Twój e-PIT - VI sezon

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w 2024 roku już po raz szósty udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Jest dostępna w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej.

- Z roku na rok nasza usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podatników. W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej. Dla porównania w 2018 r. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT trafiło do nas niecałe 7 mln zeznań, a 20% deklaracji podatnicy złożyli papierowo – podkreśla Szef KAS Marcin Łoboda.



Rosnąca popularność wynika z wygody. Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Istotnym argumentem jest też zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni przy złożeniu rozliczenia elektronicznie, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych.



- Dążymy do tego, żeby serwis e-Urząd Skarbowy stał się jednym z podstawowych kanałów komunikacji podatników z urzędem skarbowym. Jednym z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i łatwo dostępnej obsługi podczas załatwiania spraw podatkowych. Podatnicy oczekują od nas nowoczesnych usług, a odpowiedzią na to jest m.in. e-Urząd Skarbowy – mówi zastępca Szefa KAS Małgorzata Krok.

Chatbot KASPRO

W okresie składania zeznań wsparcie podatnikom zapewni Krajowa Informacja Skarbowa. Będzie też można skorzystać z chatbota KASPRO dostępnego na podatki.gov.pl, który odpowie na pytania dotyczące zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparciem będą też służyć wszystkie urzędy skarbowe.

Będzie aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów zapowiada, że jeszcze w tym roku e-Urząd Skarbowy będzie dostępny w formie aplikacji mobilnej. Ma być również więcej możliwości dokonania płatności podatku. Już teraz jest to możliwe w e-US za pomocą systemu płatności BLIK, a na ten rok jest planowane stworzenie możliwości płatności kartami płatniczymi.

Twój e-PIT teraz też dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Dlatego w usłudze Twój e-PIT obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znajdą się trzy nowości:



- PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,



- PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,



- PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.