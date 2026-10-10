Motocyklista może ująć w kosztach zakup kurtki, butów, rękawic i kasku [interpretacja KIS]

Gdzie przebiega granica pomiędzy wydatkami osobistymi przedsiębiorców, a wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo każda działalność gospodarcza jest inna i ma inny cel. To sprawia, że podatnicy mają wątpliwości i często pytają Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Tak było również w sprawie, w której wydano interpretację indywidualną z 18 września 2026 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.618.2026.2.IM). Podatnik w złożonym wniosku zapytał, czy wydatki poniesione po zakupie motocykla na elementy wyposażenia motocyklisty i akcesoria mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli będą wykorzystywane w związku z przejazdami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

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Koszty przedsiębiorcy-motocyklisty

Podatnik wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność, której przedmiotem jest w szczególności świadczenie usług z zakresu programowania, doradztwa w zakresie informatyki oraz zarządzania urządzeniami informatycznymi i działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane. W ramach tej działalności wykonuje czynności wymagające kontaktu z klientami, kontrahentami oraz dojazdów do miejsc wykonywania usług, spotkań biznesowych, konsultacji, wdrożeń, audytów czy wizyt technicznych. W celu usprawnienia tych dojazdów podatnik planuje nabycie motocykla, który będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej w szczególności do dojazdów do klientów i kontrahentów oraz do miejsc realizacji usług. W związku z tym podatnik poniesie również wydatki na inne specjalistyczne wyposażenie motocyklisty oraz akcesoria związane z wykorzystywaniem motocykla w działalności gospodarczej, w szczególności: kurtkę motocyklową, spodnie motocyklowe, rękawice motocyklowe, buty motocyklowe, ochraniacze, kamizelkę odblaskową lub ochronną, kominiarkę, bieliznę termoaktywną przeznaczoną do jazdy motocyklem czy odzież przeciwdeszczową. Rzeczy te będą wykorzystywane podczas przejazdów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zakupy zostaną udokumentowane fakturami. Dla ograniczenia możliwości uznania ich za rzeczy o charakterze osobistym, podatnik planuje oznaczyć je w sposób trwały i widoczny cechami identyfikującymi firmę w zakresie, w jakim będzie to technicznie możliwe i zgodne z zasadami bezpieczeństwa użytkowania danego elementu wyposażenia. Jednocześnie wydatki te nie będą miały charakteru reprezentacyjnego, bo ich celem nie jest wykreowanie wizerunku osobistego podatnika, lecz umożliwienie bezpiecznego, sprawnego i praktycznego korzystania z motocykla w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zabezpieczenie źródła przychodów poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego środka przemieszczania się do klientów, kontrahentów i miejsc wykonywania usług.

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Wydatki w celu uzyskania przychodów, a nie w związku z prowadzoną działalnością

Jak wskazał organ w wydanej interpretacji, wydatki poniesione na odzież ochronną, tj. kask motocyklowy, kurtkę motocyklową, spodnie motocyklowe, rękawice motocyklowe, buty motocyklowe, ochraniacze, kamizelkę odblaskową lub ochronną, kominiarkę, bieliznę termoaktywną przeznaczoną do jazdy motocyklem, odzież przeciwdeszczową, oznaczoną w sposób trwały i widoczny nazwą firmy lub logo firmy i wykorzystywaną przez podatnika tylko w działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na odzież ochronną bez logo firmy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów jako wydatki na cele osobiste. Co do zasady bezpośrednim celem, jaki jest związany z zakupem odzieży motocyklowej ochronnej służącej do jazdy na motocyklu, jest ochrona zdrowia użytkownika, a wydatki poniesione na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym. Organ zwrócił też uwagę na to, że koszty powinny być poniesione „w celu uzyskania przychodów”, a nie „w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą”, co w praktyce stanowi istotną różnicę. Jak bowiem wynika z obowiązujących przepisów, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, pod warunkiem, że nie zostały przez ustawodawcę wprost wykluczone z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

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