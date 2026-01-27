Na początku roku warto dopilnować tych spraw, by nie tracić co miesiąc na podatku. Dotyczy każdego pracownika i zleceniobiorcy

Pracownicy i zleceniobiorcy, mimo że w trakcie roku nie muszą sami odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, mogą wpłynąć na wysokość przelewu, który wpłynie na ich konta, składając niezbędne wnioski i oświadczenia podatkowe. Jak to zrobić?

Formularz PIT-2 wpływa na wysokość wypłaty na rękę

Początek roku to czas wzmożonych obowiązków związanych z zamknięciem jednego roku i koniecznością otwarcia drugiego. Dotyczy to spraw o charakterze podatkowym, ale i kadrowym. I choć większość spraw, których trzeba dopilnować dotyczy podmiotów profesjonalnych, to jednak również każda osoba fizyczna, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, powinna poświęcić chwilę na przeanalizowanie swojej sytuacji. Nowy rok to bowiem nie tylko nowy kalendarz, ale również początek nowego cyklu podatkowego i czas na podjęcie niezbędnych decyzji w zakresie zasad, które znajdą zastosowanie do dokonywanych rozliczeń podatkowych. Warto pamiętać, że każdy podatnik, w tym również osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czy świadcząca usługi w ramach umowy zlecenia, ma w pewnym zakresie wpływ na to, w jakiej wysokości będą od ich dochodów pobierane zaliczki podatkowe. Ten wpływ może zostać uzewnętrzniony poprzez złożenie płatnikowi (a więc np. pracodawcy czy zleceniodawcy) odpowiednich wniosków i oświadczeń podatkowych, np. przy użyciu urzędowego wzoru formularza PIT-2.

Formularz PIT-2 zawiera: oświadczenie podatnika w sprawie pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek składane zakładowi pracy lub płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część C),

oświadczenie podatnika w sprawie pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek składane innym płatnikom (część D),

oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (część E),

oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część F),

oświadczenie podatnika składane płatnikowi (tj. płatnikowi wypłacającemu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z zasiłku macierzyńskiego) w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof (tj. w sprawie ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów),

wniosek podatnika składany płatnikowi (tj. płatnikowi wypłacającemu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z zasiłku macierzyńskiego) o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,

wniosek podatnika składany płatnikowi (tj. zakładowi pracy lub płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 updof) o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,

wniosek podatnika składany płatnikowi (zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną lub płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 updof, np. zleceniodawcy, zamawiającemu dzieło) w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Kiedy trzeba złożyć formularz PIT-2?

Oświadczenia i wnioski objęte omawianym formularzem mogą zostać złożone w dowolnym momencie roku podatkowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że płatnik ma obowiązek uwzględnić je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. W zależności od okoliczności i własnych możliwości może je uwzględnić wcześniej, nawet od razu po ich otrzymaniu, jednak nie ma takiego obowiązku. Wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, a więc i nowego roku podatkowego, warto rozważyć to, czy zasady rozliczeń, których chcemy dokonywać w kolejnym roku ulegną zmianie. Jeśli tak, trzeba przyjrzeć się wnioskom i oświadczeniom, które złożyliśmy płatnikowi i wprowadzić w nich niezbędne zmiany.

Jak długo jest ważny PIT-2?

Zasadą jest to, że oświadczenia i wnioski objęte formularzem PIT-2 dotyczą również kolejnych lat, o ile nie zostaną wycofane lub zmienione. Wyjątkiem są jednak wnioski w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym. Wynika to zarówno z treści art. 31c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przepis ten wyraźnie mówi o możliwości składania takich wniosków dotyczących danego roku podatkowego), jak i z treści formularza PIT-2. W części J. przeznaczonej do złożenia tego wniosku wpisuje się bowiem rok, którego on dotyczy, zaś z objaśnień do formularza wprost wynika, że wniosek z części J dotyczy tylko jednego roku. Bazując jedynie na treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podobnie rzecz się powinna mieć w przypadku oświadczeń o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, gdyż z art. 32 ust. 3 tej ustawy wynika, że oświadczenia takie dotyczą „danego roku”. W tym jednak przypadku treść objaśnień z 30 grudnia 2022 r. w powiązaniu z treścią formularza PIT-2 jednoznacznie prowadzą do wniosku, że oświadczenia takie dotyczą jednak również kolejnych lat.

