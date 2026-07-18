Przedsiębiorca może zaliczyć koszty studiów do kosztów uzyskania przychodów. Muszą być jednak spełnione określone warunki

Wydatki osobiste, a wydatki firmowe przedsiębiorcy

Wytyczenie granicy między wydatkami przedsiębiorcy mającymi charakter wydatków osobistych, a tymi mającymi związek z prowadzoną działalnością gospodarczą bywa w praktyce trudne. Organy podatkowe w wielu przypadkach interpretują okoliczności poniesienia kosztu inaczej niż podatnicy chcący uwzględnić je w kalkulacji podatkowej, co sprawia, że do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej trafia wiele wniosków, w których sformułowano pytania dotyczące tej problematyki. W praktyce organy podatkowe wykluczają możliwość uznania za koszt przedsiębiorcy wydatków poniesionych na cele, które w przypadku poniesienia ich na rzecz pracowników mogą być uznawane za koszt. To wywołuje po stronie osób prowadzących działalność gospodarczą niezgodę i sprawa, że próbują szukać argumentów przemawiających za tym, że takie zaliczenie powinno być możliwe. W jednej z takich spraw Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w dniu 2 czerwca 2026 r. interpretację indywidualną (nr 0113-KDIPT2-1.4011.276.2026.2.AS).

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Techniczne wykonawstwo a pozyskiwanie kontraktów

We wniosku podatnik wskazał, że prowadzi aktywną działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług elektrycznych. Przychody z tej działalności opodatkowuje na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W celu strategicznego rozwoju swojej firmy, maksymalizacji generowanych zysków oraz optymalizacji procesów operacyjnych, rozpoczął studia wyższe na kierunku Zarządzanie - specjalność: specjalista ds. sprzedaży. W związku z tym chciałby zaliczyć wydatki, które będzie ponosił w przyszłości (na kolejne raty/semestry nauki) do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te będą dokumentowane fakturami wystawianymi na dane firmowe i regulowane z firmowego rachunku bankowego. Podatnik wyjaśnił, że edukacja ma bezpośredni, ścisły i racjonalny związek z profilem prowadzonej przez niego działalności. W realiach rynkowych jako właściciel firmy, odpowiada nie tylko za techniczne wykonawstwo, ale w głównej mierze za pozyskiwanie wysokomarżowych kontraktów (w tym w sektorze B2B - od deweloperów i generalnych wykonawców), prowadzenie zaawansowanych negocjacji handlowych oraz zarządzanie budżetami projektów instalacyjnych. Wnioskodawca wyjaśnił, że wiedzę z zakresu zarządzania i sprzedaży na bieżąco implementuje w firmie, co pozwala mu m.in. na:

- zwiększenie współczynnika konwersji zapytań ofertowych na finalne zlecenia;

- skuteczniejsze pozycjonowanie i sprzedaż zaawansowanych, wysokomarżowych usług (np. systemy inteligentnego budynku);|

- optymalizację kosztów operacyjnych poprzez profesjonalne negocjacje łańcuchów dostaw (np. umów z hurtowniami elektrotechnicznymi);

- zabezpieczenie płynności finansowej poprzez lepsze zarządzanie cyklem życia klienta i portfelem swoich zamówień.

W tym kontekście, zdaniem podatnika wydatki ponoszone przez niego m.in. na czesne nie mają charakteru wydatków osobistych i stanowią celowe wydatki inwestycyjne o charakterze firmowym, których wyłącznym celem jest zachowanie, zabezpieczenie oraz realne zwiększenie źródła przychodów z prowadzonej działalności, a tym samym ma możliwość zaliczenia ich w całości do kosztów uzyskania przychodów.

Przemyślane podnoszenie kwalifikacji może być kosztem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Wskazał, że na gruncie PIT wydatkami, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie zostały one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym wprost wskazano, jakie wydatki nie mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. Związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Ustawodawca, posługując się zwrotem „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” przypisuje temu określeniu cechę świadomego, zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika przyporządkowanego osiągnięciu przychodów, a nie odwołuje się do skutku będącego następstwem określonego działania. Zależność między poniesionymi w danym czasie kosztami, a możliwością uzyskania w przyszłości z tego tytułu przychodu trzeba zatem rozpatrywać na podstawie adekwatnego związku przyczynowego. Wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności, a ich poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza należy uznać za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (opłata za studia) nie zostały wymienione w negatywnym katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc podatnika po spełnieniu ogólnych warunków może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.