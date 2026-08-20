Zakup okularów w kosztach przedsiębiorcy – to zagadnienie wciąż wraca w interpretacjach podatkowych

Co dalej z kosztami okularów? Od lat przedsiębiorcy wracają do organów podatkowych z pytaniami o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup okularów korygujących wzrok. Bo dla czego zakup okularów dla pracownika może być kosztem, a dla przedsiębiorcy nie miałby nim być?

Koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy

Temat kosztów uzyskania przychodów w kontekście przedsiębiorców jest jak studnia bez dna. Stare pytania systematycznie powracają, a lista wątpliwości wciąż powiększa się o nowe przypadki. Tym co jest w tej układance niezmienne jest bez wątpienia stanowisko organów podatkowych, które twardo stawiają granice i nie są skłonne do złagodzenia prezentowanych poglądów. Wśród zakupów, które przedsiębiorcy od lat chcieliby móc uwzględnić w rachunku podatkowym są zakupy okularów. Oczywiście tłem sporu z organami podatkowymi w odniesieniu do tych wydatków jest to, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika i na podstawie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnia mu szkła korygujące (lub soczewki) do pracy przy monitorze ekranowym, to poniesione w tym zakresie koszty może uznać za swoje koszty uzyskania przychodów. Takiej możliwość nie ma już jednak w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku z koniecznością ochrony własnego wzroku. Podatnicy dostrzegają w takim podejściu brak konsekwencji i wciąż od nowa wnioskują o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnych.

REKLAMA

REKLAMA

Czy fizjoterapeuta musi chronić okularami wzrok?

Wniosek o wydanie interpretacji złożyła też podatniczka, która w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy usług fizjoterapii estetycznej, w szczególności wykonuje terapie manualne, terapie blizn pooperacyjnych oraz zabiegów wymagających precyzyjnej oceny tkanek. Jak wskazała w złożonym wniosku, w ramach prowadzonej działalności wykonuje również czynności administracyjne związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów, obsługą systemów elektronicznych, komunikacją z pacjentami oraz działaniami marketingowymi wymagającymi wielogodzinnej pracy przy komputerze. Podatniczka kupiła dwie pary okularów:

- z powłoką fotochromową – przeznaczone wyłącznie do celów prywatnych i niewykorzystywane w działalności gospodarczej,

- korekcyjne wyposażone w filtr światła niebieskiego – przeznaczone wyłącznie do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak podkreśliła, okulary korekcyjne wyposażone w filtr światła niebieskiego są wykorzystywane wyłącznie podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Służą do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, pracy przy komputerze i systemach elektronicznych, wykonywania precyzyjnych terapii manualnych oraz pracy z bliznami pooperacyjnymi wymagającymi dokładnej oceny wzrokowej. Charakter wykonywanej przez nią działalności wymaga wysokiej precyzji widzenia, umożliwiającej ocenę jakości tkanek, koloru skóry, napięcia blizn oraz wykonywanie terapii manualnej wymagającej dużej dokładności. Jednocześnie znaczna część obowiązków zawodowych wykonywana jest przy monitorze ekranowym przez wiele godzin dziennie. W ocenie podatniczki, gdyby nie prowadziła ona działalności gospodarczej wymagającej regularnej pracy przy komputerze oraz wykonywania precyzyjnych zabiegów fizjoterapeutycznych, zakup okularów wyposażonych w filtr światła niebieskiego nie byłby konieczny. W konsekwencji uważała ona, że wydatek na zakup okularów wyposażonych w filtr światła niebieskiego został poniesiony w celu uzyskiwania przychodów oraz zabezpieczenia źródła przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wzrok chroni się prywatnie, a nie służbowo

Przedstawiając we wniosku swoje stanowisko w sprawie podatniczka wskazała, że w jej ocenie spełnia on przesłanki uznania go za taki koszt, ponieważ pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niestety organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatniczki. W uzasadnieniu interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2026 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.456.2026.1.RK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych wyposażonych w filtr światła niebieskiego ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia podatniczki i jest on wydatkiem uwarunkowanym stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a więc należy do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Reasumując, wydatek poniesiony na zakup okularów wyposażonych w szkła korekcyjne oraz filtr światła niebieskiego do pracy, tj. podczas wykonywania usług fizjoterapeutycznych wymagających wysokiej precyzji wzrokowej oraz wielogodzinnej pracy przy komputerze, w opinii organu podatkowego nie może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.