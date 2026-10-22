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Prezenty świąteczne dla pracowników: jak rozliczyć w podatku dochodowym PIT? Kiedy prezent jest zwolniony z podatku?

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22 października 2026, 07:32
Nexia Advicero
Nexia Advicero
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Jak rozliczyć upominki świąteczne dla pracowników w podatku dochodowym (PIT)?
Jak rozliczyć upominki świąteczne dla pracowników w podatku dochodowym (PIT)?
Shutterstock

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W okresie świątecznym wielu pracodawców decyduje się na wręczenie pracownikom upominków lub prezentów by podziękować za ich pracę. Jest to dość często spotykany gest motywacyjny ze strony pracodawców. Dla pracowników oznaczać to może określone konsekwencje podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”). Należy pamiętać także o fakcie, że może to rodzić obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Prezent to przychód pracownika ze stosunku pracy

Przychodem opodatkowanym PIT są nie tylko pieniądze, ale również świadczenia rzeczowe oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pracownika. Przepis art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że za przychody ze stosunku pracy uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

Szerokie rozumienie przychodu pracownika ze stosunku pracy prezentują organy podatkowe, przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „DKIS”) w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2025 r. (znak: 0115-KDIT2.4011.514.2025.1.MM) w której podkreślono, że: użyty w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT zwrot "w szczególności" oznacza, że wymieniane kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Organy podatkowe podzielają stanowisko co do szerokiego pojęcia przychodów pracowników, przykładowo także w innych interpretacjach indywidualnych DKIS:
• z 27 listopada 2025 r. (znak: 0112-KDIL2-1.4011.925.2025.1.DJ),
• z 3 listopada 2025 r. (znak: 0112-KDWL.4011.110.2025.1.TW).

Oznacza to, że świąteczny prezent otrzymany od pracodawcy w formie rzeczowej, w formie bonu czy karty podarunkowej, co do zasady stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu PIT – z zastrzeżeniem uwag niżej. Przychód w PIT po stronie pracownika powstaje w momencie faktycznego otrzymania prezentu. Jego wartością jest cena zakupu poniesiona przez pracodawcę przy świadczeniach rzeczowych lub wartość nominalna prezentu.

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Obowiązki pracodawcy jako płatnika PIT

W sytuacji, gdy otrzymany prezent zakwalifikowany zostanie jako przychód pracownika, pracodawca występuje w formie płatnika i ma obowiązek:
- uwzględnić wartość prezentu w przychodach pracownika w danym miesiącu,
- pobrać od tej kwoty zaliczkę na podatek PIT.

Pracodawca jako płatnik musi także pobrać składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od kwoty tak uzyskanego przychodu.

Nie ma znaczenia, że prezent ma charakter okazjonalny. Decydujące znaczenie ma fakt, że jest to powstaje nieodpłatne przysporzenie majątkowe po stronie pracownika.

Możliwe zwolnienie z PIT, gdy prezenty są finansowane z ZFŚS

Istotnym wyjątkiem od powyższych zasad są świadczenia finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: „ZFŚS”). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, wolna od PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych w tym zakresie świadczeń pieniężnych, do wysokości 1000 zł rocznie. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest, aby:
- świadczenie było sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszu związków zawodowych,
- jego przyznanie miało charakter socjalny (uzależniony od sytuacji życiowej i materialnej pracownika),

Po przekroczeniu limitu rocznego wynoszącego 1000 zł, nadwyżka podlega opodatkowaniu PIT.

Potwierdzają to interpretacje indywidualne DKIS np. z dnia 14 października 2025 r. (znak: 0113-KDIPT2-3.4011.741.2025.1.GG) dot. prezentu w formie kart przedpłaconych wartość świadczenia w postaci kart przedpłaconych przekazanych pracownikom, których źródłem finansowania będą środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy do wysokości kwoty obowiązującego w roku podatkowym limitu.

Podsumowanie

Świąteczne prezenty od pracodawcy, mogą mieć skutki podatkowe na gruncie PIT dla pracownika jak i dodatkowe obowiązki dla pracodawcy. Co do zasady ich wartość stanowi przychód pracownika i podlega opodatkowaniu, a także oskładkowaniu. Świadczenia finansowane z ZFŚS i spełniające kryteria działalności socjalnej mogą korzystać ze zwolnienia w PIT do ustawowego limitu.

Planując świąteczne prezenty dla pracowników, warto wcześniej przeanalizować źródło ich finansowania oraz skutki podatkowo-składkowe. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Nexia Advicero, zespół podatku PIT posiada rozległe doświadczenie w doradztwie dotyczącym benefitów pracowniczych.

Dr Adam Barcikowski – Senior Manager w Nexia Advicero

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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