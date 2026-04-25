Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS

Koszty uzyskania przychodów, a interpretacje podatkowe

Kwalifikacja wydatku jako poniesionego w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w praktyce sprawia trudności. Podatnicy i organy podatkowe mają na ten problem odmienne spojrzenie, a obowiązujące w tym zakresie przepisy są bardzo ogólne i nie pozwalają na jednoznaczną ocenę każdego poniesionego kosztu. Taki zabieg ustawodawcy był celowy – regulacja ma być możliwa do stosowania w wielu zróżnicowanych sytuacjach, a podatnicy muszą mieć możliwość zastosowania jej w swojej specyficznej sytuacji. Takie rozwiązanie, choć celowe i uzasadnione, sprawia, że na tle zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, powstaje wiele sporów. Często też są wydawane interpretacje indywidualne dotyczące tej problematyki. Jedna z nich, z 30 marca 2026 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.103.2026.1.RK) dotyczyła specyficznej sytuacji podatnika, który chciał rozliczyć koszt poniesiony na przeprowadzenie zabiegu refrakcyjnego wymiany przejrzystej soczewki w obu oczach. Koszt zabiegu wyniósł aż 21 800 zł i został udokumentowany fakturą VAT. Podatnik posiadał zalecenie lekarskie na jego przeprowadzenie, a celem było trwałe przywrócenie ostrości widzenia. Jak wskazał we wniosku podatnik, prowadzi on działalność transportową, która wymaga stałej, precyzyjnej i prawidłowej kontroli wzrokowej sytuacji na drodze, znaków drogowych, sygnałów świetlnych oraz otoczenia. Jako kierowca pojazdów odpowiada za bezpieczeństwo własne, innych uczestników ruchu oraz przewożonego towaru. Pogorszenie wzroku uniemożliwiało wykonanie tych obowiązków, wpływało na koncentrację, zwiększało ryzyko błędu w trakcie prowadzenia pojazdu i w efekcie powodowało spadek efektywności oraz ograniczało liczbę możliwych do realizacji zleceń transportowych. W opinii podatnika operacja była więc konieczna, aby utrzymać oraz zwiększyć przychód z działalności, a w konsekwencji jej koszt może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę

Niestety organ podatkowy nie zgodził się z przedstawioną argumentacją. W wydanej interpretacji wskazał, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Do podatnika należy obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego. Działalność gospodarcza podlega określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu. Co istotne, ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik. Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryteria nie można zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Tymczasem, mimo że przeprowadzony w analizowanym przypadku zabieg miał na celu trwałego przywrócenia ostrości widzenia, co ma znaczenie w prowadzonej działalności gospodarczej, to jednak miał na celu przede wszystkim poprawę zdrowia podatnika. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. Jak wskazał organ, W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest z czasem zmuszona do wykonania zabiegu wymiany soczewek w oczach, aby poprawić ogólny komfort zdrowia i życia. Przeprowadzenie takiego zabiegu, jak w przedmiotowej sprawie ma miejsce, niezależnie od tego, czy osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest poprawa wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, nie ma możliwości zaliczenia kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonym zabiegiem do kosztów uzyskania przychodów.