Kwalifikacje podatnika a uzyskiwanie przychodu. Dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie kosztów studiów przedsiębiorcy

Czy kwalifikacje przedsiębiorcy mają wpływ na uzyskiwane przez niego przychody, a tym samym, czy koszty związane z ich podnoszeniem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Dyrektor KIS wydający interpretację indywidualną nie miał wątpliwości związanych z granicą pomiędzy wydatkami osobistymi, a służbowymi.

Jedną z trudności, z którą w swojej codziennej działalności borykają się przedsiębiorcy jest prawidłowe rozliczanie kosztów ponoszonych w prowadzonej działalności. Nie każdy wydatek, który zdaniem podatnika jest niezbędny, może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, a organy podatkowe od lat konsekwentnie prezentują w tym zakresie twarde stanowisko. Szczególnie dużo trudności wiąże się z odróżnieniem wydatków osobistych od wydatków firmowych. W tego rodzaju sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2026 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.635.2026.2.IM).

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Kwalifikacje podatnika a uzyskiwanie przychodu

Wniosek o wydanie interpretacji złożył podmiot prowadzący działalność gospodarczą specjalizujący się we współpracy z przedsiębiorcami (m.in. spółkami prawa handlowego) oraz z kancelariami adwokackimi i radcowskimi, które obsługują prawnie przedsiębiorców. Jak wskazał we wniosku, do skutecznego wykonywania zawodu oprócz wiedzy prawnej niezbędna jest mu również wiedza z zakresu finansów, rynków kapitałowych i ekonomii. Ma to związek również z tym, że w przyszłości planuje on obsługiwać podmioty pozyskujące finansowanie z rynków kapitałowych. Aby zwiększyć przychód z prowadzonej działalności, podatnik chciałby kontynuować edukację – podjąć studia podyplomowe. W związku z tym, zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy może wliczać opłaty związane z nauką, tj. wysokość czesnego, przejazdy do i z uczelni, materiały edukacyjne oraz opłatę rekrutacyjną, w koszty uzyskania przychodu w ramach prowadzonej? Zdaniem podatnika jest to możliwe, bo uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych z zakresu rynków finansowych przełoży się zarówno na pozyskiwanie wyższych przychodów, jak i na zabezpieczenie źródła przychodów, podnosząc atrakcyjność rynkową podatnika. Dodatkowo, możliwość zaliczenia kosztów związanych ze studiami podyplomowymi w koszty uzyskania przychodu Dyrektor KIS potwierdzał już wcześniej w interpretacji indywidualnej z 25 września 2024 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.587.2024.2.MC), która dotyczyła zbliżonego stanu faktycznego.

Dyrektor KIS nie miał wątpliwości

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez podatnika. W uzasadnieniu wydanej interpretacji wskazał, że w przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatki ponoszone przez podatnika na studia podyplomowe (czesne, opłata rekrutacyjna płatna jednorazowo, koszty przejazdu, materiały edukacyjne) nie zostały wymienione w katalogu negatywnym kosztów, których ustawodawca nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, a jednocześnie są one związane z podnoszeniem przez podatnika kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które zostaną wykorzystane do wykonywanej przez niego działalności w zakresie świadczonych usług. W konsekwencji, mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.