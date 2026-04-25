Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Koszty » Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS

Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS

25 kwietnia 2026, 06:03
Małgorzata Masłowska
Choć dobre zdrowie jest kluczem do efektywnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nie oznacza to, że koszty jego odzyskania można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Zdrowie to nadal sprawa osobista.

Koszty uzyskania przychodów, a interpretacje podatkowe

Kwalifikacja wydatku jako poniesionego w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w praktyce sprawia trudności. Podatnicy i organy podatkowe mają na ten problem odmienne spojrzenie, a obowiązujące w tym zakresie przepisy są bardzo ogólne i nie pozwalają na jednoznaczną ocenę każdego poniesionego kosztu. Taki zabieg ustawodawcy był celowy – regulacja ma być możliwa do stosowania w wielu zróżnicowanych sytuacjach, a podatnicy muszą mieć możliwość zastosowania jej w swojej specyficznej sytuacji. Takie rozwiązanie, choć celowe i uzasadnione, sprawia, że na tle zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, powstaje wiele sporów. Często też są wydawane interpretacje indywidualne dotyczące tej problematyki. Jedna z nich, z 30 marca 2026 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.103.2026.1.RK) dotyczyła specyficznej sytuacji podatnika, który chciał rozliczyć koszt poniesiony na przeprowadzenie zabiegu refrakcyjnego wymiany przejrzystej soczewki w obu oczach. Koszt zabiegu wyniósł aż 21 800 zł i został udokumentowany fakturą VAT. Podatnik posiadał zalecenie lekarskie na jego przeprowadzenie, a celem było trwałe przywrócenie ostrości widzenia. Jak wskazał we wniosku podatnik, prowadzi on działalność transportową, która wymaga stałej, precyzyjnej i prawidłowej kontroli wzrokowej sytuacji na drodze, znaków drogowych, sygnałów świetlnych oraz otoczenia. Jako kierowca pojazdów odpowiada za bezpieczeństwo własne, innych uczestników ruchu oraz przewożonego towaru. Pogorszenie wzroku uniemożliwiało wykonanie tych obowiązków, wpływało na koncentrację, zwiększało ryzyko błędu w trakcie prowadzenia pojazdu i w efekcie powodowało spadek efektywności oraz ograniczało liczbę możliwych do realizacji zleceń transportowych. W opinii podatnika operacja była więc konieczna, aby utrzymać oraz zwiększyć przychód z działalności, a w konsekwencji jej koszt może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę

Niestety organ podatkowy nie zgodził się z przedstawioną argumentacją. W wydanej interpretacji wskazał, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Do podatnika należy obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego. Działalność gospodarcza podlega określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu. Co istotne, ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik. Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryteria nie można zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Tymczasem, mimo że przeprowadzony w analizowanym przypadku zabieg miał na celu trwałego przywrócenia ostrości widzenia, co ma znaczenie w prowadzonej działalności gospodarczej, to jednak miał na celu przede wszystkim poprawę zdrowia podatnika. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. Jak wskazał organ, W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest z czasem zmuszona do wykonania zabiegu wymiany soczewek w oczach, aby poprawić ogólny komfort zdrowia i życia. Przeprowadzenie takiego zabiegu, jak w przedmiotowej sprawie ma miejsce, niezależnie od tego, czy osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest poprawa wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, nie ma możliwości zaliczenia kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonym zabiegiem do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

art. 22, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zakup karnetu na siłownię można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?
24 kwi 2026

Czy zakup karnetu na siłownię to wydatek osobisty, czy w celu uzyskania przychodów? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
24 kwi 2026

Wzrost podatku CIT dla banków już po dwóch miesiącach 2026 roku wyraźnie odbił się na wynikach finansowych sektora. Dane pokazują spadek zysków nawet o jedną trzecią w skali roku, co może ograniczyć zdolność banków do finansowania gospodarki.
Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów i korekt. Emeryci, studenci, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki zleceniobiorców
24 kwi 2026

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.

Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
KSeF - polskie firmy weszły w erę bezpowrotnej digitalizacji. Technologia to tylko 20% sukcesu. Reszta to procedury
23 kwi 2026

Ponad 150 milionów ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych w zaledwie kilka tygodni - to skala, która ostatecznie zamknęła erę papieru i PDF-ów w polskim biznesie. Krajowy System e-Faktur przestał być teoretycznym projektem Ministerstwa Finansów, stając się codziennością polskich firm. Choć dla wielu organizacji ostatnie tygodnie były testem odporności systemów i nerwów, pierwsze doświadczenia pokazują, że era „mailowej” księgowości bezpowrotnie mija. Podobnie jak nie ma już miejsca na podejście: „jakoś to będzie”.
Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar
23 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.
Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.

Nie uzgodniłeś sposobu udostępnienia faktury wystawionej w KSeF, to nabywca jej formalnie nie dostał. Dwa najważniejsze przepisy dotyczące KSeF
23 kwi 2026

Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje dwa najważniejsze przepisy dot. obowiązkowego KSeF: art. 106ba oraz art. 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. I wyjaśnia ich treść normatywną oraz znaczenie w praktyce.
Ponad 80 proc. księgowych korzysta z AI poza kontrolą pracodawcy. Kto odpowie za błędne rekomendacje?
23 kwi 2026

Pracowników księgowości i kadr w Polsce nie trzeba przekonywać do sztucznej inteligencji, już 80% z nich używa jej w pracy – wynika z raportu Wolters Kluwer. W większości przypadków odbywa się to jednak poza oficjalnymi narzędziami firmowymi. Tylko 17% badanych korzysta z rozwiązań udostępnianych przez pracodawcę, podczas gdy zdecydowana większość sięga po duże modele językowe dostępne bezpłatnie, takie jak ChatGPT czy Gemini.
