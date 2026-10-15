Kolejny wyrok korzystny dla pracowników. Koszty zakwaterowania nie stanowią przychodu, pracodawca nie musi pobierać zaliczki na podatek [NSA]

Czy każde świadczenie, które pracownik uzyskuje od pracodawcy stanowi przychód i trzeba je opodatkować? Odpowiedź na to pytanie wciąż dzieli podatników i organy podatkowe. Również sądy nie są w tym zakresie jednomyślne, jednak NSA pozostaje w wydawanych wyrokach konsekwentny.

Skutki podatkowe rozliczeń dokonywanych między pracownikiem i pracodawcą od lat wzbudzają kontrowersje na gruncie podatkowym. Mówiąc w dużym uproszczeniu, organy podatkowe chętnie dokonują w tym zakresie interpretacji niekorzystnej dla podatników i traktują możliwie jak najwięcej świadczeń, które pracownik uzyskuje od pracodawcy, jako przychód podatkowy, a pracodawcom nakazują pobierać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Spory powstające na gruncie stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów od lat trafiają przed oblicze sądów administracyjnych, a Naczelny Sąd Administracyjny – równie niezmiennie jak organy podatkowe – wydaje wyroki korzystne dla pracowników i pracodawców i jasno wskazuje, że nie wszystko, co pracownik uzyskuje w ramach tej relacji, stanowi przychód. Jednym z przykładów takiego wyroku może być wyrok NSA z 29 września 2026 r. (sygn. akt II FSK 1259/24).

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Koszty zakwaterowania w czasie oddelegowania a przychód

Sprawa dotyczyła pracodawcy, który zatrudnia pracowników, których miejsce wykonywania pracy w umowach o pracę określone zostało w siedzibie firmy, jednak w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pracownicy świadczą ją w różnych miejscach, w których prowadzone są duże projekty budowlane pracodawcy. Robią to na podstawie oddelegowania w celu realizowania obowiązków pracowniczych na rzecz spółki, związanych z wykonywaniem zakontraktowanych usług. Takie oddelegowanie następuje zwykle na okres jednego lub kilku miesięcy. Pracownicy wykonują w tym okresie pracę poza swoim miejscem zamieszkania i ośrodkiem interesów życiowych. W celu zapewnienia im zakwaterowania pracodawca udostępnia bezpłatne miejsca noclegowe w wynajętych i opłaconych przez niego kwaterach prywatnych lub hotelach pracowniczych o różnym standardzie bądź w wynajętym przez siebie mieszkaniu, które umożliwiają jednoczesny nocleg kilku pracownikom. Takie działanie pozwala ograniczać koszty noclegowe związane z wykonywaniem pracy. Żaden z pracowników nie posiada swojego ośrodka życiowego w pobliżu zapewnianych przez pracodawcę noclegów, jak również nie prowadzi tam żadnych swoich spraw. Jednocześnie jednak zadania zlecone pracownikom nie są realizowane w ramach podróży służbowej, bo nie mają charakteru incydentalnego i służą pełnemu wypełnianiu obowiązków w ramach świadczenia przez pracowników pracy. Na pracodawcy nie ciąży prawny obowiązek zapewnienia pracownikom zakwaterowania ani pokrycia jego kosztów. Robi to, gdyż jest to niezbędne, aby umożliwić tym osobom pracę na jego rzecz w realizowanych przez niego projektach budowlanych. Zakwaterowanie, choć ma miejsce za zgodą pracowników, jest realizowane w interesie pracodawcy. Na tej podstawie uważał on, że po stronie pracowników nie powstaje w tej sytuacji przychód, a on nie ma obowiązku pobierania z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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Kolejny wyrok NSA korzystny dla pracowników

Z poglądem pracodawcy nie zgodził się jednak ani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, który wydał niekorzystny dla pracodawcy i pracowników wyrok z 11 lipca 2024 r. (sygn. akt I SA/Rz 201/24). W jego uzasadnieniu wskazał, że z wyłączeniem przypadku podróży służbowej oraz pracy poza granicami kraju, wydatki ponoszone przez spółkę na zapewnienie pracownikom noclegów w miejscu wykonywania przez nich pracy stanowią dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek.

Z takim poglądem nie zgodził się jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyrokiem z 29 września 2026 r. (sygn. akt II FSK 1259/24) uchylił wyrok sądu niższej instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskazał, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikom oddelegowanym na terytorium kraju nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy, a na pracodawcy nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu. Wyraźnie podkreślił też, że miejsce świadczenia pracy w kraju, w innym państwie UE czy w państwie trzecim nie może skutkować różnicowaniem sytuacji podatkowej pracowników w tym zakresie, bo naruszałoby to konstytucyjną zasadę równości oraz zakaz dyskryminacji.

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