Jak złożyć PIT-11 w terminie - 5 wskazówek dla pracodawców

Od 2019 roku pracodawcy muszą złożyć informacje PIT-11 swoich pracowników do urzędu skarbowego do końca stycznia. Co zrobić, aby szybko i bez problemu zdążyć na czas? Oto 5 porad, które pomogą się zorganizować i wyeliminować najczęstsze błędy, popełniane przy dopełnianiu obowiązków podatkowych.