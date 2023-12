Jak dostać najwyższy zwrot na dzieci z różnych związków? Wysokość ulgi na dziecko waha od 1112,04 zł do 2700 zł.

Przykład

Jan B. ma dwoje dzieci, których matką jest Anna C. Małżonkowie rozwiedli się, a Jan B. ożenił się z Dorotą W., z którą również ma dwoje dzieci. Jednak i to małżeństwo uległo rozpadowi. Byli małżonkowie muszą zdecydować w jaki sposób skorzystać z ulgi prorodzinnej. Zarówno Anna C., jak i Dorota W. mają po dwoje dzieci. Gdyby miał korzystać z ulgi na dzieci, to każda z nich mogłaby odliczyć 2224,08 zł, co wynika z wyliczenia 2 x (92,67 zł x 12 miesięcy). Na czworo dzieci ulga wynosiłaby więc łącznie 4448,16 zł. Gdyby jednak z ulgi na wszystkie dzieci skorzystał Jan B., to wynosiłaby ona łącznie 6924, 12 zł, co wynika z wyliczenia: 2 x (92,67 zł x 12 miesięcy) + (166,67 zł x 12 miesięcy) + (225 zł x 12 miesięcy). Łączna kwota ulgi byłaby więc w takiej sytuacji wyższa aż o 2475,96 zł. Decyzja o tym, w jaki sposób małżonkowie podzielą ulgę między siebie, należy do nich. Możliwa jest też sytuacja, w której Anna C. i Dorota W skorzystają z ulgi – każda na dwoje swoich dzieci, a Jan B. rozliczy w zeznaniu podatkowym jedynie różnicę w wysokości ulgi na 3 i 4 dziecko – taką możliwość dopuszczają w organy podatkowe, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2022 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.1192.2021.3.AK).