny karnet na siłownię. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z jego stanowiskiem i w wydanej interpretacji wskazał, że definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodów lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Zakup karnetu na siłownię można zaliczyć do kosztów

Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu. Możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu, czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi. O tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Na podatniku bowiem spoczywa obowiązek wykazania obiektywnego związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. W analizowanej sprawie prowadzona przez podatnika działalność wymaga bardzo wysokiej sprawności fizycznej, której utrzymanie na wysokim poziomie jest niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych z klientami. Zatem wydatki na karnet na siłownię zmierzają do utrzymania i poprawy jego kondycji fizycznej z racji tego, że indywidualnie prowadzi on zajęcia sportowe z klientami, co w efekcie może wpływać na zwiększenie przychodów, a tym samym pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służy zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.